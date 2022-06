El Samsung Galaxy Watch 5 podría cargarse el doble de rápido que el Watch 4

Si nos basamos en los rumores y en las filtraciones, parece que el Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) vendrá con un montón de mejoras, y la última información sugiere que veremos una gran actualización en la velocidad de carga del reloj, que podría ser el doble de rápida que en su predecesor.

Esto es según un listado de la FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones), que lista tres smartwatch con referencias vinculadas a la gama Samsung Galaxy Watch 5, tal y como ha descubierto 9to5Google. En dicho listado se muestra una velocidad de carga de 10W, lo cual es el doble de los 5W que soportan los Samsung Galaxy Watch 4.

Pero, cabe señalar que en la práctica, en realidad esto no tiene por qué significar que el reloj realmente se cargue el doble de rápido, y más teniendo en cuenta que hay rumores que afirman que los Galaxy Watch 5 tendrán una batería de mayor capacidad que antes, por lo que tardarán más tiempo en conseguir una carga completa. Sea como sea, esto supone una mejora muy bienvenida.

De hecho, era bastante necesaria, ya que el Samsung Galaxy Watch 4 tarda casi dos horas en cargarse al 100%, lo cual parece demasiado. Con suerte, Samsung será capaz de reducir ese tiempo a una hora, lo cual estaría mucho mejor, aunque seguiría estando por detrás de muchos modelos de la competencia.

Por otro lado, si Samsung finalmente no aumenta la velocidad de carga, pero se confirma la mayor capacidad de la batería, entonces lo más probable es que el Galaxy Watch 5 tarde más de dos horas en cargarse. Esto sería así sobre todo en el caso del rumoreado Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que según dicen podría venir con una batería enorme (para ser un smartwatch) de 572mAh.

Con todo eso en mente, la verdad es que tiene toda la lógica del mundo que Samsung aumente la velocidad de carga de sus próximos smartwatch, y si no lo hace, nos parecerá casi extraño.

Los listados de la FCC no revelan mucho más, aunque sí que mencionan algunas cosas que no nos sorprenden nada, como la presencia del sistema Wear OS, Bluetooth y NFC.

Sea como sea, el simple hecho de que estos listados existan sugiere que queda poco para el lanzamiento de los Samsung Galaxy Watch 5, lo cual parece alinearse con las filtraciones que afirman que será en agosto.

Solucionando el mayor problema del Galaxy Watch 4 Classic

La gama Samsung Galaxy Watch 5 podría solucionar el mayor problema que presenta el Galaxy Watch 4 Classic: la duración de su batería.

Mientras que cuando pusimos a prueba ambos smartwatch de Samsung del año pasado nos pareció que la batería del Galaxy Watch 4 estándar duraba un tiempo razonablemente largo, la del Galaxy Watch 4 Classic ofrecía una duración pésima.

Ahora, con los rumores de que Samsung planea equipar los Galaxy Watch 5 con baterías de más capacidad, tenemos esperanzas de que la cosa mejore. Si además, tal y como sugiere la última filtración, se pueden cargar de forma más rápida, esperamos que ese gran inconveniente del Galaxy Watch 4 Classic quede solventado. Con un poco de suerte, los distintos modelos de la nueva gama no habrá que cargarlos con tanta frecuencia, y cuando sea necesario, se podrá hacer en menos tiempo.

Con suerte, eso podría darles a los Galaxy Watch 5 la oportunidad de ocupar el primer puesto en nuestra lista de los mejores smartwatch.

Vía The Verge