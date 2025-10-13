Google acaba de incorporar su generador de imágenes Nano Banana AI a los resultados de búsqueda y las notas

El modelo de imagen Nano Banana AI de Google ahora está integrado en la búsqueda a través de Lens y NotebookLM.

En la búsqueda, los usuarios pueden tomar o subir fotos y utilizar indicaciones de IA para transformarlas.

NotebookLM puede aprovechar Nano Banana para mejorar las descripciones generales de los videos con seis estilos creativos y dos formatos de resumen.

¿Ya probaste Gemini 2.5 Flash, mejor conocido como Nano Banana? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, pues ahora está disponible en Google Search y NotebookLM, además, próximamente llegará a Google Fotos/Photos.

En Google Search, Nano Banana aparece a través de Google Lens y el modo IA. Toca la nueva pestaña «Crear» y podrás apuntar con tu teléfono a un objeto, seleccionar una imagen o subir una foto y pedirle a la IA que la transforme como quieras. También puedes generar imágenes desde cero utilizando el modo IA y cualquier comando que desees.

Mientras tanto, en NotebookLM, Nano Banana está trabajando entre bastidores para potenciar la herramienta Video Overviews, que convierte los documentos que subes en videos explicativos narrados.

Ahora, esos resúmenes vienen con seis nuevos estilos visuales: acuarela, papercraft, anime, pizarra blanca, impresión retro y patrimonio. También puedes cambiar entre dos tipos de videos: uno más detallado, llamado «Explainer», y otro mucho más breve, llamado "Brief".

Seleccionas los documentos o notas que deseas resumir, pulsas "Video Overview" y personalizas el video resultante utilizando menús desplegables o indicaciones de texto en línea. Las nuevas imágenes no son solo decorativas, sino que también tienen en cuenta el contexto. Nano Banana extrae ilustraciones del contenido de tus documentos, lo que significa que las animaciones se relacionan con lo que se dice en lugar de limitarse a añadir imágenes de archivo.

Hay mucha gente a la que Nano Banana le puede resultar útil en ambas aplicaciones, ya sean estudiantes que utilizan NotebookLM para preparar los exámenes finales o que crean bocetos de carteles en Lens para una presentación de trabajo. Es algo así como una versión visual del autocompletado y las respuestas inteligentes de Gmail que ya ofrece Google.

Nano Banana split

Los esfuerzos de Google en este ámbito son bien conocidos por quienes observan cómo las herramientas de IA están apareciendo en el software existente. Copilot de Microsoft forma parte de Edge y Office, mientras que los modelos de OpenAI se utilizan cada vez más en aplicaciones de terceros. Adobe está interesada en incorporar herramientas de imagen con IA en Photoshop y otros programas, incluyendo el uso de Nano Banana.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Google tiene cierta ventaja solo por la calidad de Nano Banana, que según la empresa se ha utilizado para crear más de cinco mil millones de imágenes. Ofrece un nivel de consistencia que gusta a los usuarios, ya que conserva los detalles faciales, la disposición de los objetos y el estilo en todas las imágenes.

Por supuesto, no es perfecto y, a veces, las indicaciones se malinterpretan o surgen errores. Pero para muchos usuarios, la relación entre velocidad y perfección es más que aceptable.

Google promete que esta no es la última novedad de Nano Banana. Google Fotos también tendrá acceso al modelo, lo que probablemente permitirá crear versiones más estilizadas y editables de tus recuerdos fotográficos existentes.

A menos, claro está, que solo quieras utilizar el nuevo equipo fotográfico compatible con Nano Banana que ya está a la venta.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.