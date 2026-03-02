El DJI Osmo Pocket 4 acaba de filtrarse de nuevo a lo grande, y el lanzamiento de la cámara para vlogs no puede estar muy lejos

Otra cámara para vlogging de DJI está en camino

Ya está disponible la guía de inicio rápido para la DJI Osmo Pocket 4

Esperamos que se lance muy pronto

Últimamente se han producido numerosas filtraciones sobre la cámara para vlogs DJI Osmo Pocket 4, y la última información que ha aparecido en Internet sobre el dispositivo es una guía de inicio rápido para su uso.

El folleto, publicado por el conocido informante Igor Bogdanov, muestra el diseño actualizado de la cámara, que incluye dos botones adicionales, y revela el nombre de uno de los paquetes en los que estará disponible el dispositivo: Creator Combo.

Parece que los botones adicionales que se han visto en filtraciones anteriores controlarán los ajustes del zoom y el temporizador. En otras partes de la guía de inicio rápido podemos ver cómo gira la pantalla del dispositivo, cómo funciona el cardán de la cámara y cómo se acopla un trípode.

Esto es una prueba más de que la cámara debe estar a punto de lanzarse oficialmente y, dado lo impresionados que nos dejó lo que ofrecía la DJI Osmo Pocket 3, tenemos grandes expectativas en cuanto a lo que DJI podría haber creado aquí.

Actualizaciones en camino

👉Came. They saw it. Published it.🤌Just a small confirmation of our thoughts about Osmo Pocket 4#osmopocket4 pic.twitter.com/VphuhqgSgHFebruary 27, 2026

Por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que el DJI Osmo Pocket 4 vendrá con una pantalla más brillante y una mayor duración de la batería en comparación con su predecesor, aunque, por supuesto, nada de esto se confirmará hasta que DJI lo haga oficial.

También se ha filtrado un video completo con imágenes de la cámara en acción, por lo que, en este momento, no queda mucho por revelar por parte de DJI. Una pregunta que queda por resolver es el precio: la Pocket 3 salió al mercado por 519 dólares/489 libras/849 dólares australianos cuando se presentó en 2023.

Ese era el precio del paquete estándar con lo básico, y como muestra esta última filtración, la Pocket 4 estará disponible en varios paquetes. Podrás elegir el que mejor se adapte a tu presupuesto y a tus necesidades de filmación.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque sigue vigente la prohibición de los nuevos productos de DJI en Estados Unidos, hay indicios de que DJI podría haber registrado esta cámara en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos con la suficiente antelación como para que aún pueda lanzarse en ese país.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.