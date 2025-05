Cyberpunk 2 ha entrado en preproducción, pero primero quiero ver The Witcher 4

CD Projekt ha confirmado que Cyberpunk 2 se encuentra actualmente en preproducción.

El DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 también ha superado los diez millones de copias vendidas.

Es probable que Cyberpunk 2 se lance después de The Witcher 4, que también está en desarrollo.

La desarrolladora CD Projekt ha confirmado que la secuela de Cyberpunk 2077, que ahora se llamará Cyberpunk 2, se encuentra en preproducción.

La noticia proviene del último informe de resultados del estudio, que indicó que las ventas de la expansión de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, han superado los diez millones de copias en menos de dos años.

Este importante hito, según el desarrollador, "confirma el interés constante de la comunidad gamer en el universo Cyberpunk".

Continúa revelando que la secuela de Cyberpunk 2077, anteriormente conocida como Proyecto Orión, ha "concluido su fase conceptual y ha entrado en preproducción".

La preproducción es un paso importante en el desarrollo de un videojuego, centrado principalmente en definir los conceptos centrales del juego que se está desarrollando y redactar los documentos de diseño clave.

Sin embargo, como su nombre indica, significa que el juego aún se encuentra en sus primeras etapas. No espero un lanzamiento de Cyberpunk 2 a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que su predecesor tardó casi ocho años en completarse.

Cyberpunk 2 se está desarrollando junto con The Witcher 4, un juego de rol de fantasía (RPG) y secuela del popularísimo The Witcher 3: Wild Hunt.

The Witcher 4 se reveló oficialmente con un tráiler cinematográfico en The Game Awards 2024, tras un adelanto inicial en 2022. Dado el lanzamiento de su tráiler de presentación, es probable que The Witcher 4 esté mucho más avanzado en desarrollo que Cyberpunk 2, y es casi seguro que se lanzará antes.

Esperemos ver más, posiblemente en forma de un nuevo tráiler, pronto.