El iPhone 15 Pro Max podría tener el marco más fino de la historia - y eso nos pone nerviosos

El iPhone 15 (opens in new tab)Pro Max de Apple podría tener los biseles más finos jamás vistos en un móvil, al menos si un nuevo rumor está en lo cierto.

Esto es lo que ha afirmado Ice Universe (opens in new tab), un conocido filtrador en Twitter, que calcula que el ancho del marco del iPhone 15 Pro Max será de 1,55mm.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCoMarch 17, 2023 See more

Como señala Ice Universe, el móvil que cuenta actualmente con los marcos más finos del mercado es el Xiaomi 13 con 1,81mm, y queda demostrado que es algo que ayuda a que ese teléfono parezca muy elegante.

MacRumors (opens in new tab), que descubrió el tuit, aclara que el Xiaomi 13 (opens in new tab)de hecho tiene biseles más finos, de 1,61mm, en tres de sus lados, y el de 1,81mm es sólo el borde inferior. Sea como sea, el supuesto marco de 1,55mm del iPhone seguiría llevándose la corona del móvil con los biseles más finos.

Si finalmente se confirma un grosor de 1,55mm para los biseles del iPhone 15 Pro, entonces, teniendo en cuenta que el iPhone 14 Pro tiene un marco de 2,17mm, eso significará que Apple habrá reducido el bisel en casi un 30%, lo cual se dice rápido y supone una gran hazaña.

Sin duda, esto ayudará a que el iPhone 15 Pro Max tenga un aspecto aún más premium, y también lo aprovecharán como punto de venta en la campaña de marketing.

La fuente es relativamente fiable y también habíamos escuchado ya anteriormente rumores de que ambos modelos del iPhone 15 Pro podrían tener biseles más finos (opens in new tab)(con bordes curvados), lo que da más peso a esta especulación.

Un móvil realmente estilizado, pero... ¿a qué coste?

Suponiendo que esta sea la intención de Apple, los biseles casi un tercio más delgados, y de hecho, los más delgados del mundo, obviamente serán, como hemos dicho, un gran punto de venta. Pero, ¿realmente es algo que necesitamos?

Es bastante subjetivo. A algunos les preocupa que unos biseles increíblemente reducidos impliquen aumentar la fragilidad del dispositivo. Otros piensan que el iPhone ya tiene unos biseles muy finos y que se trata de una "mejora" innecesaria. Para ser justos con Apple, sin embargo, reducir los biseles al mínimo probablemente aumentará el atractivo estético en términos de expectativas premium. Y aquí es donde nos preocupa un poco que esto pueda estar relacionado con un precio superior.

Recientemente, se ha rumoreado que Apple tiene la intención de aumentar el precio del iPhone 15 Pro y del iPhone 15 Pro Max (otra vez, ya que no olvidemos que en 2022 los iPhone 14 ya subieron mucho de precio (opens in new tab)).

Y esta noticia de una pantalla con los biseles más finos del mundo es otro indicio de que los costes de producción del iPhone 15 Pro van a aumentar, y de que el precio de venta al público también subirá como consecuencia.

Otros rumores que apuntan a la naturaleza premium de la pantalla del iPhone 15 Pro Max incluyen la especulación de que podría utilizar un panel Samsung de última generación que podría ser súper brillante y de gran calidad. Y además, hemos oído hablar de un chip A17 Bionic mucho más rápido (opens in new tab), más RAM (8GB, frente a 6GB (opens in new tab)) para las versiones iPhone 15 Pro, además de una cámara periscópica (opens in new tab) (para un mejor zoom óptico). Ah, y está el pequeño detalle de un marco de titanio que también aumentará los costes de fabricación...

Entonces, ¿el precio de los modelos iPhone 15 Pro va a subir? Pues sí, tiene toda la pinta, y encima a todo esto hay que sumar el tema de la inflación.

De hecho, cuanto más rumores oímos de que Apple está impulsando nuevas funciones, mejorando elementos del diseño, de la pantalla o las cámaras, etc., más nos va pareciendo que una subida de precios empieza a parecer no sólo probable, sino prácticamente inevitable, al menos para las versiones Pro de la próxima generación de iPhone. En cualquier caso, tendremos que esperar hasta septiembre para saberlo.