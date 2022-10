El Pixel Watch se ve delgado y elegante en la filtración de un unboxing

El nuevo Google Pixel Watch será un smartwatch bastante esbelto, si una filtración en Reddit (opens in new tab) resulta ser precisa. Nuestros amigos de PhoneArena (opens in new tab) se han dado cuenta de que un filtrador ha abierto una unidad de prueba del nuevo Pixel Watch y ha hecho un montón de fotos desde todos los ángulos mostrando la esfera negra brillante, la correa y el cargador que vendrá en la caja.

Google nos mostró fotos del Pixel Watch en su evento Google I/O la pasada primavera, pero los detalles e imágenes del nuevo smartwatch han sido escasos desde entonces. Esta nueva filtración nos muestra el dispositivo desde todos los ángulos, dándonos una idea de lo fino que será y de cómo la parte superior será curvada. El Pixel Watch parece mucho más redondeado que, por ejemplo, el nuevo Samsung Galaxy Watch 5.

(Image credit: Reddit/@Suckmyn00dle)

El reloj que se ha filtrado viene con una caja de acero inoxidable pulido y una correa de estilo activo de color carbón. Esperamos ver una opción de caja negra, así como un posible color dorado. En cuanto a las correas, esperamos una amplia variedad de estilos activos de goma y cuero más moderno.

La filtración también nos da un buen vistazo al embalaje del Pixel Watch, que proporciona pocos detalles nuevos. El reloj ejecutará Wear OS 3.5 de Google, el mismo que el reloj de Samsung, lo que tiene sentido ya que Samsung y Google desarrollaron conjuntamente Wear OS.

El Pixel Watch por detrás (Image credit: Reddit/@Suckmyn00dle)

También tenemos una imagen de la matriz de sensores en la parte trasera del Pixel Watch, aunque no tenemos detalles precisos sobre qué sensores incluirá Google. Esperamos las capacidades estándar de frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre, composición corporal y ECG.

No estamos seguros de si Google intentará añadir sensores de temperatura, y si tendrá éxito. La detección de la temperatura ha sido un tema extrañamente polémico en los smartwatches esta temporada.

El Samsung Galaxy Watch 5 tiene sensores de temperatura que aún no están activos. El Apple Watch tiene sensores de temperatura, pero utiliza estos datos para otras funciones: no se limita a tomar tu temperatura e informarte de ella.

Los dispositivos Fitbit Sense pueden informar de la temperatura de la piel, y Google es propietario de Fitbit. De hecho, las funciones de Fitbit serán una parte importante del Pixel Watch, con una esperada suscripción de seis meses al plan de fitness de pago de Fitbit incluida. No todos los dispositivos Fitbit miden la temperatura de la piel, por lo que no es seguro que Google lleve esta función al Pixel Watch.

El Pixel Watch (Image credit: Reddit/@Suckmyn00dle)

Esperamos que el Google Pixel Watch se anuncie en el evento de Google del 6 de octubre. Nuestro equipo estará allí para traeros las primeras impresiones del nuevo smartwatch, además de los teléfonos Pixel 7 y Pixel 7 Pro, cuyo lanzamiento también se espera. Si estás buscando un nuevo smartwatch para tu dispositivo Android, lee nuestro resumen completo de los mejores smartwatches Android (opens in new tab) que puedes comprar.