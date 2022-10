Vengadores: Secret Wars ha encontrado su guionista principal

Loki season 1's head writer will pen Avengers: Secret Wars, according to reports.

Al parecer, Marvel Studios ha contratado al guionista de la primera temporada de Loki, Michael Waldron, para que escriba el guión de Vengadores: Secret Wars.

Según Deadline (opens in new tab), Waldron (que también trabajó en Doctor Strange 2) ha sido reclutado para escribir la sexta película de los Vengadores. Todavía no se ha contactado oficialmente con ningún director para dirigir Secret Wars.

La noticia llega tras conocerse que Jeff Loveness, que escribió el guión de la película de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab), Ant-Man y la Avispa: Quantumania, había sido contratado para escribir Vengadores: La Dinastía Kang. El director de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, también se habría incorporado a La dinastía Kang como director.

Si el informe de Deadline es cierto, Secret Wars continuará el ascenso de Waldron como uno de los guionistas de mayor confianza de Marvel Studios. Waldron fue el guionista principal de la primera temporada de Loki, que actualmente es de las mejores series de Marvel en Disney+, según las reseñas de los fans y de la crítica.

Waldron no ha vuelto a escribir los guiones de la segunda temporada de Loki, ya que ese trabajo ha recaído en Eric Martin, quien también trabajó en la primera temporada de la serie. Sin embargo, Waldron sí ha escrito el guión de Doctor Strange 2, que le ha valido a Marvel otro éxito de taquilla con sus 955,8 millones de dólares de recaudación global, siendo los cameos salvajes y multitudinarios de la película de superhéroes una de las razones clave de su éxito.

Nos hemos puesto en contacto con Disney para obtener una declaración oficial sobre la rumoreada contratación de Waldron, y actualizaremos este artículo si recibimos una respuesta.

Michael Waldron escribió los guiones de la primera temporada de Loki. (Image credit: Marvel/Disney)

Vengadores: Secret Wars será la segunda película de los Vengadores que formará parte de los planes de la Fase 6 de Marvel. Como ya hemos mencionado, Vengadores: La Dinastía Kang precederá a Secret Wars, y ambas películas llegarán en mayo y noviembre del 2025 respectivamente.

Los hermanos Russo, que dirigieron cuatro películas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidas las dos más recientes de Los Vengadores, han sido rumoreados durante mucho tiempo para volver a dirigir Secret Wars. Sin embargo, el dúo ha restado importancia a las insinuaciones de que vayan a volver, aunque estarían encantados de trabajar de nuevo con Marvel. Los Russos están trabajando actualmente en múltiples proyectos para Netflix, incluyendo una secuela y un spin-off de The Gray Man, con el thriller de espionaje que se estrenará en julio. El dúo también está desarrollando una adaptación de acción real del libro Electric State de Simon Stålenhag, que al parecer estará protagonizado por Millie Bobby Brown, de Stranger Things, y Chris Pratt, de Marvel.

Recientes especulaciones en línea han puesto a Ryan Coogler (director de Black Panther y Black Panther: Wakanda Forever) al frente de la cola. Los fans de Marvel han sugerido que la estrecha amistad entre Coogler y Cretton los convierte en los elegidos ideales para Vengadores 5 y 6, con la relación de trabajo de la pareja clave para colaborar en una narrativa global, estilo y tono que seguramente encajará a la perfección en ambas películas.

