Yo Soy Groot: revelada la fecha de estreno de la serie animada de Marvel en Disney+

Yo Soy Groot, el spin-off de los Guaridanes de la Galaxia, se estrena en Disney+ el 10 de agosto. La nueva serie de animación original de Marvel constará de varios cortos y el protagonista será el arbolito favorito de todos, Baby Groot, cuya voz en versión original vuelve a ser la de Vin Diesel. James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, será uno de los productores ejecutivos.

Marvel Studios tuiteó el primer póster oficial, pero Marvel y Disney no han revelado muchos más detalles sobre la nueva serie de televisión de Disney+. De momento se desconoce si habrá más miembros del equipo además de Groot y su limitado vocabulario, aunque se rumorea que Drax estará presente.

En la realización de Yo Soy Groot se ha utilizado un tipo de animación fotorrealista que va por delante de lo visto anteriormente en otros proyectos de Marvel.

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EODOFPLbt1June 5, 2022 See more

Más adelante, los fans tendrán la oportunidad de volver a ver a Groot en el especial navideño de acción real de Guardianes de la Galaxia, que llegará a finales del 2022 en Disney+.

A Marvel le espera un verano intenso: Ms Marvel (opens in new tab) llegará a Disney+ el 8 de junio, mientras que Thor: Love & Thunder (opens in new tab) estará en los cines el 6 de julio. Después de Yo Soy Groot, también se estrenará She Hulk en la plataforma de streaming de Disney. La llegada de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está prevista para el 2023.