El primer dron de 360 grados de DJI vuelve a filtrarse, y su lanzamiento oficial podría ser muy pronto

El S26 Ultra podría tener una batería con una capacidad de 5200 mAh.

Sería un pequeño aumento con respecto al modelo 2025.

Una filtración anterior indicaba que la capacidad de la batería se mantendría igual.

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento del primer dron de DJI con cámara de 360 grados? De ser así, te tenemos noticias, pues parece que está listo para competir con el Insta360 Antigravity A1, y una nueva filtración revela algunas pistas de su posible llegada al mercado.

Se espera que se llame DJI Avata 360, y DroneXL ha descubierto que la máquina voladora acaba de obtener la aprobación reglamentaria de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

Sin embargo, existe la posibilidad de que se produzca una prohibición de los dispositivos DJI en Estados Unidos, que podría entrar en vigor el martes 23 de diciembre. Eso sucederá a menos que el gobierno estadounidense apruebe específicamente la tecnología DJI como permitida antes de esa fecha.

Teniendo esto en cuenta, el equipo de DroneXL espera que DJI intente poner a la venta el dron de 360 grados antes del 23 de diciembre; de lo contrario, no estará disponible en Estados Unidos. En otras palabras, es posible que veamos aparecer el DJI Avatar 360 en cualquier momento a partir de ahora.

Especificaciones previstas

Insta360 ya ha presentado la Antigravity A1. (Image credit: Future)

Hasta ahora se han revelado algunas especificaciones importantes del dron, tanto a partir de la documentación presentada ante la FCC como de otras fuentes. Parece que vamos a tener una batería de 38,67 Wh (14,32 V), lo que supondría un aumento de capacidad del 26 % con respecto al DJI Avata 2.

Se espera que el sistema de cámara cuente con dos sensores CMOS de 1/1,1 pulgadas, lo que permitiría capturar vídeo 8K en 360 grados a 50 fotogramas por segundo, además de vídeo estándar 4K/120 fps y fotos panorámicas de 38 MP.

Se espera que cuatro sensores frontales y dos sensores laterales proporcionen la función de evitación de obstáculos y permitan al dron seguir sujetos en movimiento. En cuanto a la conectividad, la tecnología OcuSync 4.0 aparentemente proporcionará un alcance de hasta 20 kilómetros (12,4 millas).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Todo esto debería ser oficial más pronto que tarde, aunque sigue habiendo mucha incertidumbre sobre DJI en Estados Unidos. Hemos escrito una explicación completa de lo que la prohibición podría significar para los productos nuevos y existentes de DJI.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.