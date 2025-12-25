Parece que se han filtrado de nuevo los audífonos Sony WF-1000XM6, esta vez con una posible fecha de lanzamiento

Los audífonos Sony WF-1000XM6 vuelven a filtrarse en Internet, con listados de las versiones en negro y plateado.

Las almohadillas de repuesto han aparecido en la página web de un distribuidor de piezas.

La fecha de disponibilidad es febrero de 2026.

Esperemos que Sony nunca se dedique al negocio del espionaje, porque se le da bastante mal guardar secretos: los productos aún no lanzados llevan meses filtrándose, incluso en la propia aplicación Sound Connect de Sony, y esta semana parece que un minorista ha filtrado sus opciones de color y su inminente disponibilidad.

La filtración proviene de los agudos observadores de The Walkman Blog, que detectaron dos anuncios de piezas de repuesto para los audífonos WF-1000XM6 en el sitio web Encompass Parts. Y si esos anuncios son precisos, es posible que el lanzamiento esté a solo unas semanas.

Sony WF-1000XM6 headphones: what does the latest leak reveal?

Encompass Parts es un minorista especializado que suministra piezas de repuesto para una amplia gama de productos, y en su sitio web se detallaban las piezas de repuesto tanto para la versión negra como para la plateada de los WF-1000XM6.

Curiosamente, cuando seguí los enlaces del blog Walkman a las páginas de listados correspondientes, apareció una gran X roja y una página que me indicaba que se me había bloqueado el acceso al sitio web porque se estaba «protegiendo de ataques en línea», pero evidentemente eso no había sido un problema para el blog Walkman anteriormente.

Mientras Encompass se afana en cerrar la puerta del establo, el blog The Walkman Blog tiene capturas de pantalla de los auriculares: listados de almohadillas de silicona de repuesto para los WF-1000XM6 con fecha de envío el 27 de febrero de 2026. Solo faltan nueve semanas.

Como siempre ocurre con las filtraciones, hay muchas cosas que aún desconocemos, y es posible que la fecha que aparece en los listados de productos sea solo un marcador de posición, aunque, de ser así, es bastante específica.

Si la fecha es correcta, es posible que incluso sepamos algo sobre los audífonos en el CES 2026, si no es por parte de Sony, quizá por parte de los filtradores: si la fecha de envío en febrero es cierta, los audífonos llegarán a las tiendas con bastante antelación, y cuanta más gente sepa sobre ellos, más probable será que se produzcan filtraciones detalladas.

Si no puedes esperar hasta febrero, los Sony WF-1000XM5 han tenido grandes descuentos, aunque, en nuestra opinión, los audífonos insignia con los que realmente tendrá que competir el XM6 son los magníficos Technics EAH-AZ100.

