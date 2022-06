Thor: Love & Thunder podría no ser la última aparición del dios nórdico en el UCM

Chris Hemsworth ha sugerido que Thor: Love & Thunder (opens in new tab) podría no ser su última película de Marvel después de todo.

Se ha especulado con la posibilidad de que Hemsworth ponga fin a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel después de que Thor: Love & Thunder llegue a los cines en julio. La próxima película de Marvel será la octava vez que Hemsworth interpreta al personaje, mientras que Thor se convertirá en el primer superhéroe del UCM en protagonizar cuatro aventuras en solitario.

Por ello, sería lógico que Hemsworth haya pensado seriamente en dar por terminada su andadura en el UCM (opens in new tab) una vez que se estrene Thor 4. Y, dado que Hemsworth ya había declarado a Wired (opens in new tab) que Love & Thunder "puede ser mi última [película de Marvel]" a principios de junio, el actor no ha restado importancia a las informaciones que apuntan a que podría marcharse después de la próxima película de la Fase 4 del UCM (opens in new tab).

Sin embargo, hablando con ExtraTV (opens in new tab) antes del estreno mundial de Thor 4, Hemsworth pareció retractarse de esas afirmaciones, sugiriendo que ciertamente estaría abierto a retomar el papel en el futuro.

Cuando se le preguntó si esta sería su última salida como Thor, Hemsworth dijo: "Cada vez que interpreto a Thor, me digo que es la última vez que me dejan hacerlo, así que no lo sé".

¿Podríamos ver dos Thors en el UCM a partir de ahora? (Image credit: Marvel Studios)

Cuando el entrevistador hizo hincapié en la frase "la última vez que me dejan hacerlo" usada por Hemsworth, este añadió: "Me encanta. Volvería por más y más hasta que alguien me eche de la peli. Toda mi carrera se ha basado en interpretar a este personaje. Volver a interpretarlo con diferentes directores y miembros del reparto ha sido un auténtico placer. Veremos qué quieren los fans. Me apunto a lo que sea".

Tampoco es la primera vez que Hemsworth parece retractarse de su respuesta en la entrevista con Wired. En declaraciones a Vanity Fair (opens in new tab), Hemsworth dijo que le encantaría "absolutamente" volver como el dios del trueno. Mientras tanto, en una charla con Den of Geek (opens in new tab), reiteró su postura de retomar el papel, diciendo: "Si la oportunidad se presenta, estoy abierto a cualquier exploración creativa que pueda ocurrir".

No tardaremos en saber si Thor puede volver en las futuras películas del UCM. Love & Thunder llegará en exclusiva a los cines el 8 de julio, mientras que en el Reino Unido aterrizará el 7 de julio.

¿Es hora de colgar el martillo?

Love and Thunder puede ser el final perfecto para el viaje de Thor en el UCM. (Image credit: Marvel Studios)

Con cuatro películas en solitario a sus espaldas, Thor ha permanecido más tiempo que la mayoría de los que formaban parte de la alineación original de los Vengadores.

Por supuesto, Ojo de Halcón y Hulk dirán que comparten el mismo protagonismo con el dios nórdico, ya que siguen vivos (a diferencia de Iron Man y Viuda Negra) o activos como superhéroes (a diferencia del Capitán América). Sin embargo, con Ojo de Halcón protagonizando su propia serie de Disney+ y Hulk con un papel destacado en She-Hulk (opens in new tab), parece que el tiempo de ambos en la gran pantalla ha llegado a su fin.

Thor, entonces, es el único Vengador original cuyo viaje cinematográfico en el UCM ha continuado después de Vengadores: Endgame. Está claro que ha habido más historia que contar en su arco cinematográfico de Marvel. Pero, con una nueva hornada de superhéroes emergiendo con la llegada de la Fase 4, ahora podría ser el momento adecuado para que el Thor de Hemsworth pase a un segundo plano en los procedimientos.

A decir verdad, se lo merece. Thor ha soportado una buena cantidad de dolor y trauma durante los últimos 11 años y, aunque se ha recuperado de ese dolor una y otra vez, se merece finalmente relajarse un poco y disfrutar de un merecido descanso. Ya sabes, como Nick Fury durante la escena post-créditos de Spider-Man: Lejos de casa.

Por supuesto, esto no quiere decir que no queramos ver a Hemsworth interpretando a Thor de nuevo. La próxima generación de héroes del UCM necesitará mentores, así que Thor siempre podría aparecer en calidad de coprotagonista. El Ojo de Halcón de Jeremy Renner y el Hulk de Mark Ruffalo han interpretado (o lo harán, en el caso de Hulk) papeles similares con Kate Bishop y Jennifer Walters, así que ¿quién puede decir que el Thor de Hemsworth no hará lo mismo con un espíritu afín? Si la poderosa Thor de Jane Foster sobrevive a los acontecimientos de Love & Thunder, sospechamos que podría utilizar como mentor a su antiguo amor.

Por otra parte, Hemsworth podría hacer cameos sorpresa en otros proyectos de Marvel. Ya ha puesto la voz a Frog Thor en la primera temporada de Loki, además de una versión animada de Thor en la serie antológica What If...? de Marvel. Por lo tanto, Hemsworth podría prestar su talento a otras versiones animadas de Thor en el futuro, o incluso hacer un sorprendente cameo en la segunda temporada de Loki como una versión de acción real del dios nórdico en un universo alternativo. Sería algo digno de ver.

El futuro de Thor en el UCM dependerá, en última instancia, de lo bien que funcione Love & Thunder en la taquilla. Al fin y al cabo, Marvel Studios haría una tontería si pusiera limitaciones a Thor en el UCM si Love & Thunder sobrepasa los mil millones de dólares a nivel mundial. Aun así, Thor 4 parece el momento perfecto para que el dios del trueno encuentre por fin esa paz interior que está buscando, se sirva un vaso gigante de cerveza asgardiana y se retire del negocio de los superhéroes. En nuestra opinión, se ha ganado un descanso.

