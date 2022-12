Apple Watch vs Garmin: ¿Cuál deberías comprar en el 2023?

La comparativa entre Apple Watch y Garmin se ha hecho esperar.

Hasta hace poco, Garmin se centraba en relojes específicos para el seguimiento deportivo, mientras que Apple era pionera en el ámbito de los smartwatches. Pero gracias al Apple Watch Ultra, que incluye métricas de seguimiento más inteligentes que nunca, y a la gama premium Garmin Marq, que parece tan buena como para estar en una relojería suiza, los dos se han acercado más al centro, compitiendo por ese preciado sitio en tu muñeca que quizá estés pensando en llenar. Así que, ¿con cuál te quedas, con el Apple Watch o con el Garmin?

Ten en cuenta que el mejor reloj de Apple y el mejor reloj de Garmin pueden ser cosas muy diferentes para distintas personas, dependiendo de lo que se necesite. Puede que ya hayas invertido en el ecosistema de Apple y quieras un reloj que combine con tus otros gadgets, lo que simplifica bastante las cosas. Pero si lo que buscas es algo con muchas funciones de seguimiento deportivo, desarrolladas a lo largo de décadas, quizá el enfoque de Garmin te convenga más.

Hay muchas cosas que tener en cuenta, como el precio, el seguimiento de la salud y la forma física, la duración de la batería, las funciones de estilo de vida y mucho más. El objetivo de esta guía es presentar cada uno de estos aspectos para que puedas decidir cuál será el reloj definitivo para ti este año.

(Image credit: Apple)

Apple Watch vs Garmin Watch: precio

Apple es famosa, entre otras cosas, por sus altos precios, y sus relojes no son una excepción. Sin embargo, Garmin siempre ha fabricado productos de gran calidad, por lo que sus precios también han sido siempre elevados. Así que elijas el que elijas, será caro. Pero si estás aquí, es que buscas uno de los mejores, así que ¿cuál es el precio justo para ti?

La gama Apple Watch abarca desde el Apple Watch SE (opens in new tab) básico hasta el Apple Watch Ultra (opens in new tab) de gama alta, con el Apple Watch Series 8 en el medio, a partir de unos 499€. Por supuesto, puedes buscar modelos más antiguos de Apple Watch para ahorrar aún más, sacrificando las nuevas funciones.

Garmin tiene una gama de relojes enorme, con variaciones de tamaño en cada uno de ellos, pero el más básico es el Forerunner 45, mientras que en el extremo superior se encuentran los nuevos relojes Marq, cuyo precio asciende a cuatro cifras. Y hay muchas opciones intermedias, como el Fenix 7 a unos 550€, o el Instinct 2 a 299€.

Así que cuando se trata de encontrar la selección perfecta de funciones que deseas al precio que te puedes permitir, Garmin ofrece muchas más opciones.

Comparando las opciones de mejor relación calidad-precio del Garmin Forerunner 45 frente al Apple Watch SE, en el modelo de Apple obtienes un montón de aplicaciones y un seguimiento deportivo excelente. Sin embargo, por menos dinero, el Forerunner ofrece una gran cantidad de funciones de seguimiento inteligente, lo que supone una mejor relación calidad-precio, aunque tendrás que sacrificar algunas funciones smart, como la reproducción de música directamente desde el Watch SE.

Si comparamos el Apple Watch Ultra de gama alta con el Garmin Fenix 7, de precio similar, veremos que ambos cuentan con muchas funciones inteligentes, pero el Fenix 7, que lleva años desarrollándose y creciendo, ofrece más por su precio que el Ultra. Dicho esto, si te gusta el diseño y la disposición de Apple, entonces esa gran pantalla colorida puede ser suficiente para justificar el precio.

Ganador: Garmin

(Image credit: Garmin )

Apple Watch vs Garmin Watch: salud y fitness

Hace unos años, este apartado habría sido para Garmin, pero Apple ha mejorado año tras año sus funciones de seguimiento de la salud y la forma física. Garmin sigue ofreciendo la selección más puntera de especificaciones GPS, a pesar de que Apple afirma que el Ultra es el "GPS más preciso de la historia". Como empresa de GPS que lleva décadas trabajando en ese campo, siempre nos inclinaremos por Garmin como la mejor en este ámbito.

Dicho esto, para la mayoría de las actividades de carrera, ciclismo, senderismo y otros tipos de seguimiento, ambos relojes ofrecen un rendimiento admirable. Sin embargo, la falta de mapas en el Ultra es una gran desventaja en comparación con la guía de navegación que se obtiene de Garmin.

Sin embargo, una vez que se llega a la gama Series 8 y SE, está claro que los relojes Garmin (incluso los modelos básicos) son superiores.

Pero en lo que respecta al seguimiento de la salud, Apple está introduciendo cambios. El Ultra y el Series 8, por ejemplo, ofrecen un seguimiento de la temperatura que puede ayudar a las mujeres a controlar sus ciclos menstruales. También está el seguimiento de la frecuencia cardiaca a nivel de ECG, que puede ofrecer niveles profundos de monitorización. Sin embargo, para la mayoría de las necesidades de fitness, la clave está en la VFC (variabilidad de la frecuencia cardiaca), algo que Garmin ya ofrece en la mayoría de sus relojes.

Apple ofrece una lectura con un diseño típico que trabaja en "cerrar tus anillos" para mantenerte centrado en tu progreso y motivado para hacerlo mejor. Es súper minimalista, por lo que todos los números de datos no son tan importantes, sino que simplemente se muestran los pasos, la frecuencia cardíaca, las escaleras subidas, etc., para que puedas ajustar tu día en consecuencia. Sin embargo, este diseño sencillo se dirige a un público más amplio que el enfoque adaptado a los atletas de Garmin.

Apple también ofrece su plataforma Fitness+, con la que puedes disfrutar de un montón de entrenamientos dirigidos por un entrenador (11 en total), meditaciones guiadas y mucho más, todo ello desde tu teléfono y tu reloj.

(Image credit: TechRadar)

Garmin se ha adaptado bien en este aspecto. A pesar de tener muchos más datos, también ofrece algunas pantallas frontales para mostrar cómo lo estás haciendo con métricas útiles como la Energía Corporal para dar una puntuación de un solo número para mostrar cuánta energía tienes basada en tu sueño y entrenamiento hasta el momento. Un informe matutino diario y una puntuación de preparación para el entrenamiento te indican si estás listo para entrenar o, lo que es más útil, si deberías tomarte un día de descanso sin sentirte culpable para que realmente te ayude a largo plazo.

Mientras que Garmin ofrece datos mucho más profundos (para que los corredores conozcan su potencia, el estado de la VFC, la dinámica de carrera, la carga aguda y mucho más), Apple Watch sigue ofreciendo más que suficiente de lo básico para la persona media. Por lo tanto, si eres un corredor que compite o quieres superar tus límites, Garmin puede ayudarte, pero si lo que quieres es mantenerte en forma y saludable con una lectura sencilla y centrada en tu estilo de vida, Apple debería hacerte un gran papel.

Ganador: Garmin

(Image credit: Andrew Williams)

Apple Watch vs Garmin Watch: batería

En lo que respecta a la duración de la batería, Apple es famosa porque ésta no dura mucho en sus smartphones y relojes. Si tienes suerte, la batería te durará todo el día antes de que tengas que cargarlo. Si a esto le añades el seguimiento GPS, que consume mucha batería mientras haces ejercicio, puede que ni siquiera llegue a durar todo el día. El Apple Watch Ultra cambia esta situación con una batería más grande que, según Apple, puede durar hasta 36 horas en modo normal y hasta 60 horas en modo de bajo consumo.

Garmin lleva años ampliando la autonomía de sus relojes y ahora, con la incorporación de la energía solar en algunos modelos, dura más que nunca. El Garmin Eduro 2, por ejemplo, está hecho para seguir el ritmo de los ultra-runners que entrenan durante días. Como tal, tiene una autonomía de hasta 150 horas en modo de seguimiento GPS o de 34 días en modo smartwatch, que puede ampliarse hasta 46 días con carga solar.

Así que en este round, en el que un Apple Watch te dura un día y el Garmin puede durarte más de un mes, Garmin es el claro ganador.

Ganador: Garmin

(Image credit: Garmin)

Apple Watch vs Garmin Watch: estilo de vida

Cuando se trata de estilo de vida, el Apple Watch está hecho para ir por delante. Gracias a su pantalla grande, brillante y colorida con controles táctiles, es un completo dispositivo multimedia independiente de tu teléfono. Pero el hecho de que se integre tan bien con los mejores modelos de iPhone lo hace aún más útil. Como tal, tienes acceso a un montón de aplicaciones de terceros creadas específicamente para el Apple Watch.

Carga tu reloj con música, paga con Apple Wallet, carga entradas y tarjetas de embarque, consulta el correo electrónico, envía WhatsApp, escucha podcasts, juega, comprueba tu salud y mucho más, todo desde tu muñeca. Sí, la duración de la batería es menor en este reloj, pero eso es en parte porque lo usarás mucho gracias a todas las útiles funciones de muñeca.

(Image credit: Apple)

Dicho esto, Garmin también ofrece aplicaciones, gracias a su tienda IQ Store, que también cuenta con montones de aplicaciones desarrolladas por terceros. Aunque esto permite a los desarrolladores jugar con los muchísimos sensores de los dispositivos Garmin, sigue estando limitado por el sistema operativo. Así que puedes recibir notificaciones, pagar sin contacto, escuchar música directamente, consultar el tiempo y muchas cosas más.

Sin embargo, nada de esto está tan pulido como watchOS y estás limitado por el diseño básico de la pantalla, así que espera un montón de herramientas centradas en el propósito, pero no la integración del estilo de vida que el Apple Watch puede ofrecer. El hecho de que funcione tan bien como una segunda pantalla para el iPhone es otro de sus grandes atractivos, ya que puede ahorrar batería.

Ganador: Apple Watch

(Image credit: Andrew Williams)

Conclusión

Si lo que quieres es ponerte en forma, competir y mejorar tus objetivos de entrenamiento, y quieres que la batería dure lo suficiente, Garmin es la mejor opción para ti.

Si quieres hacer un seguimiento de tu estilo de vida, como los pasos diarios, la salud en general, las métricas de carrera y todas las notificaciones de tu smartphone, y no te importa cargarlo a diario, entonces el Apple Watch podría ser tu opción ideal, especialmente si ya eres usuario del iPhone de Apple.