El modo de estudio de ChatGPT no solo te da la respuesta, sino que te enseña a resolver el problema por ti mismo

Una de las principales críticas a ChatGPT, y a los chatbots con IA en general, es que los niños o los estudiantes los utilizan para hacer sus tareas en lugar de hacer el trabajo por sí mismos. Quizás esto se aplique más a los estudiantes universitarios que copian en los ensayos que a los estudiantes de secundaria, pero es innegable que está sucediendo.

Si un estudiante simplemente copia y pega las respuestas directamente de ChatGPT en su documento de tareas, entonces se ha omitido todo el proceso de aprendizaje. Por no mencionar que es poco ético.

Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo en el que la IA está ampliamente disponible, por lo que la idea de que los escolares, que tienen acceso gratuito y fácil a ChatGPT a través de sus teléfonos móviles, no lo utilicen es poco realista. El problema es realmente que ChatGPT está programado para proporcionar solo la respuesta a una pregunta que se le ha formulado lo más rápido posible, en lugar de mostrar cómo la ha resuelto.

Un tutor a domicilio

El modo de estudio de ChatGPT es la solución. En lugar de limitarse a dar la respuesta a un problema, está diseñado para resolverlo paso a paso hasta llegar al resultado final, explicando lo que ocurre en cada paso y haciendo preguntas a medida que avanza. De esta manera, puedes comprender cómo se ha llegado a la solución y cómo resolver el problema por ti mismo la próxima vez.

Si eres padre, esto te encantará, porque el modo de estudio de ChatGPT es como tener un tutor particular para tu hijo sin tener que pagarle. Por supuesto, no es necesario ser estudiante de secundaria o universitario para beneficiarse del modo de estudio: en realidad, es una forma estupenda de aprender cualquier materia para cualquier persona.

(Image credit: OpenAI)

El modo de estudio está disponible para los usuarios registrados en las versiones Free, Plus, Pro, Team y ChatGPT Edu. Solo tienes que hacer clic o tocar el icono + situado a la izquierda de la ventana de comandos y seleccionar «Estudiar y aprender» en el menú desplegable.

Ahora escribe en la ventana de solicitud cualquier cosa con la que necesites ayuda, como «Explica cómo funciona la fotosíntesis». ChatGPT te preguntará en qué nivel estás estudiando y comenzarás una conversación bidireccional en la que actuará más como un tutor, guiándote a través de la explicación.

También puedes copiar y pegar o subir un documento, incluso uno de tareas, y hacer que responda a las preguntas que contiene de la misma manera. Para subir un documento, toca o haz clic de nuevo en el icono + y selecciona "Subir archivos". A continuación, puedes escribir algo como "Responde a las preguntas de este documento" o decir "Utilizando este documento como fuente, ¿cómo responderías a la pregunta...?"

Despertando la curiosidad

OpenAI desarrolló el Modo Estudio en colaboración con profesores, científicos y expertos en pedagogía para reflejar un conjunto básico de comportamientos que favorecen un aprendizaje más profundo.

Si se utiliza correctamente, descubrirás que el Modo Estudio despertará tu curiosidad y fomentará las condiciones necesarias para que se produzca un aprendizaje auténtico.

No te abrumará con datos y cifras, sino que te guiará suavemente en la dirección correcta.

