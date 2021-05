Eurovisión 2021: cuándo es, cómo ver la final y quiénes son los favoritos este año

(Crédito de imagen: Vyacheslav Prokofyev\TASS via Getty Images)

El Festival de Eurovisión es un espectáculo gigante de actuaciones tanto extrañas como maravillosas (e incluso a veces, sinceramente, horribles) de las cuales no puedes evitar engancharte. A continuación puedes seguir nuestra guía en la que te contamos todo lo que necesitas saber sobre Eurovisión 2021, desde cómo verlo online en directo hasta cuáles son los candidatos favoritos para ganar Eurovisión este año.

Después de que el festival del año pasado fuera cancelado debido al Covid-19, ¡las emociones están a flor de piel ahora que hemos llegado a la semana de Eurovisión 2021!

Cómo ver Eurovisión 2021 en directo Fecha de la final: Sábado 22 de mayo Hora de la final: 21:00 Lugar del evento: Estadio 'Rotterdam Ahoy', Rotterdam (Países Bajos) Cómo ver la gala en directo: La1 y RTVE.es Cómo ver la gana desde fuera de España: prueba con el mejor servicio VPN

Los eventos interculturales son siempre una experiencia agradable tanto como para compartir como para aprender de otras personas, pero estando las relaciones internacionales en un nivel tan bajo, este evento en realidad podría convertirse en uno de los espectáculos más terroríficos de la historia. ¡Cero puntos para todo el mundo!

Duncan Laurence consiguió que Holanda se hiciera con la victoria hace dos años con su aclamado éxito "Arcade", de modo que Rotterdam ha sido seleccionada como la ciudad anfitriona en 2021, con el trío de cantantes holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley y Jan Smit como presentadores, junto a la youtuber Nikkie de Jager.

Aunque España, con Blas Cantó como representante, junto a los otros países del 'Big Five' de Eurovisión (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y el anfitrión, Países Bajos) ya tienen garantizado su puesto en la final, el resto tiene que superar una última prueba a través de dos semifinales desgarradoras. La primera tuvo lugar el pasado martes 18 y la segunda será hoy jueves 20.

Ambas semifinales se pueden seguir en abierto tanto desde el canal de YouTube oficial de Eurovisión como en La2, puesto que emitió la primera final el martes pasado y hará lo mismo esta noche a partir de las 21:00h.

Del mismo modo, la final será retransmitida tanto en La1 en vivo y en directo, como en su página web oficial. En ambos casos, la ceremonia dará comienzo a las 21:00h, aunque antes tendrá lugar un programa previo que empieza a las 20:00h, donde podrás ponerte al día con todo lo que ha ido sucediendo durante la semana.

Los responsables de comentar el festival al momento para que no te pierdas ningún detalle serán Tony Aguilar y Julia Valero, como en los últimos dos años. Y junto a ellos estará el experto en Eurovisión Víctor Escudero.

No obstante, si te encuentras fuera de España, sigue leyendo porque a continuación te explicamos cómo ver la gran final de Eurovisión 2021 en directo desde cualquier otro parte del mundo.

Cómo ver Eurovisión 2021 en directo desde fuera de España

A estas alturas, ya podemos decir que Eurovisión se ha convertido en un fenómeno global, y lo cierto es que existen varias formas para no perderte el festival desde cualquier parte del mundo, no solo de Europa; algunas de ellas las comentamos a continuación.

Desde hace dos años existe la posibilidad de seguir la gran final a través del canal oficial de YouTube de Eurovisión. Esto significa que tienes acceso fácil y rápido desde cualquier dispositivo con el que puedas abrir YouTube, y mediante una conexión a Internet. ¿Lo malo? Pues que te perderás los comentarios de los presentadores (aunque igual esto puede resultar un aspecto positivo si tu intención es organizar una fiesta eurovisiva en la que poder ser el centro de atención).

Sin embargo, si intentas tener acceso a tu TV nacional desde algún lugar fuera de España, por ejemplo a través de RTVE.es, te encontrarás un problema: el bloqueo geográfico. Y es que la cadena no te va a dejar ver su transmisión en directo desde el extranjero. Este es un problema bastante común para los consumidores de contenido en streaming alrededor de todo el mundo, pero la buena noticia es que existe una solución práctica en forma de VPN.

Utiliza una VPN para ver la retransmisión directo de Eurovisión 2021 desde cualquier parte del mundo

Eurovisión 2021: países participantes

Curiosamente, todavía no conocemos la lista completa de participantes para la gran final de este año que tendrá lugar el próximo sábado 22, ya que tenemos que esperar a esta noche para que todo se resuelva en la segunda semifinal, donde otros 10 países se clasificarán. Pero hasta ahora estos son los países que ya se han ganado un hueco en la batalla final:

Bélgica

Chipre

Israel

Malta

Rusia

España (Big Five)

Reino Unido (Big Five)

Azerbaiyán

Francia (Big Five)

Alemania (Big Five)

Italia (Big Five)

Lituania

Noruega

Suecia

Ucrania

Países Bajos (anfitrión)

¿Quiénes son los favoritos de Eurovisión 2021? ¿Quién ganará Eurovisión este año?

Destiny, de tan solo 18 años, representante de Malta, ha sido el nombre más escuchado por parte de la mayoría de seguidores de Eurovisión durante los últimos meses. Su canción "Je Me Casse" ('Me largo') es vivaz y atrevida, y además presenta una visión de mujer empoderada. En definitiva: tiene todo lo que le pides a una canción exitosa.

"Voilà" de Barbara Pravi, representante de Francia, es una canción dulce y suave como la seda, y evoca una época pasada mucho más romántica. El único inconveniente es que Barbara utiliza su lengua materna para entonar esta canción, algo que no siempre es muy bien recibido en Eurovisión.

Dicho esto, lo cierto es que también se espera que la propuesta de Suiza, "Tout l’univers", acumule muchos puntos. Se trata de otra canción en francés, tranquila y melódica, de Gjon's Tears.

¿Cómo funciona el sistema de votación de Eurovisión?

El sistema de votación tan confuso de Eurovisión existe desde 1975, pero se actualizó en 2016. Ahora, por fin, los votos públicos representan el 50% del resultado final, y la otra mitad lo determina un jurado profesional de cada país participante.

Una vez cerrada la votación, un portavoz nacional de cada país comunica los puntos que ha determinado su respectivo jurado.

¿Cómo puedo votar en Eurovisión 2021?

Los métodos de votación pueden variar según el país, pero la forma más fácil de expresar tu opinión es utilizando la aplicación oficial de Eurovisión, que se puede descargar de forma gratuita y está disponible sin importar el dispositivo que utilices.

Pero ten en cuenta que solo puedes votar cuando se abra un periodo de votación de 15 minutos justo después de que haya terminado la actuación del último participante.

Y por razones obvias, no puedes votar por tu propio país.

(Image credit: Eurovision)

Revisamos Eurovisión: ¿cuáles son nuestras cinco actuaciones favoritas del pasado?

La más obvia, por supuesto, es la actuación de ABBA, representando a Suecia con... sí, lo has adivinado: "Waterloo".

También recordamos al finlandés Lordi con su brillante tema "Hard Rock Hallelujah". El portugués Savlador Sobral con "Amar Pelos Dois" también entraría en nuestra lista de los mejores ganadores de las últimas dos décadas. Y, sin duda, la canción italiana "Non Ho L'età" de Gigliola Cinquetti fue conmovedora e inolvidable.

¿Pero cómo no mencionar la aclamada interpretación de Bucks Fizz con "Making Your Mind Up" en 1981?

¿Cuál es la propuesta más excéntrica para Eurovisión 2021?

La propuesta islandesa para 2020 de la banda Daði og Gagnamagnið, "Think About Things", aunque no estaba pensada para eso, lo cierto es que se convirtió en un éxito viral por sí mismo.

Y el video musical de su propuesta para el festival de 2021, "10 Years", es bastante... especial, puesto que combina elementos de monstruos sacados de películas japonesas antiguas, los Power Rangers y la Patrulla Canina.

Nos encantaría ver trasladada parte de esta magia al escenario.

Por otro lado, la propuesta ucraniana "SHUM", de Go_A, promete otro espectáculo audiovisual extraordinario, el cual estamos deseando ver en directo.