El lanzamiento de los Samsung Galaxy Buds 4 Pro parece ser inminente, según las últimas filtraciones

Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro están listos para salir al mercado.

Estos audífonos han sido aprobados por la FCC.

Es posible que los veamos aparecer junto con el Galaxy S26.

Sin duda, los últimos meses han estado llenos de rumores y noticias sobre los Samsung Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro, sin embargo, parece que el lanzamiento es inminente, al menos si la nueva información en internet es real.

Según ha descubierto SamMobile, los Galaxy Buds 4 Pro han sido aprobados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, un paso regulatorio esencial para cualquier dispositivo que vaya a salir a la venta en ese país.

En este informe no se mencionan los Galaxy Buds 4 estándar, pero es casi seguro que ambos pares de audífonos inalámbricos se lanzarán juntos, y una vez que se obtiene la certificación de la FCC, no suele tardar mucho en aparecer el producto.

La documentación no nos dice mucho sobre los audífonos, pero las filtraciones anteriores han revelado que esta vez tendrán un diseño más plano y compacto. Parece que también serán compatibles con los gestos con la cabeza para responder llamadas, como ya hemos visto en los AirPods de Apple.

Ya es tarde

Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro trajeron consigo un nuevo diseño (Image credit: Future)

Otra filtración anterior apuntaba a piezas que aparentemente estaban destinadas a los Galaxy Buds 4 Pro, aunque la lista que se publicó no nos dio ninguna pista sólida sobre las características y las mejoras de audio que podrían incorporar los audífonos.

Teniendo en cuenta que los Samsung Galaxy Buds 3 Pro y los Samsung Buds 3 se lanzaron en julio de 2024, junto con el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7, como quizá recuerdes, se podría argumentar que las versiones de cuarta generación ya están atrasadas.

Lo más probable es que se lancen junto con la serie Samsung Galaxy S26, y se rumorea que esos teléfonos aparecerán en febrero. Es posible que incluso veamos teléfonos y audífonos combinados en varias ofertas de preventa, cuando llegue el momento.

Teniendo en cuenta que ya han empezado a aparecer referencias a estos audífonos en el software One UI 8.5 de Samsung, que actualmente se encuentra en fase de pruebas beta, no debería pasar mucho tiempo antes de que tengamos nuevos candidatos para nuestra lista de los mejores audífonos inalámbricos.

