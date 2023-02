Con Ant-Man, Marvel nos presentó al héroe más pequeño con el corazón más grande

A continuación, spoilers de las dos primeras películas en solitario de Marvel de Ant-Man.

Ant-Man no es la primera película que viene a la mente cuando alguien pregunta "¿Cuál es tu película favorita de Marvel (opens in new tab)?". En una era en la que las películas de superhéroes dominan el panorama en cines, este es un pez relativamente pequeño en un gran estanque.

Sin embargo, la película del 2015 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) no debería descartarse tan fácilmente. Sin duda, hay espectáculos mucho más ambiciosos, como las películas de Los Vengadores, que esta película dirigida por Peyton Reed. También hay series de Disney+ más originales (Caballero Luna, WandaVision) y películas que atraen al público en masa (Spider-Man: No Way Home). Pero Ant-Man, a pesar de la diminuta estatura de su héroe, tiene un gran punto a su favor: es la película del UCM con el corazón más grande.

Papá por siempre

La relación entre Scott y Cassie es el núcleo de la historia de Ant-Man. (Image credit: Marvel Studios)

A pesar de su estilo de superhéroe y de los mitos del UCM, Ant-Man es esencialmente una película sobre dos padres que intentan hacer lo correcto por sus hijas.

Para Scott Lang (Paul Rudd), se trata de intentar ser el padre que su hija Cassie (Abby Ryder Fortson) necesita que sea. El pasado criminal de Scott hace que su acceso a Cassie sea prácticamente inexistente, con su ex esposa Maggie (Judy Greer) y su nuevo prometido Jim Paxton (Bobby Cannavale) negándose a recibir visitas de Scott. A menos que pueda mantener un trabajo de verdad y pagar la manutención, los derechos de visita están suspendidos indefinidamente.

Normalmente, los espectadores se inclinarían por Maggie y Jim. Después de todo, Scott es un convicto que lucha continuamente por cambiar su vida. Pero en este caso, su incapacidad para salir del atolladero en el que se encuentra significa que deberíamos apoyarle, especialmente si la seguridad de Cassie se ve amenazada.

Gracias a Scott y Cassie, Ant-Man está repleta de significado emocional.

Sin embargo, la personalidad de Scott, unida a su claro amor por Cassie, hace que deseemos que triunfe. Había tenido una buena vida (con un máster en ingeniería, un trabajo bien pagado en VistaCorp y una familia a la que querer y mantener), pero todo eso se desmorona cuando es despedido de VistaCorp, se venga de ellos como Robin Hood y es enviado a prisión.

(Image credit: Marvel Studios)

Sin embargo, Scott no es un criminal antipático, sino un bonachón con mala suerte. De hecho, su deseo de hacer lo correcto, a pesar de las consecuencias personales, lo hace más agradable. Gracias a la frescura y simpatía de Paul Rudd (nunca le agradeceremos lo suficiente que salvara Friends), Scott se posiciona como un individuo carismático, afable y bromista, lo que significa que tampoco podemos evitar que nos caiga bien.

Igualmente, la estrecha y entrañable relación entre Scott y Cassie es evidente desde la primera escena que comparten. La dinámica de Rudd y Ryder Fortson rebosa encanto, humor y química genuina, y confiere un verdadero sentido de credibilidad a su vínculo familiar. La decepción en los ojos de Scott cuando se da cuenta de que no puede ver a Cassie hasta que arregle su vida es la prueba de su amor inquebrantable por ella. Este es un padre que haría cualquier cosa por su única hija (dejando semillas plantadas para Endagme) y explica lo gigANTe que es su corazón.

Lazos rotos

Hank and Hope's relationship juxtaposes the one Scott shares with Cassie. (Image credit: Marvel Studios)

La relación de Scott con Cassie se yuxtapone a la que Hank Pym (Michael Douglas) comparte con su hija Hope van Dyne (Evangeline Lilly).

Con la esposa de Hank (y madre de Hope), Janet van Dyne, perdida en el Reino Cuántico (hasta Ant-Man y la Avispa del 2018), el vínculo entre Hank y Hope se ha vuelto tan frágil que parece irreparable. Bueno, eso es así hasta que el dúo empieza a trabajar en equipo. ¿El motivo? Impedir que el antiguo protegido de Hank, Darren Cross (Corey Stoll), utilice la investigación de Hank para desarrollar el Yellowjacket (un traje encogedor similar al de Ant-Man que se utilizará para guerras de espionaje) y lo venda a organizaciones criminales.

Pero incluso entonces, la relación entre Hank y Hope está a un paso de volver a romperse. La insistencia de Hope en llevar el traje de Ant-Man y detener a Cross choca con la firme negativa de Hank a dejarla, debido al hecho de que no quiere perder a la única familia que le queda. Por eso Hank engaña a Scott para que robe el traje de Ant-Man en primer lugar. Hank quiere traer a alguien como Scott con las habilidades para robar la tecnología de Cross (y alguien que sea prescindible si el atraco sale mal) para que Hank no pierda a su hija.

Son estas dinámicas familiares, adyacentes pero opuestas, las que hacen de Ant-Man una película atractiva desde el punto de vista temático. Por un lado, tenemos a Scott, cuya relación con Cassie no podría ser más fuerte a pesar de su separación. Por otro, Hank y Hope se ven todos los días, pero el trauma que han sufrido, unido a la ruptura de su relación, ha provocado su distanciamiento.

Scott ayuda a Hank a darse cuenta de que necesita arreglar su relación con Hope. (Image credit: Marvel Studios)

En particular, es sólo cuando Scott se une a Hank (y Hope) para detener a Cross cuando la pareja tiene una oportunidad de redención. Al convertirse en el nuevo Ant-Man, Scott se transforma en el héroe que Cassie ya cree que es. Salva el día, aunque en circunstancias divertidas (ese enfrentamiento entre Scott y Cross sobre el tren de juguete siempre será divertido) y demuestra a Maggie y Jim que está listo para dar un paso adelante.

Scott no es un criminal antipático, sino un bonachón con mala suerte.

Hank también arregla su relación con Hope. Le cuenta la verdad sobre Janet, incluyendo cómo salvó al mundo antes de perderse en el Reino Cuántico. También deja de presionar a Hope, introduciéndola en el mundo de los superhéroes y pasándole el traje de Avispa (otro traje impulsado por las Partículas Pym).

Sin Scott, sin embargo, es posible que Hank y Hope nunca hubieran hecho las paces. Ant-Man fue la primera película de Marvel en presentar a un superhéroe de segunda generación (si no contamos a Wanda y su hermano en Vengadores: La era de Ultrón) encarnado en Scott. Con Hank, Scott también encuentra el mentor confiado aunque gruñón que necesita para reinventarse.

Hank también se beneficia de su dinámica padre-hijo con Scott. Ver la relación que Scott tiene con Cassie obliga a Hank a reconsiderar su vínculo con Hope, lo que le lleva a cambiar de opinión. "Las segundas oportunidades no se dan muy a menudo", le dice Hank a Scott a mitad de Ant-Man. Es alentador que Hank siga su propio consejo, pero es Scott quien salva sin querer la relación entre Hank y Hope.

Un ingrediente importante del UCM

Ant-Man no es una película del UCM con una amenaza del nivel de Los Vengadores. Sus defectos (por ejemplo: un montaje entrecortado, diálogos en ocasiones poco fluidos y un antagonista que no es más que un calco del héroe) impiden que sea una de las mejores películas de superhéroes de la historia (opens in new tab).

Sin embargo, en un universo cinematográfico en el que reinan los problemas con los padres y los traumas familiares, es refrescante ver una película de Marvel que refuerza positivamente la necesidad de lazos familiares estrechos y afectuosos. A través de Scott y Cassie Lang, Ant-Man explora la importancia de mantener una buena relación con tus seres queridos, independientemente de la frecuencia con la que los veas. Se trata de un rico hilo temático sobre el que se construyó Ant-Man y la Avispa, y que se volverá a poner a prueba en Ant-Man 3 (opens in new tab), que dará el pistoletazo de salida a la Fase 5 de Marvel el 17 de febrero.

Ant-Man es una película del UCM más pequeña e íntima de lo que estamos acostumbrados, especialmente en los últimos años. Pero es una película que, sobre todo gracias a Scott y Cassie, está repleta de significado emocional que hace que merezca la pena volver a verla. Y eso es lo que convierte a Ant-Man no solo en una pieza importante de la maquinaria del UCM (incluso al margen de su papel vital en Vengadores: Endgame), sino en una película de Marvel con el mayor corazón imaginable.

Ant-Man ya está disponible en Disney+.