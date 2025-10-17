Spotify AI DJ está incorporando otra serie de herramientas útiles, pero sigo enganchado a su función de mezcla de audio

Spotify está implementando otra serie de cambios en su maestro DJ con IA.

Ahora tienes la opción de escribir tus solicitudes musicales y hay nuevas sugerencias personalizadas entre las que elegir.

Ofrecen una nueva forma de organizar una sesión de escucha con DJ, pero otras funciones de la aplicación la están eclipsando.

Sin duda, no podemos negar que AI DJ es una de las funciones más utilizadas y populares del ecosistema de herramientas musicales de Spotify, por ello, la compañía está ampliando sus capacidades.

Un claro ejemplo de ello es que Spotify está lanzando una serie de nuevas funciones para AI DJ, que ofrecen a los suscriptores Premium «una nueva forma de seleccionar el ambiente de su sesión de escucha en tiempo real», según el anuncio de la empresa.

Esta es la segunda mayor actualización de AI DJ, tras la herramienta de solicitudes musicales lanzada en mayo, que permite interactuar con el DJ y solicitar que actualice la sesión de escucha en función de la música que se desea escuchar en ese momento.

Según el anuncio de Spotify, la plataforma ha experimentado un resurgimiento de los oyentes de AI DJ desde que se lanzó la función de solicitudes. Dado este aumento, era solo cuestión de tiempo que llegaran nuevas funciones para AI DJ; al fin y al cabo, es fiel al estilo de Spotify.

Las solicitudes y las indicaciones escritas llegan al DJ de IA

Además de incorporar la función de solicitud de música a la versión española de DJ, DJ Livi, hay dos nuevos cambios en la edición inglesa del maestro residente de Spotify.

Por primera vez, los suscriptores podrán elegir entre sugerencias personalizadas al hacer una solicitud al DJ, lo que resultará muy útil cuando necesites un poco de inspiración para elegir qué escuchar en ese momento.

Cuando quieras hacer una solicitud, podrás elegir entre tres indicaciones personalizadas para iniciar tu sesión de DJ, cada una con su propio género y ambiente musical. Podrás elegir, por ejemplo, «música alegre que me ayude a romantizar mi trabajo diario» o «música relajante para contemplar el vacío».

Además de utilizar tu voz para interactuar con DJ, ahora tienes la opción de escribir tus peticiones, que era la función más solicitada según Spotify. Esto te ofrece más opciones dentro de DJ y se puede utilizar tanto en inglés como en español, pero donde resultará más útil es cuando quieras hacer una petición mientras te desplazas al trabajo o te encuentras en entornos más concurridos y prefieres no decir tus indicaciones en voz alta.

Bonitos detalles, pero nada revolucionario

Es fantástico ver cómo Spotify aprovecha sus principales funciones y encuentra nuevas formas de adaptar las diferentes experiencias de su aplicación para satisfacer las peticiones de los aficionados a la música. Aunque estos nuevos detalles añaden cierto valor a AI DJ, Spotify debería centrarse en el rendimiento del DJ.

Una de las desventajas del AI DJ que los usuarios no pueden pasar por alto es la reproducción repetitiva de canciones. El AI DJ se enorgullece de su capacidad para generar una sesión de reproducción híbrida de favoritos habituales y nuevos descubrimientos musicales, pero parece estar estancado en lo primero, y me parece que se centra demasiado en ofrecerme canciones que ya tengo en mi radar.

Spotify aún no ha solucionado esto y, como resultado, otras funciones están acaparando la atención: es la nueva herramienta de mezcla de audio la que todavía me tiene enganchado. Ahora que Spotify Wrapped está a la vuelta de la esquina, la empresa se acerca a un nuevo año y, con un nuevo director ejecutivo en el cargo, espero que se produzcan cambios emocionantes y valiosos para el ecosistema de la plataforma.

