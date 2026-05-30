Agregué una frase a mis indicaciones de ChatGPT, y de repente los consejos se volvieron mucho más útiles para la vida real

Durante mucho tiempo, tuve un problema pequeño pero persistente con ChatGPT. Las respuestas solían ser buenas. De vez en cuando eran impresionantes. A veces eran tan pulidas y sensatas que parecía que hubieran salido de un artículo de revista escrito por alguien que bebe agua infusionada y recuerda las citas con el dentista con seis meses de antelación.

La vida real, por desgracia, no funciona en condiciones ideales.

La vida real incluye compras olvidadas, proyectos inconclusos, agendas demasiado ambiciosas, días de poca energía, concentración interrumpida y momentos en los que incluso las tareas más simples se vuelven extrañamente complicadas.

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ChatGPT se estaba adaptando a una versión imaginaria de mí mismo

La IA puede ser extraordinariamente inteligente, pero al mismo tiempo da por sentado, sin decirlo, que vives como alguien con tiempo ilimitado, una concentración perfecta y acceso a una cocina organizada que contiene exactamente catorce ingredientes frescos.

Al intentar que ChatGPT me ayudara a planificar las comidas, me di cuenta de que la primera respuesta sugería comidas equilibradas con ingredientes frescos, horarios de preparación eficientes y un nivel de organización del refrigerador que me superaba por completo.

Así que probé a hacer un cambio. Al final de mi solicitud, agregué: «Optimiza esto para la vida real, no para condiciones perfectas».

La siguiente respuesta parecía menos pulida. También parecía mucho más útil. Los ingredientes frescos seguían apareciendo, pero también aparecieron las verduras congeladas.

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Había opciones más sencillas. Ideas de respaldo. Comidas que reconocen que a veces a la gente se le acaba la energía a mitad de semana y empieza a tomar decisiones basadas menos en objetivos nutricionales y más en lo que se puede preparar antes de tener un hambre irracional.

Una sola frase más hizo que el consejo resultara mucho más realista

Un fin de semana, le pedí a ChatGPT que me ayudara a organizar una lista cada vez más larga de pequeñas tareas domésticas. Nada catastrófico. Solo el mantenimiento habitual de la vida cotidiana. El tirador suelto de un armario. Un armario que necesitaba ordenarse. Pequeños proyectos de reparación que, de alguna manera, pasan silenciosamente de ser «algo que debería hacer más tarde» a convertirse en un telón de fondo permanente.

La respuesta revisada, tras añadir mi instrucción adicional, era mucho más realista que la abrumadora lista inicial.

En lugar de dar por sentado un bloque ininterrumpido de energía productiva durante el fin de semana, agrupó las tareas más cortas. Se basaba en el impulso. Reconocía que la gente suele subestimar el esfuerzo y sobreestimar el entusiasmo. De repente, las recomendaciones parecían factibles.

Una estrategia de productividad impecable basada en la concentración ininterrumpida se tambalea cuando la vida real introduce reuniones, recados, perros que ladran a los camiones de reparto, ropa sucia olvidada y misteriosos problemas domésticos que, de alguna manera, requieren atención inmediata.

Añadir esa única frase empujó a ChatGPT hacia la resiliencia en lugar de la perfección.

El verdadero reto fue enseñar a la IA a tener en cuenta la fricción

Empezó a tener en cuenta la fricción, y eso a veces importa mucho más que la inteligencia.

Lo curioso es que las personas ya hacemos esto de forma natural con otros seres humanos. Si le pides consejo a un amigo, el contexto entra inmediatamente en la conversación. Se tienen en cuenta las limitaciones y las restricciones.

Pero la IA a veces necesita permiso para pensar de esa manera.

Esa puede ser una de las cosas más extrañas de los chatbots modernos. Pueden resumir artículos de investigación complejos, explicar la física cuántica y generar planes de alimentación de cinco días muy bien elaborados en segundos; sin embargo, de vez en cuando siguen teniendo dificultades con una de las realidades más básicas de la vida humana: las personas se cansan, se distraen, se sienten abrumadas y se vuelven perezosas.

Cuanto más experimentaba con indicaciones como esta, más útil se volvía ChatGPT. No porque las respuestas fueran más inteligentes, sino porque se volvían más realistas. Menos optimizadas para una versión imaginaria de mí mismo y más optimizadas para la persona que realmente está sentada frente al teclado.

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