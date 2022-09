iPhone 14 Pro: una filtración ha revelado cómo será la pantalla Always-On

Según un código detectado en iOS 16 y los soplos (opens in new tab)procedentes de fuentes respetadas, está prácticamente asegurado que el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) vendrán con la función de pantalla "Always-On", también conocida como "pantalla siempre encendida". Ahora, una nueva filtración nos ha dado más detalles sobre cómo se verá y cómo funcionará concretamente esta función en los nuevos iPhone 14 Pro.

Esta información interna la ha conseguido MacRumors (opens in new tab), y cubre varios aspectos de esta nueva función. Los widgets serán visibles en la pantalla de bloqueo cuando se active la pantalla Always-On, y al parecer, aparecerán y desaparecerán de forma imperceptible para evitar que la pantalla se queme.

En el caso de los fondos de pantalla de bloqueo que tienen un efecto de profundidad, el efecto se eliminará y se oscurecerá, cuando la pantalla Always-On esté habilitada. El primer plano será más tenue y se teñirá de color, pudiendo el usuario personalizar que se resalten algunos elementos.

Notificaciones y más

Parece que los ajustes como el fondo de pantalla, los colores, las fuentes y los widgets se mantendrán consistentes entre la pantalla de bloqueo Always-On y la pantalla de bloqueo "totalmente iluminada", por lo que no podrás establecer opciones diferentes para los dos modos.

Las notificaciones aparecerán en la pantalla Always-On, según la nueva información, apareciendo desde abajo a medida que vayan llegando. Es posible que se incluya un contador de notificaciones en la parte inferior de la pantalla, y parece que varias partes de la interfaz de alertas de notificaciones pueden ser personalizadas por el usuario.

Por otro lado, la barra de estado se reorganizará para aprovechar el espacio adicional que habrá este año gracias a la desaparición del notch a favor de un recorte en forma de píldora, algo que será exclusivo en los modelos Pro.

Sea como sea, confirmaremos todo esto en tan solo un par de días, ya que el gran lanzamiento de la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab) será el miércoles 7 de septiembre (opens in new tab).

Los modelos Pro serán un mundo aparte

La pantalla Always-On es solo una de las muchas mejoras y novedades que llegan este año y que son exclusivas de los modelos iPhone 14 Pro (opens in new tab) y 14 Pro Max (opens in new tab). Claramente, Apple ha decidido mostrar una división más notable que nunca entre sus modelos Pro y los básicos (el iPhone 14 estándar (opens in new tab), y seguramente, el iPhone 14 Max (opens in new tab)).

Si las filtraciones están en lo cierto, los modelos Pro y Pro Max equiparán un nuevo procesador A16 Bionic (opens in new tab), mientras que el iPhone 14 y el iPhone 14 Max estándar se quedarán con el chip A15 Bionic del año pasado; el mismo que ya vimos en la gama iPhone 13 (opens in new tab). Además, se rumorea que esta tendencia con los chips llega para quedarse (opens in new tab) en los próximos años.

También se ha hablado de que los modelos Pro vendrán con una tecnología de pantalla superior (opens in new tab). Concretamente, serán pantallas LTPO, en vez de LTPS como los modelos básicos. Esto quiere decir que los Pro serán capaces de variar su tasa de refresco de forma mucho más eficiente, rápida y amplia.

Si añadimos a lo anterior todas las ventajas habituales de los modelos Pro, incluidas unas cámaras mejores en comparación con las versiones más asequibles del iPhone, parece que habrá un gran salto de nivel entre los modelos básicos y los Pro.

Tal vez la intención de Apple al hacer esto sea animar a más gente a optar por los iPhones Pro, pero es inevitable que esto haga parecer a los iPhones básicos como una actualización menos emocionante... El tiempo dirá si es una estrategia que acaba dando sus frutos para Apple.

Aquí tienes toda la información sobre los dispositivos que esperamos que Apple lance el 7 de septiembre: