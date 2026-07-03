Spotify confirma que está solucionando un problema importante con la organización de las listas de reproducción, y esta mejora en la función de "anclar" en "Tu biblioteca"

Una de las cosas que más me gustan de los mejores servicios de streaming de música es que han evolucionado hasta convertirse en algo más que simples plataformas de audio: te dan la libertad de crear tu propio espacio musical digital.

Tomemos como ejemplo a Spotify, la plataforma que he estado usando por más de una década. Su algoritmo no solo aprende a entender tus gustos (aunque lleva bastante tiempo y esfuerzo entrenarlo), sino que crear listas de reproducción y carpetas te ofrece otra forma de personalizar tu espacio en Spotify.

Una de las funciones más útiles de Spotify son los "pines", que colocan listas de reproducción, álbumes y artistas seleccionados, así como audiolibros y podcasts, en la parte superior de tu biblioteca para un acceso rápido y fácil; sin embargo, el límite de cuatro pines es un inconveniente por el que prácticamente todos los suscriptores le han estado pidiendo a Spotify que lo amplíe desde que se lanzó la función de pines hace unos cinco años.

Latest Videos From Watch full video here:

En el caso de Apple Music, puedes fijar hasta seis elementos diferentes, lo cual, aunque sigue siendo un número reducido, es mejor que cuatro. Los usuarios llevan años rogándole a Spotify que aumente este número, y te alegrará saber que, por fin, el cambio está por llegar.

(Image credit: Future)

De 4 a 20

Detecté por primera vez indicios de una posible actualización después de encontrar una publicación en Reddit (ver más abajo) en la que un usuario compartía que, de alguna manera, había encontrado la forma de fijar más de cuatro elementos en su Biblioteca. Al parecer, lo único que hizo fue actualizar su app de Spotify, pero otros usuarios que respondieron en los comentarios no notaron ese cambio, incluyéndome a mí.

Después de ver la publicación, me puse en contacto con Spotify, que confirmó que está aumentando el límite de cuatro elementos fijados, lo cual era una de las mejoras que más deseaba para 2026. Un portavoz compartió el siguiente comentario:

"Spotify está actualizando el número de elementos que los oyentes pueden fijar en la parte superior de “Tu biblioteca” de 4 a 20. Esto les brinda a nuestros usuarios más flexibilidad para tener al alcance de la mano la música, las listas de reproducción, los podcasts, los audiolibros y los creadores que más les interesan. La actualización aún se está implementando y estará disponible para los usuarios de las versiones Free y Premium de todo el mundo el próximo mes".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Por qué anhelar más pines?

Me imagino que mucha gente leerá esto y se preguntará por qué tanto alboroto por una función tan pequeña, pero hay mucho más detrás. Para quienes son usuarios experimentados de Spotify, la plataforma es mucho más que un paraíso musical: es su fuente de podcasts y audiolibros.

Si tomamos esto en cuenta, tener solo cuatro opciones para fijar entre música, podcasts y audiolibros es bastante escaso —"¿Spotify cree que solo escuchamos uno de cada tipo a la vez?", comentó alguien en la publicación compartida en la página de la Comunidad de Spotify. Pero no se trata solo de poder fijar música, podcasts y audiolibros al mismo tiempo; se trata de mejorar la experiencia del usuario.

Cada vez que sigues a un nuevo artista, guardas por adelantado un álbum que está por salir o guardas una nueva lista de reproducción, todo aparece como una colección desordenada en «Tu biblioteca». Esto te obliga a desplazarte por un montón de contenido desordenado para encontrar lo que buscas, por lo que fijar elementos lleva tu contenido más utilizado a la parte superior, ahorrándote mucho tiempo de desplazamiento.

Aunque puedes simplemente buscar la lista de reproducción que quieres escuchar, los oyentes habituales tienen muchísimas (yo, por ejemplo), así que es mucho más fácil tener toda tu música ahí con solo tocar un botón en "Tu biblioteca". Para otros, se trata de algo más que facilitar la navegación por las listas de reproducción; se trata de tener más voz y voto en cómo eliges organizar tu colección de música digital —«deberíamos tener control total», lo expresa claramente otro usuario.

Teniendo todo esto en cuenta, los usuarios ávidos de Spotify de todo el mundo recibirán esta actualización con los brazos abiertos.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.