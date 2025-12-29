La DJI Osmo Action 6 ahora puede grabar video en 8K: ya está disponible una importante actualización gratuita del firmware

La DJI Osmo Action 6 ahora puede grabar en 8K.

Esto es posible gracias a una actualización del firmware que incluye otras ventajas.

Ya puede actualizarla a través de la aplicación DJI Mimo.

¿Ya leíste nuestra reseña sobre la DJI Osmo Action 6? De ser así, verás que nos impresionó mucho, incluso le otorgamos cuatro estrellas y media de cinco, pero ahora es aún mejor, esto gracias a su última actualización de firmware, la cual aumenta la resolución máxima de grabación de video a 8K.

DJI publicó la noticia de la actualización en Instagram (a través de PetaPixel) y, como se puede ver en la publicación, la grabación en 8K ahora está disponible a 30 fotogramas por segundo, con una relación de aspecto de 16:9. Es una actualización gratuita muy interesante para los propietarios de la cámara.

La actualización también incluye otras novedades: añade la posibilidad de subir el material grabado directamente desde la cámara a varios servicios en la nube, como OneDrive y Google Drive, o a un NAS personal. Esto se puede hacer de forma automática o manual, según sea necesario.

Los propietarios de la cámara de acción ahora también tienen acceso a nuevos ajustes preestablecidos de tono de estilo cinematográfico en el modo Foto, además de opciones de personalización adicionales y algunos otros ajustes menores (por ejemplo, se ha mejorado la superposición de la cuadrícula en el modo Personalizado).

Mejor que nunca

La DJI Osmo Action 6 ya era una de las mejores cámaras de acción del mercado, y estas nuevas mejoras la hacen aún mejor. Ofrece una excelente calidad de foto y video, en una amplia gama de condiciones de iluminación, y una interfaz fácil de usar.

«Con la Osmo Action 6, DJI consolida su posición como una verdadera amenaza para el dominio de GoPro en el mercado de las cámaras de acción», escribimos en nuestra reseña. «La Osmo Action 6 es un paso más en la dirección correcta para DJI».

Si tienes una de estas cámaras, puedes obtener la nueva actualización a través de la aplicación DJI Mimo; debería aparecer automáticamente como un aviso en la pantalla dentro de la aplicación, cuando esté lista (la versión que debes buscar es el firmware 01.02.05.21).

Es otro recordatorio de que las actualizaciones de software no solo tienen que ver con la corrección de errores: también pueden aportar mejoras realmente útiles que añaden un valor añadido cuando las empresas invierten suficiente tiempo y esfuerzo en ellas.

