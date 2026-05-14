La nueva función de Spotify, similar a "Wrapped", se colapsó ante la gran demanda, pero los usuarios quedaron aún más decepcionados con los resultados

Los suscriptores no pudieron acceder a la herramienta "Party of the Year(s)" de Spotify debido a una gran interrupción del servicio

Cuando se resolvió el problema, los usuarios quedaron decepcionados con lo que ofrecía

No proporcionaba datos reveladores, como los géneros más escuchados ni los cambios en el comportamiento

Las celebraciones del vigésimo aniversario de Spotify se toparon con un pequeño obstáculo tras el anuncio de la última experiencia móvil de la plataforma, «Party of the Year(s)», ya que muchos usuarios se preguntaron si el servicio se había caído; en resumen, así fue.

Lo que se suponía que iba a ser un día para que los suscriptores Premium disfrutaran de la última cápsula del tiempo musical de Spotify se convirtió en un frenesí de frustración, ya que muchos aficionados a la música no pudieron acceder a sus estadísticas de Party of the Year(s), lo que provocó una avalancha de quejas en la página r/truespotify de Reddit. Incluso podría ser que el número de usuarios que intentaban acceder a la nueva experiencia al estilo Wrapped provocara la caída de Spotify.

Más de 14 000 usuarios presentaron quejas en Down Detector, lo que indicó que los problemas comenzaron alrededor de las 12:00 p. m. ET / 5:00 p. m. BST, pero aunque los errores comenzaron a disminuir para unos pocos usuarios, Spotify seguía fallando para los suscriptores varias horas después. Afortunadamente, la plataforma se apresuró a abordar el problema y recurrió a X para decir que había resuelto los problemas alrededor de las 5:00 p. m. ET / 10:00 p. m. BST.

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Una oportunidad perdida, por decirlo suavemente

Ahora que Spotify ya funciona con normalidad, «Party of the Year(s)» recibió un montón de usuarios que se sumaron tarde, pero, incluso después de toda esa espera, los usuarios quedaron bastante decepcionados con el resultado.

En pocas palabras, «Party of the Year(s)» es una nueva experiencia móvil que te ofrece estadísticas «nunca antes compartidas» sobre todo tu recorrido musical, desde el primer día en que te registraste en Spotify hasta el día de hoy. Es esencialmente una herramienta al estilo de «Wrapped», que te muestra el número total de canciones que has reproducido, tus artistas favoritos de todos los tiempos y mucho más.

Todo suena bien en teoría, ¿verdad? Pero para algunos usuarios, estas estadísticas simplemente no fueron suficientes, ya que unos cuantos acudieron a Reddit para decir que esperaban mucho más de ella.

Una de las críticas más importantes destacó que la función no incluye tantas estadísticas ni genera tanto entusiasmo como Wrapped; «Me hubiera encantado que se incluyeran más datos en la historia, como lo hacen con Wrapped, tales como el total de minutos de reproducción y los 5 artistas principales», dijo un usuario.

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A lo largo de los años, la gente le ha estado pidiendo a Spotify que se centre en las estadísticas de géneros en lo que respecta a Wrapped, y aunque Spotify se puso manos a la obra con esto para Wrapped 2025, no hubo nada de esto en Party of the Year(s). No solo eso, sino que la experiencia no describe los cambios en tus hábitos de escucha a lo largo de los años, lo cual, dado que es una función de aniversario, uno pensaría que sería su esencia.

Probé "Party of the Year(s)" para ver de qué se trataba y me pareció agradable, pero Spotify perdió la oportunidad de crear algo revelador y atractivo: en realidad, no se diferenciaba mucho de lo que ya ofrecen las listas de reproducción sugeridas.

Me sumo a la mayoría de los usuarios que quieren ver más estadísticas sobre los cambios en los géneros y los hábitos de escucha, y qué es lo que los influye; y dado que Spotify tiene datos infinitos sobre sus suscriptores, no veo por qué la plataforma no puso esos análisis detallados en primer plano de la experiencia.

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