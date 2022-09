Aunque el Apple Watch SE 2 no sea la actualización que esperabas, no es el fin del mundo

Si has estado esperando con ilusión un Apple Watch SE 2 (opens in new tab), entonces te preguntarás si has esperado para nada, porque aunque es muy probable que veamos el wearable en el lanzamiento del iPhone 14 el 7 de septiembre, no parece que vaya a ser una gran actualización.

Eso es lo que dice Mark Gurman, un periodista y filtrador con un excelente historial de información sobre Apple. En su último boletín Power On para Bloomberg (opens in new tab), Gurman afirma que Apple presentará el Apple Watch SE 2 el 7 de septiembre, pero que será casi idéntico al Apple Watch SE original.

El diseño será aparentemente el mismo, y se dice que la principal actualización será un nuevo chip, pasando del propio S5 de Apple a un silicio S8. Puede parecer un gran salto, pero los chips S6 y S7 eran básicamente idénticos entre sí, por lo que es más bien un cambio de dos generaciones, en lugar de tres.

Aun así, podría suponer un aumento notable de la potencia y la eficiencia, lo que significa que es probable que la actualización merezca la pena, aunque potencialmente no merezca la pena actualizar el Apple Watch SE original. Dado que el nuevo modelo probablemente también costará más, incluso podría haber razones de peso para comprar el modelo antiguo en lugar de este.

Por supuesto, esto es sólo una especulación por ahora, ya que puede haber otras mejoras o el cambio de chip puede resultar transformador. Así que vale la pena pasarse por aquí el 7 de septiembre y leer nuestras evaluaciones del nuevo wearable para averiguarlo.

Esta no es la única noticia sobre el Apple Watch que ha proporcionado Gurman, ya que afirma que también veremos el Apple Watch 8 ese día, como era de esperar. Al parecer, también llevará el chip S8, por lo que el Apple Watch SE 2 no se quedará atrás en cuanto a potencia.

Pero el Apple Watch 8, según se informa, contará con otras mejoras que no se esperan en el SE 2. Entre ellas, un sensor de temperatura corporal y "funciones de salud femenina relacionadas con la fertilidad".

Por último, en la parte superior de la gama, se dice que habrá un Apple Watch Pro (opens in new tab), que aparentemente tendrá las mismas características que el Apple Watch 8 (opens in new tab), pero con una pantalla más grande, una batería más grande y un diseño diferente; incluyendo una carcasa de titanio resistente.

Aunque este será el modelo superior (unos 780 euros), no es solo el precio lo que podría echar a la gente para atrás. Gurman afirma que su gran tamaño también podría hacer que no fuera atractivo para algunos consumidores, especialmente para aquellos con muñecas más pequeñas.

Apple Watch SE (Image credit: TechRadar)

Un Apple Watch para todo el mundo

Aunque el Apple Watch SE 2 parece una actualización más bien modesta (y puede que decepcionante para algunos posibles compradores), no pasa nada, porque más que nunca Apple parece dispuesta a ofrecer un nuevo wearable para casi todas las necesidades o deseos.

Para aquellos que sólo quieren una forma barata de conseguir un Apple Watch, el Apple Watch SE 2 debería ser suficiente, mientras que la mayoría de los compradores podrían buscar el Apple Watch 8, que tiene más actualizaciones.

Luego, para aquellos que quieren algo realmente de gama alta, o simplemente quieren una pantalla más grande o un diseño más robusto, está el Apple Watch Pro. Así que con todas estas opciones, es probable que se avecinen cambios nuestra guía de los mejores smartwatches (opens in new tab).