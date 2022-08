No te compres el Samsung Galaxy Z Fold 3, el Z Flip 3 o el Galaxy Watch 4 ahora mismo: es el peor momento

Si estás pensando en comprarte los móviles plegables Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) o Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), o bien unos de los smartwatches Galaxy Watch 4 (opens in new tab) o Galaxy Watch 4 Classic (opens in new tab), no lo hagas. Al menos, no ahora mismo: espérate.

No nos entiendas mal: todos los anteriores son dispositivos fantásticos, pero te lo decimos por este es el peor momento para comprarlos.

¿Sabes por qué? Pues porque los modelos sucesores de todos ellos están a punto de llegar al mercado, ya que parece que se lanzarán el 10 de agoto en el gran evento de lanzamiento de Samsung. De hecho, los plegables Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) están confirmados ya que aparecen en el tráiler oficial del evento (opens in new tab).

Por otro lado, la gama Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) se ha filtrado un montón, y según los rumores será anunciada también el 10 de agosto. Además, su lanzamiento ha quedado prácticamente confirmado gracias a que las personas de EEUU pueden reservar (opens in new tab)ya estos dispositivos en la web de Samsung. Por si fuera poco, fue precisamente en estas fechas del 2021 cuando los Galaxy Watch 4 se lanzaron, por lo que nos sorprendería mucho que el Watch 5 no apareciera también en el evento del 10 de agosto.

Se esperan grandes actualizaciones

Por lo tanto, si estás pensando en comprarte alguno de los modelos actuales de estos dispositivos, te recomendamos que te esperes un poco antes de comprarlos, y lo decimos por dos razones.

Para empezar, se esperan grandes mejoras en las nuevas versiones de este año. De hecho, ya podemos hacernos una buena idea de muchas de las especificaciones y características que podrían ofrecer estos dispositivos.

En el caso del Samsung Galaxy Z Fold 4, el plegable tipo libro, las filtraciones y los rumores sugieren que tendrá más o menos el mismo tamaño de pantalla que su predecesor, junto con un diseño similar, pero equipará el nuevo chip Snapdragon 8+ Gen 1 (opens in new tab), contará con mejores cámaras (opens in new tab) y tendrá una ranura para guardar el lápiz óptico S Pen (opens in new tab).

Por otro lado, el Samsung Galaxy Z Flip 4 parece que también contará con el chip Snapdragon 8+ Gen 1 (opens in new tab) (que es el mejor que hay ahora mismo), y según dicen, podría ver con una batería de mayor capacidad (opens in new tab), una bisagra mejorada (opens in new tab), y quizás mejores cámaras que su predecesor. Por lo demás, las pantallas y el diseño se espera que sean bastante similares al año pasado.

El Watch 5 Pro podría solucionar el mayor inconveniente que tiene el Galaxy Watch 4 Classic (Image credit: Future)

Respecto al Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab), el smartwatch podría contar con una batería de mayor capacidad y carga mucho más rápida (opens in new tab)que el Galaxy Watch 4.

Al parecer, no habrá un Watch 5 Classic, ya que al parecer ese modelo será sustituido por el rumoreado Galaxy Watch 5 Pro, y este podría venir con mejoras muy notables en la batería (opens in new tab), lo cual era algo realmente necesario, ya que la duración del Galaxy Watch 4 Classic es realmente decepcionante. Sin embargo, es una pena que según las filtraciones el nuevo wearable no contará con bisel giratorio (opens in new tab).

Por lo general, parece que los nuevos smartwatch llegarán con grandes mejoras respecto a los modelos anteriores, por lo que merece la pena que te esperes al lanzamiento antes de comprar.

Cabe señalar que los rumores afirman que podrían subir de precio, por eso decimos que te esperes, y así una vez veas cuáles son las opciones, podrás decidir mejor qué modelo comprar (habrá que ver si las mejoras compensan el precio en caso de ser así).

El Samsung Galaxy Z Flip 3 es un móvil fantástico, y podría bajar de precio dentro de nada (Image credit: Future)

Precios más bajos

Antes hemos dicho que había dos razones por las que debías esperar antes de comprar los modelos actuales, y ahora vamos con la segunda.

Todos estos próximos dispositivos que están a punto de ser lanzados serán productos premium, y tendrán precios acordes. De hecho, incluso aunque se lancen al mismo precio que sus predecesores, a día de hoy el Samsung Galaxy Z Flip 3, el Z Fold 3, el Watch 4 y el Watch 4 Classic, ya se pueden comprar por menos dinero que lo que costaron cuando se lanzaron, ya que llevan prácticamente un año a la venta, y por tanto ya están rebajados.

Pero es más, lo más seguro es que su precio baje más todavía una vez que se lancen las versiones renovadas. Por lo que aunque no te interesen las mejoras de los nuevos modelos, o no te compensen, aun así deberías esperar ya que de esta manera los dispositivos actuales te costarán menos dinero.

En definitiva, a no ser que te encuentres con una oferta irresistible en estos días que faltan para el gran lanzamiento de 10 de agosto, lo que te recomiendo es que te esperes antes de comprar: solo puedes salir ganando.

Aquí tienes toda la información sobre los dispositivos que lanzará Samsung el 10 de agosto: