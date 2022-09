4 pistas de que el Apple Watch SE 2 llegará con el iPhone 14

El próximo gran evento de Apple está a la vuelta de la esquina. Tendrá lugar el 7 de septiembre, según ha confirmado la propia Apple, y casi seguro que incluirá la presentación de la familia del iPhone 14 (opens in new tab).

Ya os hemos contado por qué es probable que el Apple Watch 8 se presente junto al iPhone 14. También creemos que Apple nos mostrará el Apple Watch SE 2, junto con el rumoreado Watch Pro, para hacer de la línea del 2022 la renovación más completa que hemos visto en mucho tiempo.

Es una teoría: Tim Cook no nos ha enviado un email con información privilegiada. Pero tenemos algunas razones de por qué la presentación del iPhone 14 es el mejor momento para mostrar al mundo el nuevo Apple Watch SE 2.

1. Los analistas consideran que es probable (y sabemos la fecha)

Apple ya ha confirmado que su próximo lanzamiento tendrá lugar el 7 de septiembre. Y uno de los analistas de Apple más prolíficos y fiables, Ming-Chi Kuo, ha afirmado que el Apple Watch SE 2 se lanzará este año, y lo hacía ya en diciembre del 2021, poco después del lanzamiento del Watch Series 7.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg y otra fuente reputada de noticias sobre Apple, también ha afirmado que el Watch SE 2 llegará junto al Apple Watch 8 y la familia del iPhone 14.

2. Se repite el ciclo de lanzamiento del Apple Watch SE original

A nuestro cerebro le encanta inventarse historias. Los pliegues de una camisa dejada en una silla de un dormitorio oscuro se convierten en una cara terrorífica. Los patrones estacionales recurrentes se convierten en tradiciones muy arraigadas y cargadas de narrativa que alguna persona inventó en algún momento. Y un Watch SE 2 en el 2022 daría a Apple la oportunidad de empezar a rehacer la historia del SE.

Apple anunció el iPhone SE (2022) a principios de este año. Y tanto el iPhone SE original como el Watch SE se anunciaron en el 2020.

¿Encaja con una serie de relojes/teléfonos SE más baratos que se renueven cada dos años? ¿Una duología de dispositivos que sigan ofreciendo lo fundamental de la experiencia Apple? Si esta va a ser la narrativa de la serie SE, Apple lanzará el Apple Watch SE 2 en el 2022.

3. El procesador del Apple Watch SE se hace viejo

El actual Apple Watch SE lleva el procesador S5 de Apple, que ya tiene tres años. Este es más antiguo que el propio reloj, y hasta que no se elimine este procesador de la lista de relojes que hay hoy en día en las tiendas, Apple no puede dejar de dar soporte a ese modelo del 2019.

Al actualizar el procesador S5 a un procesador S8 de generación actual con un nuevo SE 2, Apple puede dejar de vender el Apple Watch SE original y ya no necesita seguir ofreciendo soporte para el antiguo chip S5. Apple suele dejar de comercializar los modelos con chips anteriores, con algunas excepciones: por ejemplo, sigue vendiendo inexplicablemente el Apple Watch Series 3, que ya ha confirmado que no recibirá la próxima actualización de watchOS 9.

Esto es francamente extraño. Apple se está comportando como una tienda de barrio que vende alimentos que están a punto de caducar, pero sin el gran descuento que se suele hacer por esos productos.

No creemos que pueda salirse con la suya con el mismo truco con la serie SE, más cara. Cuanto antes se retiren de las estanterías los relojes más antiguos equipados con el S5, mejor será para Apple, ya que no tendrá que ofrecer soporte a la tecnología geriátrica.

4. Un SE2 permitirá a Apple hacer frente a la crisis del coste de la vida

Quizás te hayas dado cuenta de que la economía mundial está pasando por un mal momento últimamente. La inflación es preocupantemente alta y el coste de la producción de productos electrónicos se ha visto acentuado por el aluvión de circunstancias adversas de los últimos dos años: escasez de chips, precariedad en los contenedores de transporte marítimo, aumento drástico del coste de la energía y mucho más.

La pérdida de confianza de los consumidores hace que la tecnología más asequible, como la serie SE, sea más atractiva que nunca para muchos. Pero no nos sorprendería que, como predicen algunos analistas, el precio del Watch SE 2 sea al menos un poco más alto que el del Watch SE.

Es probable que se necesite un aumento de precio para que el Watch SE 2 sea viable a lo largo de su vida útil, pero un reloj asequible supone una oportunidad para que Apple ponga su tecnología en manos de más consumidores con presupuestos ajustados.

La producción de nueva tecnología es costosa en sí misma. La fabricación de herramientas por sí sola es muy cara, pero Apple no tiene por qué añadir una tecnología realmente nueva al Watch SE 2. Por ejemplo, podría implementar las lecturas de SpO2, que simplemente se basarían en un conjunto de sensores de FC actualizado. Apple ya dispone de esa tecnología en los relojes de la generación actual, por lo que incluirla en un nuevo modelo hace que el reloj sea más barato que uno que abra nuevos caminos.