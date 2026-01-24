Me encanta esta función oculta de mis audífonos Sony, pero es posible que ni siquiera sepas que existe
Perdón, ¿qué dijiste?
¿Tienes unos audífonos Sony? De ser así, es posible que cuenten con una función muy útil y tal vez nunca habías oído hablar de ella.
Esta función está disponible en varios modelos, incluidos los antiguos pero excelentes Sony WH-1000XM4, los elegantes Sony WH-1000XM5 y los maravillosos Sony WH-1000XM6, que consideramos los mejores audífonos que se pueden comprar en general.
Entonces, ¿qué es exactamente esta misteriosa función de la que hablo? Se llama Quick Attention y ha supuesto un cambio radical para mí al usar mis audífonos Sony WH-1000XM6 en público. A continuación te explico cómo funciona y por qué es tan útil.
¡Atención, por favor!
Bien, ¿qué es exactamente Quick Attention? Básicamente, es un modo de los audífonos Sony que te permite percibir mejor tu entorno en situaciones de emergencia.
Solo tienes que colocar la mano sobre el auricular derecho y se activará el modo de transparencia. Esto reducirá drásticamente el volumen de cualquier medio que se esté reproduciendo y te ayudará a escuchar el mundo que te rodea. Cuando estés listo para volver a sumergirte en tu música, solo tienes que quitar la mano y podrás volver a escuchar con normalidad.
Quick Attention me ha resultado increíblemente útil en la oficina: cada vez que alguien quiere hablar conmigo, puedo cubrir el auricular derecho y participar en la conversación sin tener que quitarme los audífonos. Del mismo modo, utilizo esta función cuando estoy en una tienda y necesito hablar con el cajero o si voy en transporte público y necesito escuchar un anuncio: es rápido, fácil y cómodo.
Por supuesto, existen funciones similares, como la opción Speak-to-Chat de Sony. Esta tiene una función muy similar, pero en lugar de colocar la mano sobre el auricular derecho de los audífonos, solo hay que hablar y entran en modo transparente.
Sin embargo, en mi experiencia, este enfoque es mucho menos confiable. Si estoy cantando mis canciones favoritas o incluso si toso, Speak-to-Chat se activa con frecuencia. Además, tengo que esperar un tiempo determinado para que mi música vuelva a la normalidad, lo cual se puede configurar en la aplicación Sony SoundConnect.
Quick Attention me da mucha más libertad. El modo Transparencia se puede activar exactamente cuando lo necesito, sin activaciones accidentales. Además, en cuanto termino de chatear, mi música vuelve sin demora, lo que hace que la experiencia de usuario sea mucho más fluida.
Así que, si tienes unos audífonos Sony, te recomiendo encarecidamente que pruebes Quick Attention: para mí ha supuesto un gran cambio y puede que para ti también lo sea.
