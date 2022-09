Por qué deberías esperar el Apple Watch 8 en la presentación del iPhone 14

El próximo evento de lanzamiento de Apple tendrá lugar el 7 de septiembre. Apple lo ha confirmado. Se trata de la gran revelación del iPhone 14 (opens in new tab), pero también creemos que el Apple Watch 8 (opens in new tab) tendrá su momento de protagonismo en la misma fecha.

No es el único punto en lo que queda de 2022 en el que esto podría ocurrir. Pero tenemos cuatro razones por las que creemos que va a suceder, y apostaríamos el iPod touch en el fondo de nuestro cajón de calcetines a que así será.

Según los informes, los grandes cambios para este año incluyen un sensor de temperatura, quizás un nuevo modelo de Watch SE y una nueva variante del Apple Watch Pro (opens in new tab) con una pantalla aún más grande. ¿No puedes esperar al nuevo Apple Watch? He aquí por qué deberías marcar el 7 de septiembre en tu calendario.

1. La historia nos dice que sí sucederá

Todos los Apple Watch, salvo el original, se han anunciado junto a los nuevos iPhone de ese año. El año 2022 puede haber sido duro, pero no lo suficiente como para desviar demasiado el impulso de los eventos de Apple. Aquí está la historia de las fechas de anuncio del Apple Watch hasta ahora, para tener una visión completa:

Apple Watch: Abril del 2015

Apple Watch Series 2: septiembre del 2016

Apple Watch Series 3: septiembre del 2017

Apple Watch Series 4: septiembre del 2018

Apple Watch Series 5: septiembre del 2019

Apple Watch SE: septiembre del 2020

Apple Watch Series 6: septiembre del 2020

Apple Watch Series 7: septiembre del 2021

La disponibilidad del último modelo, el Apple Watch 7 (opens in new tab), se retrasó un mes debido a los problemas de producción, que han afectado a muchas empresas tecnológicas desde el 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria mundial. Y que sólo haya sido un mes es algo que llama la atención.

La regularidad de Apple es importante no solo por la valoración de sus acciones, esa sensación de innovación interminable de la que parecen vivir las empresas tecnológicas. Si la ventana de lanzamientos se desvía, la satisfacción de los clientes de Apple, que suele ser muy alta, corre el riesgo de caer en picado si, al año siguiente, Apple decide lanzar un nuevo modelo en bastante menos de 12 meses. A la gente no le gusta que su costosa tecnología parezca anticuada tan rápidamente.

2. (Casi) todos los analistas están de acuerdo

Muchos rumores y filtraciones dan por hecho que el Apple Watch Series 8 se anunciará junto con el iPhone 14. Es lo de siempre.

Mark Gurman, de Bloomberg (opens in new tab), que es una de las fuentes más fiables de información previa al lanzamiento de Apple, ha señalado el evento de lanzamiento de Apple para el 7 de septiembre mucho antes de que se anuncie. Menciona específicamente el Apple Watch Series 8 junto con el iPhone 14, y afirma que la fecha de lanzamiento será el 16 de septiembre. Esto es normal para Apple, con sólo un ligero retraso entre el evento de lanzamiento y la disponibilidad de la Apple Store.

Se trata de un informe reciente publicado el 17 de agosto, un poco tarde para que los plazos se retrasen por algo que no sea una emergencia.

(Image credit: Apple)

3. Apple no puede dejar que Google le robe el protagonismo

Los dos posibles días que sepamos en los que Apple podría anunciar el Apple Watch Series 8 son durante septiembre en la presentación del iPhone 14, y en octubre, cuando se rumorea que llegarán una serie de iPads.

Otros rumores de la industria indican que el evento de septiembre es el más probable para algo así. Se espera que Google desvele por completo el Pixel Watch en octubre, después de su adelanto durante el Google IO. El filtrador Jon Prosser afirma que la fecha es el 13 de octubre.

Apple no querrá competir por la atención, en la misma categoría, con el que podría ser su mayor rival. Esto es particularmente cierto en este caso, ya que el Pixel Watch representa una especie de reinicio de Wear OS. Aunque este reinicio comenzó en agosto del 2021 con el Samsung Galaxy Watch 4, el primer reloj que utilizó WearOS 3.

4. Las nuevas funciones están relacionadas con un elemento básico del iPhone

Apple puede lanzar el Apple Watch Series 8 con los nuevos iPhones de este año, o con los próximos iPads que se espera que Apple presente alrededor de un mes después, en octubre. Cuando se vean las nuevas funciones del reloj centradas en la salud, y las ya existentes que interactúan con el teléfono, como la aceptación y el rechazo de llamadas, quedará claro que el iPhone es el mejor compañero.

Es probable que el Apple Watch Series 8 cuente con un nuevo sensor de temperatura, que puede utilizarse para alertar al usuario de una posible enfermedad incubándose, y para ayudar a seguir los ciclos menstruales. Todo esto alimenta a Apple Health, de la que se suele hablar durante los lanzamientos del iPhone. Y en la WWDC, pero eso ya ha ocurrido este año.

Aunque todos los productos de un evento de lanzamiento no tienen por qué estar completamente conectados, Apple se esfuerza por dar a sus presentaciones un fuerte sentido de dirección y narrativa. Tener estos nexos entre categorías hace precisamente eso.