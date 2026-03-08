5 cosas que nadie te dice cuando pasas de ChatGPT a Claude

Desde que OpenAI anunció su acuerdo con el Pentágono, pocas horas después de que Anthropic se negara a ceder en su postura respecto al uso de la IA para la vigilancia masiva de la población estadounidense y en armas autónomas, el número de personas que anuncian que cancelan sus cuentas de ChatGPT y se pasan a Claude parece haber aumentado exponencialmente. La aplicación Claude incluso superó a ChatGPT en número de descargas en la App Store de Apple, posiblemente por primera vez en la historia.

Pero Claude ya estaba ganando popularidad, incluso antes de los últimos acontecimientos, gracias a su anuncio en la Super Bowl que apuntaba directamente a OpenAI y al uso de la publicidad en su plataforma. Antes de la Super Bowl del 8 de febrero, Claude rondaba el número 42 en la App Store. Desde entonces, se ha mantenido entre las 10 primeras cada día y ahora es una de las 10 aplicaciones de productividad más descargadas en iOS en 80 países, frente a solo uno a principios de 2025.

Anthropic me dice que sus cifras internas siguen acelerándose: afirma que los usuarios gratuitos han aumentado más del 60 % desde enero, que los registros diarios se han triplicado desde noviembre (batiendo el récord histórico todos los días de esta semana) y que los suscriptores de pago se han más que duplicado este año.

Por lo tanto, si has estado usando ChatGPT durante años y quieres probar Claude, parece que ahora es un buen momento para empezar, sobre todo porque Anthropic ha puesto recientemente a disposición de los usuarios gratuitos de Claude muchas de sus mejores herramientas, como el acceso a proyectos, artefactos y conectores de aplicaciones.

Como usuario actual de ChatGPT Plus, pensé en escribir las cinco cosas que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho antes de empezar a usar Claude.

1. Límites de uso

La interfaz de Claude es muy similar a la de ChatGPT (menú a la izquierda, barra de comandos en la parte inferior), solo que con una combinación de colores diferente. Las grandes diferencias están bajo la superficie, especialmente en cómo funcionan los límites de uso.

En el plan gratuito, los límites de uso de Claude se basan en un periodo de 5 horas, en lugar de un límite diario fijo. Al igual que ChatGPT, no hay un número garantizado de mensajes; depende de muchos factores diferentes, como la longitud de los mensajes, si se cargan archivos y el nivel de actividad de los servidores de Anthropic. A grandes rasgos, se pueden enviar unos 15 mensajes por ventana de 5 horas, pero menos si los servidores están ocupados, lo que significa que Claude es menos generoso con el uso que ChatGPT.

Al igual que con ChatGPT, si quieres tener más uso, tendrás que actualizar tu cuenta. La versión Pro cuesta 20 dólares al mes y te ofrece 5 veces más uso que el plan gratuito. El plan Max está disponible en dos niveles para adaptarse a tus necesidades de uso:

Máximo 5 veces: 100$ al mes

Máximo 20 veces: 200$ al mes



Otra cosa a tener en cuenta es que Claude tiene en cuenta todo el chat al formular una respuesta, por lo que si estás en un chat largo, esto puede consumir más uso que si estuvieras en una conversación más corta. Para combatir esto, inicia nuevas conversaciones con más regularidad que antes con ChatGPT.

2. Puedes cambiar a Claude sin perder la memoria de tu antigua IA



El hecho de que tu chatbot con IA sea capaz de recordar detalles sobre ti puede ahorrarte mucho tiempo en cada conversación. Por ejemplo, si ya sabe a qué te dedicas, puede adaptar sus respuestas para que te resulten más útiles.

A diferencia de ChatGPT, la memoria es una función bastante nueva en Claude y, por ahora, solo está disponible en los planes de pago de Claude. Sin embargo, si te cambias a Claude, no tienes por qué perder los recuerdos que has acumulado con tu anterior proveedor de IA.

Gracias a una nueva función de importación en los planes de pago de Claude, ahora puedes llevarte contigo tus preferencias y tu contexto. Para utilizarla, solo tienes que ir a la configuración de Claude y copiar y pegar una indicación que Claude te dará en tu otro proveedor de IA, pidiéndole que enumere, en detalle, todos los recuerdos que tiene, y luego pegarla de nuevo en Claude.

Es increíblemente fácil de hacer y, si te cambias a Claude desde otro proveedor de IA, te ahorrará tener que enseñarle a Claude todos los detalles de tu vida que quieres que sepa.

3. Claude puede ver tus otros chats

Si le preguntas a ChatGPT si puede ver el contenido de tus otros chats, te responderá que no. Claude, sin embargo, sí puede, lo que significa que no dependes de su memoria para todo. Puedes pedirle que busque cosas de las que has hablado hace tiempo y encontrará ese chat.

Esto puede ser increíblemente útil si sabes que hace un mes tuviste una conversación estupenda, pero no la encuentras en la lista de chats almacenados en el menú de la izquierda.

4. Es mucho mejor para dar formato a las cosas que ChatGPT

Aquí está Claude, felizmente haciendo lo que ChatGPT no pudo.

Anteriormente, escribí sobre el desastre que fue ChatGPT al intentar convertir una captura de pantalla con datos de una tabla en una hoja de cálculo para mí: básicamente, mintió sobre cómo podía hacerlo, fracasó estrepitosamente y luego admitió que sabía desde el principio que no podía hacerlo.

Pues bien, sorpresa, sorpresa, ¡Claude lo logró! Subí la captura de pantalla de una tabla de datos y la convirtió en una hoja de cálculo de Google en unos 30 segundos. Incluso pude abrirla y guardarla en Google Drive, todo ello utilizando una cuenta gratuita de Claude, en comparación con una cuenta de pago de ChatGPT.

Admito que el proceso no fue perfecto. Claude falló en sus dos primeros intentos, básicamente se agotó el tiempo de espera, pero, siguiendo mi intuición, decidí cambiar de modelo y pasar de la última versión de Claude Sonnet 4.6 a la anterior, Haiku 4.5, y funcionó de inmediato.

Por fin tengo una hoja de cálculo con mis datos, que es lo que quería.

5. Es menos complaciente que ChatGPT

Verás que Claude se detendrá y te hará preguntas sobre para qué lo estás utilizando, o incluso te desafiará, mucho más que ChatGPT. Por ejemplo, si le pides a Claude que genere una carta de presentación para un trabajo al que te estás postulando, no te sorprendas si echa un vistazo al currículum que has subido y te pregunta si realmente crees que eres un buen candidato para ese puesto. Lo probé y me preguntó por qué solicitaba el puesto.

Claude también es más propenso a pedir más información cuando no le has dado suficiente. ChatGPT tenderá a hacer todo lo posible por dar una respuesta a casi cualquier cosa que le plantees, pero Claude prefiere pedirte más contexto y, por lo general, obtendrás mejores resultados gracias a ello.

Por último, Claude no intenta intervenir si hablas de temas delicados, como puede hacer ChatGPT. En su lugar, muestra una pequeña barra en la parte inferior de la pantalla que te indica que hay ayuda disponible, si la deseas, pero sigue hablando.

Mudanza a Claude

En general, Claude carece en ocasiones del refinamiento de ChatGPT, especialmente en su modo de voz, y su creación de imágenes no es ni mucho menos tan buena (de hecho, ni siquiera es comparable), pero en realidad es mejor en algunas de las otras cosas para las que querrás utilizar la IA, especialmente en el formato de documentos y el intercambio de ideas. La cuenta gratuita de Claude es realmente muy potente, así que échale un vistazo, no te decepcionará.

