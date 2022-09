Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: ¿cuál es el adecuado para ti?

Apple presentó los nuevos Watch 8 (opens in new tab), Watch SE 2 y Watch Ultra (opens in new tab) en el evento Far Out el pasado miércoles 7 de septiembre.

Durante la presentación se confirmaron varias actualizaciones que se esperaban y sobre las que especulaban varias fuentes, una de ellas el sensor de temperatura corporal incluido en los tres modelos.

A esto se suman otras novedades que tienen que ver principalmente con las funciones de salud y seguridad, así como el nuevo chip del S8.

Las diferencias con respecto al Apple Watch 7 son mínimas, en concreto el diseño de los dos smartwatches es muy similar, pero aún hay algunas novedades destacables.

Veamos en detalle cuáles son y veamos si merece la pena actualizar al nuevo Watch 8 o si debemos ahorrar y optar por el anterior Watch 7.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: precio

El precio del Apple Watch ha subido considerablemente este año en comparación con la versión anterior. Mientras que el Watch 7 se podía comprar por tan solo 429€ en el formato de 41 mm (solo GPS), cuesta 499€ llevarse a casa el modelo correspondiente del Apple Watch 8.

Esto supone un aumento de precio de 70 euros, alrededor del 16%, una cifra considerable teniendo en cuenta que los dos smartwatches son muy similares. Si tenemos en cuenta que el Watch 7 se puede encontrar ahora por menos de 400 euros en la variante estándar, la diferencia es aún más notable.

Como puede imaginar, el aumento de precio también afecta a las demás variantes, por lo que se refleja proporcionalmente en el coste final independientemente del formato elegido.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: diseño y pantalla

El Apple Watch 7 y el Apple Watch 8 tienen el mismo diseño. No hay diferencias en cuanto al aspecto y la colocación de los botones físicos, la esfera es prácticamente idéntica y sólo varían los colores y las correas. Los tamaños de 41 y 44mm también están disponibles este año, por lo que las dimensiones siguen siendo las mismas.

Apple afirma haber utilizado una nueva aleación de aluminio completamente reciclada y libre de carbono, pero por lo demás los dos smartwatches son prácticamente idénticos.

Apple ha seguido apostando por este popular diseño desde hace varios años, pero esta vez esperábamos un poco más en términos de estética.

A bordo del nuevo Watch 8 encontramos la misma pantalla Retina OLED LTPO con función 'siempre encendida' y 1000 nits de brillo máximo.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 8 vs Apple Watch7: funciones

La principal novedad que Apple nos enseñó durante la presentación del Watch 8 es sin duda el sensor de temperatura corporal, que ya había sido objeto de muchos rumores antes del lanzamiento. Esto se suma al sensor de oxígeno y al pulsómetro óptico que también se encuentra en el Apple Watch 7.

Al cruzar los datos de los tres sensores, el Watch 8 es capaz de proporcionar información más detallada sobre el estado de salud y la calidad del sueño. Además, Watch 8 cuenta con una función específica de control de la ovulación, que permite comprobar la regularidad del ciclo menstrual proporcionando datos detallados sobre una serie de valores clave.

Entre ellas, las variaciones de temperatura durante el día y la noche, que determinan el estado de salud y dan importantes indicaciones para mantener el ciclo bajo control.

Los portavoces de Apple también insistieron en la importancia de la privacidad, señalando cómo los datos se encriptan localmente (en el dispositivo) y cómo nadie puede verlos excepto el propietario legítimo. Esto es especialmente importante en países como Estados Unidos, donde en algunos casos los datos digitales se han utilizado para acusar a las mujeres de abortar fuera del marco legal.

También es nuevo un sistema de seguridad llamado Detección de Accidentes que detecta los percances en carretera y las caídas repentinas, y muestra una pantalla rápida para las llamadas de emergencia y SOS.

Esta función, combinada con el nuevo sistema de satélites, permite solicitar asistencia incluso en los lugares más remotos del planeta.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: sistema operativo, rendimiento y batería

El Apple Watch 8 contará con el nuevo sistema operativo WatchOS 9, que trae consigo muchas novedades dedicadas a los entrenamientos y a la monitorización de la salud, así como un nuevo conjunto de pantallas personalizadas y funciones extra.

El Watch 7 también recibirá la actualización, por lo que las funciones deberían ser las mismas salvo las que dependen del sensor de temperatura.

Entre las novedades de hardware del Watch 8 está el nuevo procesador S8 SiP, que sustituye al anterior S7 que se encontraba en el Watch 7. Apple no ha dado información precisa sobre el aumento de rendimiento del nuevo Watch, pero un nuevo procesador suele garantizar un mejor rendimiento.

El modelo de este año también puede contar con conexión por satélite, lo que garantiza la capacidad de enviar SOS y realizar llamadas incluso donde no hay conexión celular.

Por último, a través de una actualización de software que también debería afectar al Watch 7, el Apple Watch 8 podrá contar con una mayor duración de la batería gracias a la función de modo de bajo consumo que debería ampliar la duración de la batería hasta 36 horas.

(Image credit: Apple)

Conclusiones: ¿cuál deberías elegir?

Sin duda, el Apple Watch 8 tiene varias novedades interesantes respecto al anterior Watch 7 a pesar de mantener el mismo diseño.

La diferencia de precio es considerable, pero si vas a comprar un Apple Watch por primera vez o vienes de una versión muy anterior, puede merecer la pena gastar un poco más para asegurarte un procesador de última generación y un conjunto de funciones avanzadas de control de la salud basadas en el nuevo sensor que detecta la temperatura corporal.

La presencia de la conexión por satélite es otro punto a favor para quienes van a menudo a la montaña o practican deportes al aire libre y podrían salir de un lío en situaciones de emergencia.

Las mujeres, en particular, podrían encontrar muy útiles las funciones de control del ciclo menstrual, que también se encuentran únicamente en el Watch 8.

Por último, el sistema de detección de caídas y accidentes es otro elemento de seguridad que merece la pena considerar.

Si estas novedades no te interesan, puedes optar fácilmente por el Watch 7 y ahorrarte más de 100€.