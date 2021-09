El Tokyo Game Show 2021 incluirá presentaciones de Xbox, Square Enix y más

Ahora que hemos ya tenido la oportunidad de procesar las noticias de la Gamescom 2021, es hora de empezar a pensar en el próximo gran evento del calendario de juegos: el Tokyo Game Show.

El calendario del evento está empezando a tomar forma y, según el sitio web oficial del Tokyo Game Show, se esperan presentaciones de grandes nombres como Xbox, Square Enix, Capcom, Konami y Ubisoft.

El programa se desarrollará desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre, con Xbox, Capcom y Konami haciendo sus presentaciones en el primer día, mientras que Square Enix presentará sus novedades el 1 de octubre y Ubisoft subirá al escenario el 3 de octubre.

Según el programa, se espera que cada una de estas presentaciones dure 50 minutos y podrás verlas desde la comodidad de tu hogar, ya que, al igual que en el E3 y la Gamescom, el Tokyo Game Show de este año será completamente online.

Aparentemente, también podrás verlo a través de un casco de realidad virtual mientras el sitio oficial ofrece "un experimento épico" que les dará a los asistentes virtuales la posibilidad de "visitar varios stands como si estuvieras caminando por el mundo del juego" usando HTC Vive y cascos Oculus Quest y Rift.

Análisis: ¿Qué podemos esperar?

De momento, no está del todo claro qué anuncios concretos podemos esperar del Tokyo Game Show, ya que la mayoría de los editores han dado muy pocas pistas sobre las descripciones de sus presentaciones.

Capcom, por ejemplo, ha dicho que dará "la información más reciente sobre sus juegos" y Ubisoft solo ha dicho que su retransmisión será parte de Ubiday 2021. Xbox ha dicho a los fans que "pueden esperar varios anuncios que solo se pueden escuchar en este evento", lo que tampoco despeja muchas incógnitas. La reciente presentación de Xbox en la Gamescom no fue nada del otro mundo, pero Phil Spencer ha dicho anteriormente en una entrevista con Gamespot que le gustaría que Xbox fuera "parte de la cultura de los videojuegos en Japón" y la presencia una vez más de Xbox en el Tokyo Game Show es seguramente parte de ese esfuerzo.

En cuanto a Square Enix, la descripción de su evento sugiere que traerá las "últimas noticias sobre sus próximos títulos, junto con la información anunciada previamente", pero nada más. Sin duda, Final Fantasy 16 contaría como un próximo título, uno sobre el cual a muchos fans también les encantaría saber alguna novedad, pero no está garantizado que aparezca.

En julio, el productor Naoki Yoshida dijo durante una retransmisión en vivo de Final Fantasy 14 que, si bien al equipo de desarrollo le gustaría mostrar Final Fantasy 16 durante el Tokyo Game Show, es posible que no lleguen a la fecha límite y preferirían que el próximo anuncio fuera poco antes del lanzamiento. Afortunadamente, hay muchos otros títulos sobre los que Square Enix podría contarnos cosas nuevas. La expansión Endwalker de Final Fantasy 14 parece un buen candidato, dado que se lanzará en noviembre, al igual que Marvel's Guardians of the Galaxy, que está programado para octubre.

Sin embargo, con tan poca información confirmada, parece una buena idea calmar nuestro hype de lo que podría aparecer en el Tokyo Game Show, aunque sea difícil no emocionarse con la perspectiva de la llegada de algunos juegos muy esperados. Afortunadamente, es solo cuestión de semanas hasta que empiece el espectáculo.