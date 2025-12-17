Más del 30% de toda la música nueva en Deezer está generada por IA, y la mayoría de las personas no pueden notar la diferencia

El 34% de la música nueva en Deezer está generada por IA

El 97% de los oyentes no pueden distinguir entre la música de IA y las pistas creadas por humanos.

¿Dónde termina y qué hay que implementar para detener esta situación?

Si has escuchado música nueva recientemente y has pensado que suena un poco sin alma, hay grandes posibilidades de que no lo estuvieras imaginando.

Según nuevos datos del servicio de streaming Deezer, el 34 % de la música nueva que se sube a la plataforma está generada íntegramente por IA. Esto supone que se suben más de 50 000 canciones creadas con IA cada día.

Si pensabas que eso era malo, lo que es más inquietante es que casi nadie puede detectarlo: Deezer también encargó un estudio que muestra que el 97% de las personas "no pueden notar la diferencia" entre la IA y la música creada por humanos.

Un montón de música IA

La investigación de Deezer se llevó a cabo mediante pruebas a ciegas en ocho países, donde la mayoría de las personas no logró identificar qué pistas fueron generadas por IA, incluso cuando intentaron hacerlo activamente.

Esa avalancha de canciones sintéticas se debe a la facilidad con la que se han vuelto las herramientas musicales con IA. Ya no necesitas una banda, un estudio ni muchos conocimientos musicales. Con una aplicación de IA como Suno, una indicación y unos pocos clics, ahora puedes producir pistas lo suficientemente buenas como para parecer obra humana, al menos para la mayoría.

Si bien la música con IA está omnipresente en cuanto a subidas, apenas se registra en la escucha real. Deezer afirma que las pistas generadas íntegramente por IA representan alrededor del 0,5 % del total de reproducciones, lo que sugiere que los oyentes aún se inclinan por la música de artistas reales, aunque no siempre sepan por qué.

¿Dónde termina esto?

Esta brecha entre volumen y popularidad no ha impedido que la preocupación se extienda por toda la industria. En el mismo estudio, alrededor del 80 % de los encuestados afirmó que la música generada por IA debería estar claramente etiquetada en las plataformas de streaming. Muchos también se preocuparon por el impacto en el sustento de los artistas, en particular cuando se trata de entrenar modelos de IA con música protegida por derechos de autor sin su consentimiento.

The Verge habló con varios músicos, quienes expresaron su temor a que la basura de la IA se apodere de la industria; algunos calificaron la situación de "completamente inaceptable".

También existe una sensación creciente de que las pistas de IA no deberían recibir el mismo trato económico que las humanas, y los encuestados afirman que los pagos deberían ser menores para la música totalmente sintética.

Deezer, por su parte, afirma que ya está implementando herramientas para detectar y etiquetar pistas generadas por IA, a la vez que filtra la actividad de streaming fraudulenta vinculada a canciones producidas en masa. Se trata de un primer intento por evitar que las plataformas se vean saturadas de contenido de bajo coste de producción, pero difícil de controlar.

Aun así, la pregunta más importante sigue sin resolverse. Si la mayoría de la gente no percibe la diferencia, ¿acaso importa quién o qué creó la música?

Por ahora, la industria avanza a toda velocidad hacia un futuro donde la música con IA ya no es una novedad ni un truco. Es solo parte del ruido de fondo. Y es probable que ya la hayas estado escuchando sin darte cuenta.