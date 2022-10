El tráiler de Black Panther: Wakanda Forever confirma la identidad de la nueva Black Panther

A continuación, posibles spoilers de Black Panther: Wakanda Forever.

El tráiler oficial de Black Panther: Wakanda Forever ha llegado por fin, y parece confirmar quién asumirá el manto de Black Panther en la esperada secuela.

Publicado el 3 de octubre, coincidiendo con la puesta a la venta de las entradas para la próxima película de Marvel, el segundo tráiler de la cinta de superhéroes nos da una mejor idea de la escala y el peso emocional que tendrá.

Sin embargo, son los últimos segundos del último tráiler de Black Panther 2 los que despertarán el interés de los fans del UCM, ya que parecen confirmar quién se convertirá en el nuevo protector de la nación africana. Compruébalo a continuación:

Sí, esa es la Shuri de Letitia Wright en el famoso traje de superhéroe... Vale, podría ser la Nakia de Lupita Nyong'o o incluso la Okoye de Danai Gurira. Al fin y al cabo, es un personaje femenino el que lleva el traje de Black Panther.

Sin embargo, es el patrón blanco y moteado del traje lo que nos cuenta quién hay bajo la máscara. Esas manchas son las mismas marcas blancas de pintura facial con las que Shuri se adorna durante el cortejo fúnebre de T'Challa, que ya vimos en el primer tráiler de la película de Marvel. También puedes ver las marcas en la cara de Shuri en la marca 0:22 del último tráiler.

Para dar más peso al hecho de que Shuri tomará el papel de Black Panther tras el fallecimiento de su hermano, Marvel también ha publicado el póster oficial de Wakanda Forever. Se trata de una lámina que pone a Shuri en primer plano, e incluso muestra su casco de Black Panther tras ella:

#WakandaForever. November 11. pic.twitter.com/nKD4YxxOJ3October 3, 2022 See more

Está claro que Marvel quiere adelantarse a que surjan más rumores en torno a la identidad de la nueva Black Panther. Es posible que esto sea un cebo por parte del estudio, para luego darnos una gran sorpresa, pero nos sorprendería mucho que lo fuera.

Se había rumoreado que Shuri seguiría los pasos de T'Challa y se convertiría en la nueva Black Panther en este proyecto de la Fase 4 del UCM (opens in new tab). Y, con los juguetes Lego filtrados el 2 de octubre (sugiriendo que Shuri sería la nueva heroína de Wakanda), parece que Marvel no iba a esperar hasta el estreno de la película para guardarse esta sorpresa.

Las especulaciones sobre el nuevo papel de Shuri llegaron después de que los informes de finales del 2021 sugirieran que M'Baku de Winston Duke sería el sucesor real de T'Challa. Sin embargo, a menos que Wakanda Forever vea a varios personajes ponerse el traje de superhéroe, parece que Shuri será la nueva Black Panther. Bueno, al menos durante una película.

Es una decepción que hayamos conocido la identidad de la nueva Black Panther en este tráiler. No sólo habría sido un momento agradable para el público cuando la película de superhéroes se estrene en los cines, sino que también eclipsa otros elementos fascinantes contenidos en esos dos minutos de adelanto.

Por un lado, vemos a Namor utilizar las alas de sus pies mutantes para navegar por el campo de batalla de forma rápida y precisa. También se nos da una visión mucho más clara de por qué Namor y su gente de Tlālōcān vigilan al mundo de la superficie, así como la amenaza que suponen para Wakanda y el resto del mundo.

Además, podemos ver el traje de superhéroe al estilo Iron Man de Riri Williams, que parece que rendirá más que un homenaje a la tecnología de Tony Stark. Ah, y M'Baku pronunciando un poderoso discurso en el que dice que Wakanda no debería matar a Namor, ya que se arriesgaría a una "guerra eterna" entre las dos naciones.

En definitiva, Black Panther: Wakanda Forever tiene un aspecto absolutamente impresionante, podría ser una obra cinematográfica muy conmovedora, y no podemos esperar a verla en la pantalla más grande posible. Black Panther: Wakanda Forever se estrenará en los cines de todo el mundo el viernes 11 de noviembre.

Si quieres ver más contenido del UCM, echa un vistazo a los proyectos que llegarán como parte de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab). También puedes ver la mejor guía de internet sobre cómo ver las pelis de Marvel en orden (opens in new tab).