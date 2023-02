A mitad de una carrera, apagué mi Garmin y encendí Google Maps

A mitad de una carrera de entrenamiento de 15km, me ocurrió un desastre: me confundí de ruta. Había estado siguiendo el mapa de mi reloj, el Garmin Forerunner 955 Solar, pero los archivos de mapas GPX que Garmin utiliza para crear sus recorridos no siempre funcionan bien en zonas urbanas. No conocía bien la zona en la que me encontraba y tuve que deshacer camino varias veces, ralentizando el ritmo de mi carrera mientras esperaba a que el GPS me guiara de nuevo por la senda correcta.

Esos archivos GPX son fantásticos para correr por senderos o seguir un recorrido urbano sencillo, pero no lo son tanto para abrirse camino a través de un laberinto de calles desconocidas. A pesar de que el GPS es muy preciso, mirar a cada momento incluso el mejor reloj para correr (opens in new tab) es un engorro que aún no tiene solución.

Cuando llegué al último tercio de mi carrera, activé Google Maps en mi teléfono para escuchar las señales sonoras y, de repente, todo volvió a la normalidad. Cuando Google me guiaba a casa mediante indicaciones sonoras, no tenía que mirar el reloj cada 30 segundos para comprobar si tenía que girar a la derecha ni me preocupaba perderme una señal de vibración táctil. Podía apagar el sentido de la orientación de mi cerebro y centrarme en poner un pie delante del otro.

Después de ducharme, comer y rehidratarme, decidí comprobar si Garmin Connect podía darme indicaciones de audio para la navegación, para evitar tener que mirar el reloj con regularidad en las carreras largas. Aunque normalmente recibo indicaciones de audio en cada kilómetro sobre mi tiempo, velocidad y otras métricas clave, la navegación sólo por audio no es algo que puedan hacer los mejores relojes Garmin.

En todos los tutoriales de navegación que he visto sobre relojes como el Forerunner y el Garmin Fenix 6, uno de los principales comentarios era, inevitablemente, "¿cómo aplico la navegación en mis auriculares para correr?", y la respuesta de la comunidad siempre era "no se puede".

Es más, incluso otros relojes, como el Apple Watch y el Pixel Watch, que vienen equipados con Apple Maps y Google Maps respectivamente, no te enviarán indicaciones de navegación a los auriculares mientras sigues una ruta, ni siquiera desde el teléfono. Todo está en la esfera del reloj.

Me parece sorprendente, ya que tanto Garmin como Apple y Google utilizan GPS con indicaciones de audio en otros dispositivos, desde navegadores por satélite para coches hasta mapas en el móvil. Puedo generar una ruta en mi teléfono Android con Google Maps y seguirla sin ni siquiera mirar la pantalla, pero no puedo hacer lo mismo con algunas de las tecnologías de running más sofisticadas que existen. Polar no lo hace. Coros no lo hace.

Lo más parecido que pude encontrar fue RunGo, una aplicación que utiliza señales de audio para ayudar a la navegación. Puedes conseguirlo en un reloj compatible con software de terceros, como el Pixel Watch o el Apple Watch Ultra, pero si no, no hay más opciones.

Es un problema de nicho que hay que resolver y para muchos es un aspecto clave para comprar o no uno de estos relojes. Muchos de estos dispositivos ofrecen navegación en la muñeca de primera clase, y en los días de carrera el recorrido suele estar claramente trazado para ti. Pero correr en un entorno desconocido en el lugar de la carrera, te lleva a estar consultando constantemente el reloj, lo que fue un problema suficiente grande como para preguntarme si soy el único que lo ha experimentado.

A veces, me encanta salirme de los caminos de siempre y correr sin un smartphone. Pero, de vez en cuando, necesito que me digan hacia dónde ir y qué hacer, y es agradable quitarme la carga mental y centrarme en correr más rápido.