Claude AI está ganando terreno rápidamente con Memory para usuarios Pro, y funciona muy bien con ChatGPT y Gemini
Claude, de Anthropic, está alcanzando a Gemini y ChatGPT
- Claude lanza Memory para usuarios Pro y Max.
- Hace que tu experiencia sea más personal y eficiente.
- Puedes importar memoria desde ChatGPT y Gemini.
¡Atención! Anthropic mejoró su chatbot con AI Claude con una nueva función llamada Memory, la cual ya está disponible, aunque solo para los suscriptores de pago de los planes Pro, de 20 dólares al mes, y claro, el Max, de 100 dólares al mes.
Memory está diseñada para que Claude sea aún más intuitivo y personalizado, de modo que pueda adaptarse a tu contexto y a tus patrones de trabajo.
La característica principal de Memory es la capacidad de recordar conversaciones e interacciones pasadas, lo que significa que Claude puede dar respuestas más relevantes y eficientes.
Un aspecto clave de la nueva función Memory de Claude es la transparencia. Podrás tener una visibilidad completa de lo que Claude recuerda y tendrás la posibilidad de revisar y editar su memoria en cualquier momento.
Además, Claude te ofrece la posibilidad de importar o exportar fácilmente tu memoria desde otras plataformas de IA, como ChatGPT o Gemini, lo que significa una transición fluida si deseas consolidar tus herramientas de IA.
El año en Claude
Ha sido un año muy ajetreado para Anthropic. En los últimos meses, ha introducido la búsqueda web para obtener información en tiempo real, el modo de voz para colaborar sin usar las manos y la investigación para realizar análisis más profundos. También se han creado herramientas que conectan Claude con Google Workspace, Microsoft 365, Canva, Figma y otras plataformas, así como el acceso a Claude Code para proyectos de programación.
Como señala Mike Krieger, director de producto de Claude: "Estamos trabajando para que Claude comprenda todo el contexto de tu trabajo y se adapte automáticamente. La memoria comienza con la continuidad del proyecto, pero en realidad se trata de crear asociaciones de pensamiento sostenidas que evolucionen a lo largo de semanas y meses".
Espacios diferenciados
Claude tiene la capacidad de crear espacios de memoria diferenciados, por lo que si gestionas varios proyectos, cada uno puede tener su propia memoria independiente. Esto significa que las tareas de trabajo, como las hojas de ruta de los productos, pueden mantenerse separadas de tu escritura creativa, por ejemplo.
Tu control sobre la memoria de Claude es totalmente granular, con un sencillo interruptor de activación/desactivación y la posibilidad de eliminar recuerdos específicos o utilizar el chat Incognite para empezar de cero.
Una vez que actives la memoria, podrás elegir si quieres partir de conversaciones existentes o empezar desde cero. Una vez que elijas un punto de partida, Claude comenzará a construir un contexto que mejorará con cada conversación.
Los suscriptores Max encontrarán la memoria en la configuración hoy mismo. Los suscriptores Pro la verán disponible en los próximos días.
