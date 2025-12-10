Spotify acelera su plan para convertirse en la nueva MTV: los videos musicales se están lanzando, lo quieras o no

¿Recuerdas que en 2024, Spotify siguió los pasos de YouTube Music al lanzar videos musicales dentro de la aplicación, pero en regiones limitadas, dejando fuera a Estados Unidos y Canadá? Parece que eso ha cambiado.

A partir de hoy, los videos musicales finalmente estarán disponibles en versión beta para los suscriptores Premium de Estados Unidos y Canadá después de casi dos años, lo que dará a los usuarios la opción de cambiar entre streaming de audio y visual. La actualización llega muy poco después del gran éxito de Spotify Wrapped 2025.

En el anuncio del blog de Spotify, la empresa compartió su entusiasmo por el lanzamiento de los videos musicales en Norteamérica, detallando el impacto de los acompañamientos visuales en la escucha de música:

"Durante décadas, los videos musicales han hecho mucho más que acompañar una canción; han dado forma al estilo, han iniciado conversaciones y han ayudado a crear fans. Esta expansión da acceso a millones de oyentes más a un catálogo de videos musicales oficiales y también introduce nuevos formatos de video, como actuaciones en directo y versiones".

(Image credit: Spotify)

Sin embargo, no solo las regiones mencionadas anteriormente tendrán acceso a los videos musicales dentro de la aplicación. Además de Estados Unidos y Canadá, los videos musicales también se expandirán a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Ghana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Uganda y Venezuela a partir del 9 de diciembre. Y lo que es aún mejor, estos videos son fáciles de habilitar en todos los dispositivos.

Una vez que comiences a reproducir una canción en Spotify en tu celular, computadora o televisor, tendrás la opción de tocar el botón «Cambiar a video» y el video musical comenzará donde se detuvo la canción.

No se puede ignorar que la expansión del acceso a los videos musicales es otra de las medidas de Spotify para ampliar sus servicios, pero los videos musicales en Spotify realmente han dividido a los suscriptores en dos bandos.

Spotify quiere ser YouTube

(Image credit: YouTube)

Spotify es uno de los mejores servicios de streaming musical por muchas razones, pero los videos musicales no son uno de los aspectos que más entusiasman a los suscriptores, y estas preocupaciones han estado presentes desde el primer día.

Cuando Spotify introdujo por primera vez los videos musicales en la experiencia del usuario, suscitó muchos comentarios sobre el riesgo de no estar a la altura de ciertas expectativas, y los suscriptores suplicaban en el foro oficial de la comunidad de Spotify: «No lo arruinen como Instagram». La otra preocupación principal, y la que más me preocupa a mí, es que otros servicios ofrecen un mejor ecosistema de videos musicales.

Para muchos amantes de la música, incluyéndome a mí, Spotify no es lo primero en lo que pienso cuando oigo «videos musicales» porque, seamos realistas, YouTube ha dominado el campo de los videos musicales durante los últimos 20 años, ofreciendo una experiencia de visualización más fluida. En la mayoría de los casos, los videos musicales de Spotify parecen más desordenados que útiles.

A pesar de estas preocupaciones, hay muchos usuarios que han acogido con satisfacción la integración de los videos musicales simplemente porque les gusta tener la opción de cambiar entre el streaming de audio y el de vídeo. Pero, lo quieras o no, Spotify está redoblando su compromiso de ofrecer videos a sus suscriptores, y creo que esto no ha terminado aún.

¿Qué opinas de los videos musicales en Spotify?

