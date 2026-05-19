Sony explica qué tiene de especial su nuevo modelo de gama alta, los 1000X The Collexion, desde su "diseño atemporal" hasta el controlador de audio de "carbono unidireccional" y el procesador de última generación

Sony presenta los audífonos 1000X The Collexion por 649 $ / 550 £ (11,999 MXN), disponibles en mayo de 2026

Conductor personalizado de 30 mm y nuevo procesador con DSEE Ultimate y modos de audio espacial "360 Upmix"

El diseño se centra en la comodidad, con una fuerza de sujeción más suave y almohadillas más grandes

Sony acaba de presentar sus audífonos inalámbricos más caros (y posiblemente los que más se han filtrado) hasta la fecha, a los que ha bautizado como 1000X The Collexion. Si solo quieres saber si son buenos, puedes ir directamente a nuestra reseña de los Sony 1000X The Collexion, ya que los hemos estado probando durante unas semanas.

Pero si quieres saber más sobre qué los hace diferentes y por qué Sony los fabricó en primer lugar, quédate por aquí: hablé con personas de Sony del Reino Unido y Japón para saber más sobre qué justifica su elevado precio.

¿Y cuál es el precio de los Sony 1000X The Collexion? Es de 649 $ / 550 £ (Sony no proporcionó un precio para Australia al momento de escribir este artículo, pero 550 £ equivalen aproximadamente a 1020 $ australianos) cuando estén disponibles en algún momento de mayo.

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Ese precio supone un gran salto respecto a los 459 $ / 349 £ que pagas ahora por los Sony WH-1000XM6. Pero Sony espera que consideres que The Collexion (como los llamaré de aquí en adelante) valen la pena: la empresa me dijo «queríamos ir más allá que nunca, para crear algo que no sea solo el siguiente modelo de nuestra línea, sino que represente 70 años de maestría en audio».

(Image credit: Future)

Partiendo de ahí, Mike Somerset, gerente de productos de entretenimiento personal de Sony, dijo: "¿Se trata simplemente del 1000XM7? La respuesta es muy clara: no. Va en una dirección totalmente diferente… Estamos incorporando a estos audífonos algunas novedades que nunca antes habíamos hecho".

El hecho de que los Collexion representen una «dirección diferente» hace que sea interesante compararlos con los XM6, ya que son una mejora con respecto a los XM6 en varios aspectos, pero en realidad suponen un paso atrás en otros, y eso no es casualidad. Así que aquí están las mejoras y las posibles empeoramientos que debes conocer.

1. Un nuevo y llamativo diseño (y carcasa)

(Image credit: Future)

El aspecto de The Collexion es muy característico de Sony si has seguido la evolución de los Sony WH-1000XM5 y, posteriormente, de los XM6, pero es evidente que es un poco más lujoso y está repleto de detalles.

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Sony afirma que el nombre del «tema» de diseño utilizado para The Collexion es: "Resonate".

Está disponible en acabados negro o platino (es decir, blanco), y un elemento clave según Sony es que "cada parte visible está fabricada con dos materiales", con la intención de crear "texturas contrastantes".

También hay un nuevo diseño de estuche, con un asa; en cierto modo, se parece más a un bolso de mano.

(Image credit: Future)

Esto se refleja incluso en los detalles metálicos de algunas partes; por ejemplo, la bisagra que une los auriculares a la diadema está "pulida a mano por expertos artesanos" y combina un acabado arenado con cromo brillante.

Sony afirma que solo el desarrollo del material de imitación de cuero llevó dos años. La empresa también dedicó mucho esfuerzo, como trabajar por primera vez con una batería de diseño dividido, a reducir el grosor de los auriculares a solo 40 mm para lograr un perfil más elegante al usarlos, en comparación con los 45,4 mm de los auriculares XM6.

Sony 1000X The Collexion (izquierda); Sony WH-1000XM6 (derecha) (Image credit: Future)

La combinación de los auriculares más delgados y los detalles metálicos les da un aspecto que recuerda bastante al Sonos Ace, y eso no es nada malo.

Sony también dijo que el objetivo aquí era crear un «diseño atemporal», y creo que hay algo de cierto en eso: la diadema de metal mate me recuerda a los audífonos de metal que venías con un Walkman de Sony en los años 80, pero el resto del diseño es innegablemente el estilo moderno de Sony.

2. Prioridad a la comodidad

Por supuesto, el rediseño no se limita solo a la estética. Sony también ha señalado que se ha centrado especialmente en la comodidad, para que puedas llevarlos puestos durante horas y horas sin apenas notar que los tienes puestos.

Específicamente, el espacio entre las almohadillas es mayor en estos audífonos que en los XM6, por lo que es menos probable que toquen la parte exterior de las orejas y ofrecen un poco más de espacio para respirar, además de que probablemente se adapten mejor si usas anteojos.

La diadema también es un poco más gruesa, por lo que la presión se distribuye de manera un poco más uniforme, y se ha reducido la fuerza de sujeción de la diadema, así que sentirás menos presión al usarlos. Sin embargo, volveremos sobre este último punto más adelante, ya que es un arma de doble filo…

3. Un procesador más potente

(Image credit: Future)

Sony presenta por primera vez en The Collexion un nuevo procesador de audio: el Integrated Processor V3. Este se combina con el mismo procesador de cancelación de ruido QN3 que se utiliza en los Sony XM6.

El V3 es el procesador para audífonos más potente de Sony hasta la fecha, lo que significa que estos son los primeros audífonos en incluir DSEE Ultimate. DSEE es la tecnología de mejora de audio de Sony, diseñada para tomar transmisiones Bluetooth de calidad limitada y mejorarlas, devolviendo los detalles y el rango dinámico que se han perdido por la compresión.

"DSEE Ultimate es lo mejor que Sony ha hecho hasta ahora, y nunca antes lo habíamos incorporado a unos audífonos", afirmó la empresa; DSEE Extreme era la mejor tecnología anterior en sus audífonos, mientras que Ultimate se limitaba a sus reproductores de música, como el Sony NW-A306.

La diferencia clave es que es lo suficientemente potente como para mejorar tanto la frecuencia de muestreo como la profundidad de bits del sonido al mismo tiempo; Sony afirma que esto se debe a la IA, como ocurre con tantas cosas hoy en día. Sony afirma que la frecuencia de muestreo se mejorará a 96 kHz, y la profundidad de 16 bits se mejorará a 24 bits.

Sony afirma que también ha incorporado una serie de avances de ingeniería para audiófilos de la línea Walkman al diseño del procesador V3, incluyendo un oscilador de cristal de bajo ruido de fase para una "sincronización perfecta", soldadura avanzada que contiene oro en "puntos clave de audio en la placa de circuito" y diversas optimizaciones de componentes para mejorar "la relación señal-ruido en todas las frecuencias".

El procesador V3 también permite nuevos modos espaciales, así que vamos a verlos, ya que son lo suficientemente importantes como para que Sony les haya dedicado un botón completamente nuevo.

4. Modos "upmix" de audio espacial

(Image credit: Future)

Sony está apostando fuerte por el audio espacial en The Collexion y aprovecha la potencia del nuevo procesador V3 para ofrecer cuatro modos de «360 Reality Audio Upmix», capaces de convertir cualquier fuente de audio en audio espacial, pero con un carácter sonoro distinto según el modo elegido.

Habrá un modo Cinema (que también tiene el Sony XM6) para que te sientas como en un cine en casa, pero ahora también un modo Music (diseñado para que suene como si estuvieras en un concierto en vivo) y un modo Game. También estará el excelente modo Background Music del XM6, que suena como si estuvieras escuchando en una cafetería o en algún lugar con música ambiental suave.

Hay un nuevo botón en los audífonos para cambiar entre estos modos, aunque por defecto alternará entre Música, Cine y el modo desactivado. Puedes personalizarlo para agregar Juego o Música de fondo en la aplicación Sony Sound Connect.

Desafortunadamente, no creemos que estos sean muy buenos; puedes leer todo al respecto en la reseña completa de los Sony 1000X The Collexion.

Le pregunté a Sony por qué no es compatible con Dolby Atmos para esto, ya que la experiencia con ese sistema suele ser excelente. Me dijeron que había varios factores, que iban desde cómo Android y los diferentes teléfonos manejan la codificación Atmos, hasta lo que es posible con los chipsets que utiliza; pero Sony también dijo que quería ofrecer la misma experiencia a todos los usuarios, independientemente del dispositivo o servicio de streaming que elijan.

5. Nuevo controlador de altavoz y ajuste del sonido

(Image credit: Future)

Sony afirmó que su objetivo con The Collexion era «reproducir fielmente el sonido tal y como lo concibió el creador» y «permitir a los oyentes relajarse y sumergirse en la resonancia persistente de la música».

Para lograrlo, desarrolló un nuevo driver «a medida» de 30 mm, que tiene un principio de diseño similar al utilizado en los audífonos Sony WF-1000XM6: se trata de un diseño de doble material, con una cúpula central muy dura para mejorar los detalles y un borde exterior más suave para una mejor respuesta de graves.

El centro más duro está fabricado con un «compuesto de núcleo unidireccional con capas de carbono», lo que aparentemente significa que está hecho de largas hebras de carbono —«como el cabello», dijo Sony. El driver de los audífonos XM6 también utiliza carbono, pero en un porcentaje menor en la mezcla de materiales (incluido el papel). Más carbono significa más rigidez.

Sony afirmó que el carácter sonoro que busca incluye «un equilibrio perfecto, y un sonido y detalle realmente fantásticos» que están «ajustados para reproducir el sonido tal como lo concibieron los artistas».

Sony también señaló que se estaba enfocando en «un escenario más amplio y una mayor separación entre instrumentos y voces» con «unos graves más suaves y agradables» que describió como «una plenitud adecuada».

En comparación con el XM6, Sony dijo que el modelo anterior se sitúa "a medio camino entre el monitor y el producto de consumo" en cuanto a su perfil, y que el sonido es "más contundente" (que es exactamente como mi colega Harry Padoan describió la diferencia en su reseña del Sony The Collexion), pero The Collexion tiene un escenario sonoro más amplio y se enfoca más en un sonido "natural".

6. Menor duración de la batería

Bien, es hora de pasar a los aspectos en los que los Collexion están (posiblemente) un paso por debajo de los audífonos XM6. En primer lugar está la duración de la batería, que está estimada en 24 horas; los otros audífonos 1000X de Sony alcanzan las 30 horas.

Eso está por debajo del promedio en comparación con prácticamente todos los mejores audífonos con cancelación de ruido; incluso Bose, que durante años se conformó con ofrecer 24 horas, elevó su nivel a 30 horas con los audífonos Bose QuietComfort Ultra de 2.ª generación. Prácticamente el único competidor al que no le queda por debajo es el AirPods Max 2, que ofrece unas míseras 20 horas.

Sony me dijo que este cambio se debió a que hicieron los audífonos más delgados, y reconoció que era una concesión en comparación con la duración habitual, pero también señaló que era suficiente para los vuelos más largos.

Sony también destacó que las baterías se pueden reemplazar en el futuro sin problemas, ya que solo están sujetas con tornillos, en lugar de estar pegadas.

7. No está optimizado para la cancelación de ruido

(Image credit: Future)

The Collexion cuentan con la misma tecnología general de cancelación de ruido que los Sony XM6 —incluido el procesador QN3 y 12 micrófonos—, además de un controlador mejorado, por lo que uno podría suponer que se trata de la mejor cancelación de ruido de Sony hasta la fecha… pero Sony dejó claro que no hay que esperar eso.

Sony hizo hincapié en que seguiría recomendando los XM6 si lo que buscas es la máxima potencia de ANC. La razón es que el enfoque en la comodidad —elementos como la menor fuerza de sujeción y el cambio en el material y el diseño de los auriculares— implica que estos audífonos no tendrán un sellado físico tan fuerte contra los sonidos externos como los XM6.

Una vez más, en nuestra reseña de The Collexion podrás leer que, en realidad, son muy buenos para la cancelación de ruido y están a la par con los AirPods Max 2; pero sí, los XM6 son notablemente mejores cuando el ruido es fuerte. Sin embargo, es una compensación justa por la comodidad.

8. No son plegables

(Image credit: Future)

Puede que esto no sea un factor decisivo para todo el mundo, pero hay quienes realmente prefieren unos audífonos plegables para viajar, y nos ha encantado que Sony haya vuelto a incluir esta característica en los XM6, después de haberla eliminado en los Sony XM5.

Los Collexion no se pliegan, pero Sony afirmó que la portabilidad fue algo que tuvo en cuenta al crear los auriculares más delgados, y entre eso y el hecho de que el estuche es un poco más pequeño, sigue siendo un dispositivo pequeño y práctico para llevar en un bolso; además, algo a destacar para los viajeros es que la diadema más ancha hace que sean más cómodos de llevar colgados del cuello.

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