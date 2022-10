El acuerdo de compra de Twitter por parte de Elon Musk vuelve a estar en marcha

El multimillonario Elon Musk podría estar finalmente dispuesto a cerrar el gigantesco acuerdo de Twitter, al menos a día de hoy.

Según Bloomberg (opens in new tab), Musk presentó una carta en el tribunal el lunes para reiniciar el acuerdo en los términos originalmente acordados. La noticia llega días antes de que Musk fuera a declarar en el caso que busca desechar el acuerdo y justo días después de que algunos de los mensajes privados de Musk (opens in new tab) entre socios, amigos y el ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, fueran revelados y arrojaran algo de luz sobre cómo Musk ve a Twitter, sus nuevas características (como Twitter Blue, que odia) y el acuerdo.

Hasta el momento, Musk ha argumentado que Twitter miente sobre el número de bots en su servicio, subestimándolos en cuanto a su magnitud. Tras exigir más transparencia, Musk trató de rescindir el acuerdo. Twitter no se lo permitió, y así acabaron en los tribunales.

La noticia de la posibilidad de que el acuerdo volviera a estar en marcha hizo que las acciones de Twitter se dispararan hasta que la cotización se detuvo a mitad del día.

En las horas previas a esta noticia, Musk estuvo ocupado tuiteando sobre Rusia y Ucrania (opens in new tab), discutiendo en Twitter con el maestro de ajedrez y activista Gary Kasparov y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Todavía no ha comentado públicamente el informe.

En el momento de redactar este artículo, no había nuevos registros de Musk o de Twitter en la SEC (Comisión del Mercado de Valores) en relación con el acuerdo.

Por cierto, hemos preguntado a Musk en un tuit si el acuerdo está en marcha y aún no hemos obtenido respuesta.