Se ha filtrado otra actualización del iPhone 14 Pro

Hemos estado escuchando muchos rumores sobre cómo el iPhone 14 será inferior a sus hermanos Pro y Pro Max, más que el año pasado, y una nueva filtración nos ha contado otra forma en la que Apple podría diferenciar sus teléfonos.

Esto viene del sitio coreano The Elec (opens in new tab), del que a menudo escuchamos información sobre la cadena de suministro de los dispositivos. Esta vez, el sitio web ha proporcionado información sobre las pantallas que podemos esperar en los cuatro modelos previstos del iPhone 14.

Tal y como han sugerido anteriores filtraciones, se espera que el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro tengan pantallas de 6,1 pulgadas, mientras que el 14 Max y el 14 Pro Max recibirán pantallas de 6,7 pulgadas. Sin embargo, lo realmente interesante (y a lo que se refiere el titular de este artículo) es la tecnología utilizada en esas pantallas.

Los dos iPhones de gama más baja (es decir, el 14 y el 14 Max) van a utilizar tecnología LTPS, mientras que los dispositivos Pro de gama alta van a tener LTPO.

¿Cuál es la diferencia? Pues que la tecnología LTPO es mucho mejor para las frecuencias de refresco variables, lo que significa que es más rápida y eficiente cuando se desliza entre 1Hz, si estás leyendo un libro electrónico, y 24Hz si estás viendo una película, hasta 60Hz o incluso 120Hz si estás haciendo otras tareas.

Se sabe que las pantallas de teléfonos con alta tasa de refresco consumen rápidamente la batería, y la LTPO es mucho más eficiente en cuanto a la energía, lo que garantiza una mayor duración de la batería. Así, los iPhone 14 Pro y Pro Max podrían aguantar más tiempo sin cargarse que sus equivalentes del mismo tamaño.

Ahorrando costes

Si bien hemos escuchado un montón de formas en las que el iPhone 14 será superado por su hermano Pro, incluyendo el diseño de la cámara frontal, la resolución de la cámara trasera, el número de objetivos de la cámara y el chip, The Elec proporciona una clara razón.

Se refiere al uso de pantallas LTPS como medio para ahorrar costes en los nuevos teléfonos. Apple puede gastar menos dinero en la fabricación de sus dispositivos y, por tanto, obtener más beneficios.

Bueno, eso no es del todo justo: los costes de producción son cada vez más altos en la mayoría de las industrias de todo el mundo, por lo que es posible que Apple sólo esté buscando evitar pérdidas, en lugar de ganar más dinero.

Pero en cualquier caso, significa que el consumidor consigue menos por su dinero en estos nuevos teléfonos, lo que obviamente no es algo bueno. Tal vez nuestra lista de los mejores teléfonos (opens in new tab) no sea dominada por Apple este año.