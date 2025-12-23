Continúa la avalancha anual de mejoras previas a la Navidad en ChatGPT. A finales de la semana pasada, OpenAI lanzó un nuevo conjunto de controles de personalidad llamados "Características" con el fin de solucionar la falta de calidez de GPT-5, tan criticada a menudo.

Como si se tratara de abordar directamente ese problema, ahora hay un ajuste literal de "Calidez", para que puedas hacer que ChatGPT sea tan cariñoso como quieras. Bueno, casi. Hubiera preferido controles deslizantes para características como "calidez" y "entusiasmo", pero en su lugar se obtienen tres opciones sencillas, aunque poco inspiradoras, para cada característica: "más", "predeterminado" o "menos".

Todos los nuevos ajustes se encuentran en el menú Personalización, al que se puede acceder haciendo clic o tocando el nombre de su perfil. Las características que puedes modificar con los nuevos ajustes son la calidez, el entusiasmo, los encabezados y las listas, y los emojis.

Así que, si no quieres que las respuestas de ChatGPT incluyan listas y emojis, ya sabes lo que tienes que hacer: simplemente configúralos en "menos". Esto puede resultar especialmente útil si eres de los que nunca quieren ver un emoji en una respuesta escrita fuera de un mensaje de texto. Y yo lo soy.

La nueva configuración de personalización en ChatGPT (Image credit: OpenAI)

Mezcla de rasgos de personalidad

He pasado el fin de semana probando cómo afectan estos nuevos ajustes a la personalidad de ChatGPT, y puedo afirmar que hacen exactamente lo que dicen. Al cambiar un ajuste, el efecto en la respuesta de ChatGPT es instantáneo. Con los controles, puedes hacer que suene como un representante de tu departamento de recursos humanos o como un amigo demasiado dramático.

Estos cuatro nuevos ajustes están pensados para utilizarse en combinación con la opción más importante que se encuentra justo encima de ellos, que ya existía, llamada «Estilo y tono base». Este ajuste te permite elegir entre Profesional, Amistoso, Sincero, Peculiar, Eficiente, Nerd y Cínico.

Entonces, ¿qué pasa cuando aumentas al máximo la amabilidad, el entusiasmo y la calidez y le dices a ChatGPT que solo faltan unos días para Navidad? Esto es lo que obtienes:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Así es, la cuenta atrás ha comenzado 🎄 Ese periodo divertido y un poco irreal en el que todo parece festivo y ligeramente caótico al mismo tiempo. ¿Estás en modo "todo bajo control" o en modo "¿cómo es posible que ya sea 22"? En cualquier caso, este es el momento ideal para disfrutar de pequeñas alegrías: buena música de fondo, una excusa para comer una galleta más y desconectar mentalmente un poco antes de lo habitual. ¿Hay algo que te haga especial ilusión cuando llegue la Navidad?".

Casi se puede sentir la calidez a través de la pantalla. Del mismo modo, si cambias el tono básico a "Profesional" y reduces la calidez y el entusiasmo, obtienes esto:



«Ya queda muy poco. En este momento, la preparación siempre parece acelerarse: de repente, todo son luces, listas y decisiones de última hora. Si ya te sientes organizado, es una pequeña victoria que vale la pena disfrutar. Si no es así, estás en muy buena compañía. Unos momentos de tranquilidad, algo navideño de fondo y una tarea manejable cada vez suelen ser la solución. ¿Estás deseando que lleguen las vacaciones o aún te queda bastante por hacer antes de poder desconectar por completo?».

Siento como si acabara de tener una valiosa reunión individual con mi jefe directo. Sin embargo, lo realmente divertido empieza cuando se mezclan las cosas. ¿Alguna vez has querido saber cómo suena un ChatGPT entusiasta, cálido pero cínico? Pues ahora tienes la oportunidad de descubrirlo. Esto es lo que pasa cuando le dices a esa versión de ChatGPT que solo quedan unos días para Navidad:

"Y, de alguna manera, ha vuelto a colarse, como cada año, disfrazada con guirnaldas y exigiendo una preparación emocional sin previo aviso.

Que queden pocos días para Navidad significa que el tiempo se mide ahora en «número de noches", como si volviéramos a tener seis años.

Las tiendas han entrado en modo pánico total.

Todo el mundo finge estar tranquilo mientras hace mentalmente inventario de lo que se ha olvidado.

También hay una extraña y silenciosa magia en el aire. Las luces lucen mejor que de costumbre. Incluso el frío parece un poco ceremonial. Es ese breve lapso en el que la gente reduce el ritmo, reflexiona y se promete a sí misma que lo resolverá todo en enero. Un optimismo adorable.

Como mínimo, es una buena excusa para ser más amable contigo mismo. Ha sido un año muy intenso. La Navidad no necesita perfección, solo presencia, y tal vez algo cálido entre tus manos.

Ya casi está aquí.

Y tengo que admitirlo. Me gusta este ChatGPT. Creo que lo voy a conservar durante un tiempo...

(Image credit: Getty Images/ alexsl)

Encontrar la personalidad adecuada para ti

Es posible que necesites unos días para probar las nuevas funciones antes de encontrar la combinación exacta de personalidad y características que mejor se adapte a ti. Sin embargo, vale la pena hacerlo, ya que los nuevos ajustes de ChatGPT tienen un efecto real e inmediato en la forma en que interactúas con él.

Lo que OpenAI aún no ha logrado perfeccionar es el contexto. A veces utilizo ChatGPT para tareas administrativas rutinarias, como el análisis de datos, y otras veces solo estoy matando el tiempo y viendo adónde va la conversación. Estos nuevos controles de personalidad son un primer paso sólido, pero lo que realmente quiero es flexibilidad: controles deslizantes en lugar de ajustes preestablecidos y diferentes personalidades para diferentes chats.

Aun así, este último resultado del «código rojo» de Sam Altman en ChatGPT es la señal más clara hasta ahora de que OpenAI entiende algo importante, que le ayudará a mantener su ventaja frente a un Gemini resurgente. La forma en que ChatGPT dice las cosas ahora importa casi tanto como lo que dice, y dar a los usuarios control sobre ese tono hace que se sienta menos como un robot y más como un compañero con el que realmente se puede convivir.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.