JBL acaba de actualizar dos de nuestras bocinas Bluetooth favoritas: una es grande y potente, y la otra es económica y portátil

JBL lanza dos nuevas bocinas resistentes

El JBL Go 5 es una bocina de bolsillo de tamaño reducido que cuesta 49 $ / 39 £ / 59 AU$

El JBL Xtreme 5 es una bocina robusta ideal para fiestas que cuesta 379 $ / 329 £ / 499 AU$

Consideramos que los altavoces para exteriores de JBL se encuentran entre los mejores altavoces Bluetooth que se pueden comprar, y una de nuestras principales recomendaciones ha sido renovada, así que empecemos por el sucesor del JBL Go 4.

El JBL Go 5, que parece que tendrá el mismo precio que su predecesor (49,95 $ / 39,99 £ / 59,95 AU$; a juzgar por el precio en el Reino Unido, que se ha confirmado en 39,99 £), trae algunas mejoras respecto a una de nuestras opciones compactas favoritas.

Al parecer, JBL ha mejorado el sonido para aumentar el volumen y ofrecer graves más profundos que antes, ambos en un 10 % según la marca. Cuenta con una hora adicional de duración de la batería respecto a su predecesor, y un nuevo preajuste de ecualización te permite obtener otras dos horas.

El artículo continúa a continuación

JBL también ha facilitado el emparejamiento de varios altavoces Go 5: solo tienes que tocarlos entre sí y podrán reproducir en estéreo, en lugar de tener que lidiar con la aplicación.

Dado que se trata del tipo de altavoces económicos que puedes comprar fácilmente para llevarlos a tus salidas, picnics al aire libre o caminatas, es muy probable que tus amigos también tengan algunos. Pronto, podrán reproducir música al unísono.

Y luego está la Xtreme

(Image credit: JBL)

El otro altavoz nuevo es el JBL Xtreme 5, que, como te puedes imaginar, es una versión mejorada del Xtreme 4. Su predecesor costaba 379,95 $ / 329,99 £ / 499,95 AU$, y sabemos que el 5 tendrá el mismo precio en el Reino Unido.

El Xtreme 5 también ha experimentado algunos cambios en su rendimiento: se ha rediseñado para permitir que sus controladores suenen mejor, y también cuenta con una salida mejorada para aprovechar al máximo sus especificaciones. Quizás lo más importante para los fanáticos de los graves es que también tiene un subwoofer.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Estos cambios permiten que el Xtreme 5 iguale las mejoras del Go 5, que según JBL son un 10 % más de graves y un 10 % más de volumen. También hay un nuevo modo SmartEQ, que identifica lo que estás escuchando y aplica un preajuste de ecualización adecuado, y un amplificador de sonido para reducir la distorsión a volúmenes más altos.

Estos dos altavoces se lanzaron junto con los JBL EasySing Mics, que son micrófonos de karaoke diseñados para funcionar con los altavoces de la marca. Su tecnología integrada puede eliminar las voces de las pistas, convirtiéndolas inmediatamente en canciones aptas para karaoke, y tienen una autonomía de 10 horas con una sola carga.

Ya los hemos visto antes, más recientemente junto con el PartyBox On-The-Go 2 Plus, y parecen funcionar con la mayoría de los altavoces JBL. El precio en el Reino Unido es de 129,99 £.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte a través de WhatsApp.