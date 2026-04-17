"No temas a los muertos, ni me temas a mí": la IA devuelve a Val Kilmer a la pantalla en formato digital

El actor Val Kilmer aparece en la nueva película "As Deep as the Grave" gracias a una interpretación generada por IA creada tras su fallecimiento

Esta tecnología permite a los cineastas completar papeles utilizando réplicas digitales

La familia de Val Kilmer dio su permiso para utilizar la réplica generada por IA

Val Kilmer falleció en 2025, pero uno no lo diría necesariamente al ver el tráiler de la próxima película *As Deep as the Grave* —y eso a pesar de que se rodó después de su muerte.

El tráiler de este drama independiente se presentó el miércoles (15 de abril) en CinemaCon y muestra a un Kilmer generado por IA en el papel del padre Fintan, un sacerdote cuyo personaje tiende un puente entre la tradición católica y la espiritualidad nativa americana.

«No temáis a los muertos, y no me temáis a mí», proclama el Kilmer virtual en el tráiler. Es tan directo que es imposible que no haya sido ideado deliberadamente por los cineastas para hacer referencia a la situación detrás de la cámara.

El artículo continúa a continuación.

As Deep As The Grave - CinemaCon 2026 Exclusive Clip & Teaser - YouTube Watch On

Kilmer Virtual

La película gira en torno a los arqueólogos Ann y Earl Morris, cuyo trabajo en el suroeste de Estados Unidos durante la década de 1920 sacó a la luz restos relacionados con los pueblos ancestrales. Según se informa, Kilmer ya había mostrado interés por la combinación de narrativa histórica y matices espirituales antes de fallecer.

En ese momento, su salud le impedía comprometerse plenamente con la producción; su lucha contra el cáncer de garganta ya había limitado su capacidad para hablar y actuar. Sin embargo, eso no impidió que los productores escribieran el personaje pensando en él, y tras su fallecimiento, el director Coerte Voorhees decidió no limitarse a recastar o reescribir el papel.

Con el apoyo de los herederos de Kilmer y de su hija, Mercedes, la producción siguió adelante utilizando una versión digital de una interpretación imaginaria de Kilmer.

Esa decisión sitúa a As Deep as the Grave en una categoría cada vez más amplia de películas que utilizan IA para las interpretaciones; el cortometraje de ciencia ficción Echo Hunter es otro ejemplo reciente. Aquí, el personaje de Kilmer se entreteje en la historia de manera sustancial, haciendo que su presencia sea central en lugar de simbólica.

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La ilusión del actor

Para crear el Kilmer generado por IA, los productores utilizaron material de archivo del actor como base visual, lo que permitió a los artistas reconstruir los movimientos y expresiones faciales. Los modelos de audio generados por IA, entrenados con grabaciones anteriores del actor, recrearon la cadencia y el tono de la voz de Kilmer.

Tras aplicar más capas y mejoras, la interpretación virtual se integró en la película de la forma más coherente posible. El objetivo no es replicar una sola interpretación pasada, sino crear algo que resulte coherente con el estilo consolidado del actor.

Existe cierta continuidad en este enfoque. Durante su vida, Kilmer ya había explorado la tecnología de voz asistida por IA para ayudar a recuperar su habla después de que el cáncer afectara sus cuerdas vocales. Las herramientas utilizadas en la película extienden ese trabajo a un nuevo contexto.

Los cineastas han destacado que el proceso se llevó a cabo con la aprobación y la participación de la familia de Kilmer. Ese detalle es importante en una industria donde el uso de réplicas digitales se ha convertido en un tema de intenso debate. El consentimiento y el control son fundamentales para la forma en que estos proyectos son recibidos, tanto por el público como por otros actores.

Una actuación inquietante

Ver a Kilmer en el tráiler resulta a la vez reconocible y un poco desconcertante. El rostro es familiar, y su voz y sus movimientos se parecen a los suyos, pero incluso sin saber que se trata de IA, probablemente notarías esa ligera desconexión entre el comportamiento del avatar y las interpretaciones reales de Kilmer.

El lanzamiento del tráiler ya ha suscitado un debate en todo el sector. Organizaciones como SAG-AFTRA han expresado su preocupación por cómo se utilizan las representaciones digitales creadas por IA. Algunos cineastas y estudios argumentan que la tecnología ofrece nuevas formas de preservar interpretaciones y completar proyectos que, de otro modo, podrían quedar inconclusos.

Es demasiado pronto para saber qué enfoque prevalecerá, pero, de cualquier manera, es un paso hacia un territorio incierto, donde los límites de la autoría y la presencia se vuelven menos claros.

La IA cambia la forma en que se pueden preservar las actuaciones, para bien y para mal. A medida que la IA sigue redefiniendo lo que es posible en la pantalla, se pide al público que acepte nuevos tipos de actuaciones. Puede que no tengamos que temer al Kilmer de la IA, pero sin duda debemos tomarnos en serio los planes de sus creadores.

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