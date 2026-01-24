5 prompts de IA para imágenes mucho mejores que el remix de Google Fotos

Google Photos ha estado impulsando las herramientas de edición de imágenes con IA de la compañía mediante su función Remix, que ofrece una serie de plantillas para transformar fotos con un solo toque en distintos estilos, desde esculturas de arcilla hasta cómics o videojuegos de 8 bits. Tienen su encanto, pero con el tiempo suelen empezar a verse iguales y, en muchos casos, se alejan bastante de la foto original.

Dado lo efectivos que son los modelos Nano Banana y Nano Banana Pro para crear y editar imágenes con Gemini 3, la función Remix termina sintiéndose un poco insípida. Con ellos, obtendrás resultados que no solo son más interesantes, sino que además suelen ser mucho más fieles a la imagen original.

Si buscas alternativas divertidas al típico retrato estilo Ghibli de alguien que podría ser tú, con los ojos entrecerrados, aquí tienes algunas ideas de prompts entretenidos.

1. Escenas cinematográficas

Utilizando una foto mía como referencia, comencé por realizar un sencillo cambio estilístico que se mantuviera fiel a la foto, con el objetivo de crear un póster de película, pero enviando la siguiente indicación a Nano Banana con varios trucos adicionales:

"Toma esta foto y reencuadrela como una imagen cinematográfica de un póster de una película taquillera: iluminación dramática, contraste ultraalto, encuadre cinematográfico, reflejos de lente y un texto llamativo en la parte inferior que coincida con el ambiente".

En lugar de limitarme a superponer algunos elementos clave de la foto en la imagen, hice que la IA empleara algunos principios cinematográficos clásicos de iluminación, composición y estilo de texto. La idea es pedirle a la IA que trate tu foto como un fotograma de un mundo imaginario. El resultado encaja con el ambiente y el énfasis de una manera que las remezclas preestablecidas rara vez logran.

Y la especificidad te permite controlar cómo debe percibirse el dramatismo, en lugar de limitarte a decir que debe ser dramático y esperar lo mejor.

2. Cápsula de tiempo

Las opciones de Google Photos Remix son bastante genéricas en cuanto al tiempo y el lugar en que tienen lugar, excepto quizás las espeluznantes de estilo Halloween. Decidí diseñar una indicación que situara la foto en un contexto temporal muy específico. Incluir la imagen en un pasado creíble significa algo más que unos vagos tonos sepia, por supuesto, así que solicité:

"Convierte esta imagen en una escena históricamente precisa de la década de 1920 (o la década que elijas): estilos de ropa correctos, gradación de color específica de la época, accesorios y fondo apropiados para la época y grano de película realista".

La misma indicación funcionaría con cualquier época; simplemente pensé que la década de 1920 sería una comparación útil con la diferencia de siglo. La ciudad, el traje y el sombrero, el maletín y todo lo demás parecen más auténticos, aunque sigan siendo reconocibles como IA. Una vez más, se trata de detalles específicos, que pueden llevar un momento más que seleccionar la imagen base de Google Fotos, pero que merecen la pena si se quiere hacer todo.

3. Arte magistral

Los remixes de estilo artístico son interesantes, pero algo planos. Si lo que buscas es un homenaje artístico más directo, es mejor pedirle a Nano Banana que estudie y emule las técnicas características de una escuela artística reconocida, ya sea el cubismo o, en mi caso, los Maestros Holandeses.

En lugar de simplemente tocar la imagen vagamente impresionista que ofrece Remix, escribí un prompt pidiéndole a Nano Banana lo siguiente:

“Reimagina esta foto al estilo de los Maestros Holandeses (aunque cualquier escuela artística o maestro específico funciona): pincelada precisa, textura del medio, iluminación y composición acordes al trabajo de estos artistas, manteniendo la identidad del sujeto original.”

La diferencia práctica es que un filtro genérico puede hacer que una foto se vea tosca o excesivamente estilizada, mientras que un prompt como este produce una imagen que realmente se siente basada en arte real. Nano Banana reconoce la textura visual, las claves de iluminación y la atmósfera de tu foto, y las transforma siguiendo la lógica pictórica de un maestro. Ese nivel de fidelidad creativa es algo que los presets de Google Photos simplemente no pueden igualar.

4. Entretenimiento de 8 bits

Google Photos ya ofrece una opción de remix en 8 bits, pero se siente más como un filtro curioso que como una transformación auténtica. Yo quería algo que realmente se viera como la foto original, pero trasladada a un mundo de gráficos pixelados de baja definición. Así que le pedí a Nano Banana lo siguiente:

“Reimagina esta foto como una captura de pantalla de un videojuego de 8 bits: pixel art de baja resolución, paleta de colores limitada acorde a consolas retro, escenarios con bloques, una interfaz simple con corazones o puntaje, y personajes reducidos a avatares pixelados expresivos.”

Nano Banana me convirtió en un avatar tipo sprite robusto, con mosaicos repetidos, donde cualquier matiz emocional queda comprimido en tres o cuatro píxeles exagerados de cejas. Es una escena jugable congelada en el tiempo, con corazones y marcador de puntos de un juego imaginario, envuelta en drama pixelado y un encanto lo-fi muy bien logrado.

5. Retrato callejero steampunk

Cerré mis ideas de prompts con una mezcla de conceptos nuevos y elementos mejorados de Google Photos Remix. Es un mundo alternativo en estilo y ambientación, con toques retro y una estética irreal, específicamente steampunk. Le pedí a Nano Banana lo siguiente:

“Transforma esta foto en un entorno steampunk ricamente detallado: elementos mecánicos de latón y cobre, vestimenta de la era victoriana con giros modernos, dispositivos impulsados por vapor al fondo, iluminación cálida en tonos sepia y engranes o mecanismos integrados de forma estilizada en el entorno.”

Nano Banana construyó una estética de fantasía industrial que va más allá de la ropa, creando una imagen digna de la era victoriana, aunque situada en una ciudad imposible, con una maleta extraña y una cantidad exagerada de engranes. Lo que realmente hace que la imagen se sienta viva no son solo los elementos visuales, sino la coherión: Nano Banana logra que todo encaje y, al mismo tiempo, que la imagen siga pareciéndose a mí, en lugar de desechar al sujeto original solo para cumplir con la estética solicitada.

Google Photos Remix sigue teniendo su lugar cuando necesitas algo inmediato. Pero palidece frente a los resultados mucho más interesantes y complejos que puede lograr Nano Banana, especialmente cuando partes de buenas indicaciones iniciales como las anteriores.

