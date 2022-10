Cómo conseguir el reembolso de Google Stadia y recuperar tu dinero

Si sueles jugar en Google Stadia, a estas alturas ya sabrás que Google ha decidido cerrar Stadia de forma definitiva a partir del 18 de enero de 2023 (opens in new tab).

Esto significa que perderás el acceso a todos tus juegos de la plataforma, y que el mando de Stadia ya solo te valdrá para usarlo con cable en tu ordenador.

Sabemos que si eres jugador de Stadia, tendrás dos preocupaciones en tu cabeza: por un lado, que perderás todos tus progresos en los juegos, y por otro, que perderás cualquier dinero que hayas gastado en comprar hardware, juegos, extras, y demás, de Stadia.

Por suerte, no todo son malas noticias, ya que Google ha anunciado que reembolsará ese dinero a los jugadores, y eso es lo que te vamos a explicar en este artículo: cómo conseguir tu reembolso.

Por otro lado, el tema de la pérdida de tu progreso en los juegos tiene una solución que puede apañarte, ya que puedes descargarte tus archivos de guardado, y transferirlos a la versión de PC (opens in new tab) de los juegos en cuestión. Para esto último, dirígete a este otro artículo (opens in new tab), donde te explicamos paso por paso lo que tienes que hacer para guardar los datos de tus juegos de Google Stadia en tu ordenador y no perder tus progresos.

Ahora, volvamos al tema que nos ocupa aquí: el reembolso.

Como hemos dicho, Google ha anunciado que reembolsará todas las compras de Google Stadia realizadas a través de sus tiendas, lo que significa que tanto los primeros como los últimos suscriptores recibirán un reembolso por el hardware y el software que compraron.

Pero, ¿cómo se consigue el reembolso de Google Stadia?

Cómo conseguir el reembolso de Google Stadia

Por lo que parece, la mayoría de la gente no tendrá que esforzarse mucho para conseguir el reembolso de sus juegos y hardware de Stadia.

En una notificación enviada a los usuarios de Google Stadia, la compañía ha anunciado que reembolsará automáticamente cualquier compra de hardware realizada en la tienda de Google, así como cualquier compra de juegos y complementos realizada en la tienda de Stadia.

Según Google, los reembolsos se enviarán en la forma de pago que se usó en la compra. Por lo tanto, si pagaste con una tarjeta de crédito o débito, se te devolverá el dinero en la misma tarjeta: no es que te vayan a dar crédito para tu cuenta de Google.

Ahora vamos con un matiz importante, que puede ser una mala noticia para algunos: si has comprado el hardware o los códigos del juego en un vendedor de terceros, probablemente no te devolverán el dinero, al menos por ahora. Por otro lado, los jugadores no recibirán el reembolso de sus cuotas de suscripción a Stadia Pro, aunque las personas que tenían acceso al servicio el 29 de septiembre podrán seguir jugando con su biblioteca de Stadia Pro hasta el 18 de enero.

Te reembolsarán el dinero gastado en juegos de Google Stadia que hayas comprado, pero no el coste de la suscripción a Stadia Pro ni de sus juegos gratuitos. (Image credit: Google)

Si por lo que sea tu dinero de tu cuenta de Google no es reembolsado automáticamente, Google se pondrá en contacto contigo para indicarte los pasos que debes seguir para solicitar el reembolso. No está claro cuándo se enviarán esos mensajes de correo electrónico, pero recuerda ir mirando de vez en cuando por si te ha llegado, y muy importante: permanece atento a correos electrónicos que afirmen proceder de Google pero que en realidad sean ataques de phishing (opens in new tab) fraudulentos.

Si Google no puede ponerse en contacto contigo (por ejemplo, si has cerrado tu cuenta de Google), es probable que tengas que ponerte en contacto tú con el equipo de asistencia de Google para encontrar una solución más personalizada. También puedes consultar los consejos del centro de ayuda de Google (opens in new tab) a medida que se vayan actualizando.

Ahora mismo, lo que Google ha escrito en su página es lo siguiente: "Los servidores de Stadia se desactivarán el 18 de enero del 2023. Para obtener más información, consulta las preguntas frecuentes sobre el anuncio de Stadia (opens in new tab). El proceso de reembolso nos llevará un tiempo y esperamos que la mayoría de los reembolsos se realicen antes de la fecha de liquidación. Espera hasta este momento antes de ponerte en contacto con nuestro equipo de Asistencia para comprobar el estado de tus reembolsos. Nuestro equipo de Asistencia no tiene más información que compartir y no podrá acelerar el proceso de reembolso."

Reflexión

Aunque es normal que los usuarios de Google Stadia se sientan decepcionados por el cierre del servicio, la política de reembolso de Google debería ayudar a aliviar un poco la frustración.

Por otro lado, tal y como hemos comentado al principio, recuerda que puedes descargar los datos de tus partidas de Stadia para transferirlos a tu ordenador. Se hace usando Google Takeout (opens in new tab), y si pinchas aquí irás a la guía (opens in new tab)que hemos elaborado para explicarte paso por paso cómo hacerlo.

No olvides que debes guardar estos datos de las partidas en tu ordenador antes del 18 de enero de 2023, si no los perderás para siempre.