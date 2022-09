Las nuevas filtraciones sobre el Apple Watch Pro revelan un nuevo diseño antes del evento de presentación

Los rumores de un Apple Watch más robusto y enfocado al deporte han estado dando vueltas en el período previo al lanzamiento del iPhone 14 y otros dispositivos esta semana, y un nuevo conjunto de filtraciones de diseño han añadido más combustible al fuego.

Los informadores Sonny Dickson y UnclePan han compartido nuevas imágenes (en Twitter (opens in new tab) y Weibo (opens in new tab), respectivamente) que supuestamente detallan una serie de accesorios para el todavía llamado provisionalmente Apple Watch Pro. En particular, estas fundas de silicona presentan recortes que, de ser exactos, corroboran los rumores anteriores que apuntaban a la incorporación de un botón completamente nuevo y una pantalla más grande en el esperado wearable.

Las fundas en cuestión también presentan una importante protuberancia en el lado derecho que parece dar cabida a una corona digital más grande, diseñada para ser más fácilmente accesible a los usuarios que se mueven con rapidez al aire libre. Puedes ver las imágenes a continuación.

source: https://t.co/0YGp7Nc52z pic.twitter.com/OWNv7DvyNdSeptember 5, 2022 See more

Además de contar con un nuevo botón y una corona digital más grande, el Apple Watch Pro también contará con una pantalla notablemente más grande, que permitirá a los usuarios ver los datos de fitness y de seguimiento de la salud al mismo tiempo.

Según el periodista jefe de Bloomberg, Mark Gurman, el modelo Pro (que se espera que sea una versión mejorada del Apple Watch 8 (opens in new tab)) también tendrá esferas rediseñadas y un nuevo modo de bajo consumo.

Another photo in case people are interested in Apple Watch Series 8 Pro. https://t.co/kMYnYdWZzN pic.twitter.com/G9Zd0r7S3tSeptember 5, 2022 See more

Vale la pena aclarar que la propia Apple no ha hecho ninguna mención oficial de un Apple Watch Pro todavía, pero estamos seguros de su existencia, de una forma u otra, dada la cantidad de filtraciones prometedoras que hemos visto en las últimas semanas. Es un producto que parece un siguiente paso lógico para Apple, también, ya que la compañía ha introducido versiones Pro en casi todos sus grupos de productos principales (iPhones, MacBooks y AirPods).

Esperamos una presetación oficial del dispositivo en el próximo Apple Event de la marca, programado para el 7 de septiembre, en el que también se prevé la presentación del Apple Watch SE 2 y del Apple Watch Series 8.

TechRadar asistirá en persona e informará desde varias partes del mundo, así que mantente al tanto de las últimas noticias, reseñas y análisis de uno de los eventos tecnológicos más esperados de este año.