¿Cuándo llegará Thor: Love & Thunder a Disney+?

Thor: Love & Thunder ha irrumpido por fin en los cines, y cuando decimos "irrumpir", lo decimos tanto por su recaudación como por el debate que se ha generado hasta en el último rincón de internet sobre la calidad de la película.

La última película de Marvel (opens in new tab) ya ha recaudado 302 millones de dólares en la taquilla mundial (según Deadline (opens in new tab)), una cifra digna del propio dios nórdico. Es de esperar que esa cifra aumente a buen ritmo en las próximas semanas, a medida que más fans se dirijan a su cine más cercano para verla.

Tanto si vas a ver Thor 4 en tu cine más cercano como si no, imaginamos que querrás saber cuándo se estrenará en Disney+. Todas las demás películas de Marvel se han estrenado en el servicio de streaming, así que ¿cuándo le toca a Thor: Love & Thunder?

A continuación, te contamos cuándo llegará la cuarta película en solitario de Thor a Disney+. También encontrarás algo más de información sobre la película de la Fase 4 de Marvel (opens in new tab), incluyendo su duración, cuántas escenas post-créditos hay, y más.

Así que coge el Stormbreaker o el Mjolnir, invoca el Bifrost y averigua cuándo se lanzará Thor: Love & Thunder en Disney+.

¿Cuándo se estrena Thor: Love & Thunder en Disney+?

(Image credit: Marvel Studios)

Por desgracia, aún no hay una fecha de estreno confirmada en Disney+ para Thor: Love & Thunder.

Sin embargo, basándonos en cuándo llegaron otras películas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a Disney+, podemos especular sobre cuándo lo hará Thor 4. Las únicas películas de superhéroes de Marvel que no siguen la tónica en esta situación son Viuda Negra, que tuvo un lanzamiento simultáneo en cines y en Disney+ en julio del 2021, y Spider-Man: No Way Home. La última película del arácnido depende de Sony para su estreno en diferentes plataformas, y es posible que no llegue a Disney+.

Shang-Chi, la película protagonizada por Simu Liu llegó a Disney+ el 12 de noviembre, más de dos meses (70 días para ser exactos) después de su estreno en cines. A continuación, Eternals llegó al servicio de streaming de Disney el 12 de enero, 68 días después de su lanzamiento en los cines.

No Way Home se estrenó en los cines después de Eternals, pero, como ya se ha dicho, no puede ayudarnos aquí. Por último, Doctor Strange 2 llegó a Disney+ el 22 de junio, sólo 45 días después de su estreno en cines el 6 de mayo.

(Image credit: Marvel Studios)

¿Qué nos dice todo esto? Thor 4 llegará a Disney+ entre 40 y 70 días después de su estreno en cines. Utilizando esas cifras como guía, lo más pronto que Thor 4 podría llegar a Disney Plus es el 17 de agosto. Además, cae en miércoles, que es el día en que Disney lanza nuevos contenidos en su plataforma de streaming.

Mientras tanto, la fecha más tardía en la que podría aterrizar (según el lanzamiento de Shang-Chi en Disney Plus) sería el viernes 16 de septiembre. Sin embargo, como ya hemos mencionado, es más probable que Disney estrene Thor 4 un miércoles, por lo que podría aterrizar dos días antes, el 14 de septiembre.

¿Nuestra apuesta? Thor: Love & Thunder llegará el miércoles 31 de agosto. Claro, es un poco más tarde del lanzamiento de Doctor Strange 2 en Disney Plus. Pero, como la próxima película de Marvel (Black Panther: Wakanda Forever) no se estrena en los cines hasta el 12 de noviembre, es posible que Marvel Studios decida retrasar el lanzamiento en streaming de Thor 4 para repartir su contenido.

Además, la próxima serie del UCM en Disney+ (She-Hulk) llega el 17 de agosto. Es imposible que Marvel y Disney estrenen la serie de She-Hulk y Thor 4 el mismo día. No les conviene hacerlo: la última aventura en solitario de Thor seguramente atraería a más espectadores que She-Hulk si se lanzaran simultáneamente. Marvel y Disney deberían dar espacio a She-Hulk para respirar y permitir que la serie se asiente en su trama antes de estrenar Thor 4.

¿Cuánto dura Thor: Love and Thunder?

(Image credit: Marvel Studios)

Thor: Love & Thunder no te exigirá que te sientes durante tres horas seguidas (ni que hagas varias pausas para ir al baño) cuando llegue a Disney+.

Al tratarse de una película para niños, la última entrega cinematográfica del dios del trueno dura poco menos de dos horas (1 hora y 58 minutos, para ser exactos), lo que la convierte en la película más corta de la Fase 4. También es la séptima película más corta de Marvel de todos los tiempos.

Curiosamente, tres de las siete películas de Marvel que duran menos de dos horas son películas de Thor. Thor: El Mundo Oscuro dura una hora y 52 minutos, mientras que la primera película de Thor dura una hora y 55 minutos. Thor: Ragnarok es la única película en solitario del dios nórdico que supera las dos horas; la película de superhéroes tiene una duración de dos horas y diez minutos.

¿Tiene Thor 4 escenas post-créditos?

(Image credit: Marvel Studios)

Sí, Thor: Love & Thunder tiene dos escenas post-créditos. Bueno, técnicamente hay una escena a mitad de los créditos y otra posterior a los créditos, como en la mayoría de las películas del UCM.