Google Fotos va a incorporar un generador de memes con IA, y me encanta y me disgusta la idea al mismo tiempo

¿Eres amante de los memes? De ser así, esta noticia te elegrará, pues se informa que Google Fotos incorporará una nueva función basada en inteligencia artificial llamada "Me Meme", la cual permitirá insertar tu propio rostro en plantillas de memes populares.

¿Estás listo para convertirte en el perro de "This is fine" o en la cara de un Rickroll?

Según un análisis del APK de la versión 7.51.0 de Google Fotos detectado por Android Authority, la herramienta utilizará las fotos de tu copia de seguridad para identificar una selfie nítida y, a continuación, insertará automáticamente tu rostro en formatos de memes conocidos, creando esencialmente una versión generada por IA del popular sitio web Know Your Meme.

Es un concepto muy sencillo: elige una foto, elige un meme y deja que la IA haga el resto. Pero incluso si se lanza y es una función pulida, no puedo evitar sentir que pierde por completo el sentido de crear un meme genial en primer lugar.

Necesitamos desechos humanos

Los memes son icónicos, son uno de los pilares fundamentales de la experiencia en Internet que todos hemos aprendido a amar, y su encanto reside en sus imperfecciones.

Crear un meme en Meme Generator funciona mejor cuando se utiliza una imagen de baja resolución y no se preocupa por centrar el texto correctamente, o cuando se toma una imagen totalmente aleatoria y se incorpora a un meme sin ningún esfuerzo.

Obviamente, aún no he probado el próximo generador de memes con IA de Google Fotos, pero si se lanza, dudo que sea capaz de recrear el estilo tosco que hace que un meme sea un meme.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A menudo, los mejores memes están mal recortados, comprimidos hasta límites insospechados, llenos de fuentes extrañas y, a veces, con leyendas mal escritas. Es ese caos lo que hace que los memes sean divertidos y fáciles de identificar, no la generación de imágenes perfectamente pulidas y estériles que sospecho que obtendremos de una oferta de IA.

Un generador de memes impulsado por Gemini podría ser capaz de recrear esto, pero hasta que Google me demuestre lo contrario, no estoy convencido de que la IA pueda capturar verdaderamente la magia de un meme bien (mal) elaborado.

Odio la idea, entonces, ¿por qué me intriga?

Es fácil entender el atractivo de la idea de Google. No todo el mundo tiene el tiempo o las habilidades para editar un meme, y poder colocar tu cara en una plantilla en cuestión de segundos seguramente encantará a millones de usuarios casuales. Pero al automatizar el proceso, se corre el riesgo de eliminar lo que hace que los memes sean tan poderosos: su toque humano.

Los mejores memes se vuelven virales no porque sean técnicamente perfectos, sino porque capturan una emoción —ya sea frustración, absurdo o una estupidez compartida— que la gente reconoce al instante. Nos conectan porque parecen algo que podríamos haber hecho nosotros mismos.

Cuando todo es nítido, coherente y generado por IA, esa sensación de caos compartido desaparece, y en esencia, se convierte en otro intento más por esterilizar el internet.

Un meme demasiado pulido se ve sospechoso, como si hubiera pasado por el filtro de un departamento de marketing o una app diseñada para aumentar la interacción. La razón por la que los memes resuenan es precisamente porque son impredecibles y un poco rotos.

Dicho esto, la gente ya está haciendo memes con IA, y esta nueva función podría ser simplemente otra adición ligera y divertida a Google Fotos, una app que, sinceramente, me sigue impresionando todos los días.

Puede que esté viendo todo este asunto desde la perspectiva equivocada, y francamente, creo que me preocupa la facilidad de acceso a herramientas como esta porque me gusta la forma en que internet ha unido a las personas a través de imágenes tontas hechas por humanos.

Si la IA se convierte en la opción principal para la cultura del meme, sería otra forma de expresión creativa que desaparecería bajo el peso del contenido genérico generado por IA, y eso me resulta bastante triste.

Sí, internet puede ser un lugar horrible, pero también hay comunidades de personas con intereses en común que se reúnen para hablar de sus pasatiempos, su trabajo o simplemente de tonterías. La cultura del meme es la esencia misma de internet, y si se diluye porque las empresas tecnológicas siguen agregando funciones a sus generadores de imágenes con IA, creo que todos salimos perdiendo.

El próximo generador de memes con IA de Google hará más fácil convertirte en un meme, pero ¿a qué costo? Los mejores memes son descaradamente de bajo esfuerzo, y no creo que ninguna inteligencia artificial pueda (voluntariamente) recrear eso.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.