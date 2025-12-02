Los actores de IA horrorizan a James Cameron y él no quiere tener nada que ver con ellos

James Cameron ha advertido que los actores generados por IA son "aterradores" y amenazan la actuación real.

El comentario se produjo tras el lanzamiento de la actriz totalmente digital Tilly Norwood.

La llegada de los intérpretes generados por IA ha provocado una reacción negativa por parte de SAG-AFTRA y las estrellas de Hollywood.

James Cameron, un director sinónimo de magia digital, ha visto el futuro del cine y no quiere formar parte de él. «Horroroso», lo calificó durante una reciente entrevista en la CBS. No se refería a robots asesinos ni a secuelas de Titanic, sino a la IA generativa y, en concreto, a su creciente capacidad para crear actores completos desde cero.

«Ahora, ve al otro extremo del espectro», dijo Cameron, contrastando su uso de la captura de movimiento y el CGI en Avatar con la tendencia actual de la IA, «y tienes la IA generativa, con la que se puede inventar un personaje. Se puede inventar un actor. Se puede inventar una actuación desde cero con una indicación de texto. Es como, no. Para mí es horrible».

La opinión de Cameron sobre la actuación con IA marca una clara desviación de su habitual optimismo tecnológico. Su incomodidad no tiene que ver con las computadoras en sí mismas, sino con la eliminación del ser humano como centro del arte, lo que le preocupa. Y, por una vez, no está siendo metafórico.

En el centro de la actual ansiedad digital de la industria se encuentra Tilly Norwood, una actriz fotorrealista generada por IA creada por la empresa Particle6 de Eline Van der Velden. Norwood fue presentada en septiembre en el Festival de Cine de Zúrich.

Aunque no ha protagonizado ninguna película ni se ha movido delante de una cámara fuera de las maquetas digitales, ha recibido muchas críticas por parte de la industria cinematográfica. El Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) emitió un comunicado mordaz en el que denunciaba a Norwood como una imitación sintética entrenada con el trabajo robado de intérpretes reales.

El futuro de la actuación con IA

No se trata solo de un problema del sindicato de actores. Es una cuestión de autoría, de confianza emocional. Cuando lloras durante una escena, parte de ti está respondiendo a la persona que hay detrás de la interpretación. Si esa persona es sustituida por un algoritmo entrenado con miles de microexpresiones, muestras de voz y clips de movimiento, puede que siga funcionando en la pantalla, pero ¿con qué te estás conectando exactamente?

La advertencia de Cameron resuena porque él está lejos de ser un tecnófobo. Ha pasado décadas mezclando actores humanos con sofisticados sistemas CGI, desde Terminator hasta Avatar, pero la diferencia crucial, como él mismo señala, es que la captura de movimiento conserva el núcleo humano. Una granja de servidores no imaginó el rostro Na'vi de Sigourney Weaver en Avatar; seguía siendo ella.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque Tilly Norwood pueda ser solo un truco, sigue siendo una señal de lo que se está desarrollando. Cuando los actores secundarios pueden ser escaneados una vez y utilizados para siempre, y los estudios están negociando el derecho a replicar voces y parecidos para siempre, las bases para producciones totalmente dirigidas por IA ya están aquí.

Por ahora, incluso los deepfakes o dobles digitales más avanzados suelen combinarse con actores reales para proporcionar un ancla emocional. Pero con el tiempo, veremos intentos de eliminar el factor humano. No está tan claro que la gente vaya a disfrutar de las películas resultantes.

Cameron sigue sin ambigüedades en el equipo humano. Y aunque su incomodidad pueda parecer romántica o incluso dramática, no está fuera de lugar. Porque una vez que los artistas generados por IA puedan pasar por reales, es posible que los espectadores dejen de preguntarse quién está realmente detrás de los ojos. Para entonces, ya no importará. Lo único que quedará será una historia, contada de manera eficiente, por nadie.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.