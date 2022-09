No esperes un nuevo iPad Pro en el lanzamiento del iPhone 14 - Aquí están las evidencias

Uno de los días más importantes en el mundo de la tecnología está a la vuelta de la esquina, ya que se espera que Apple lance su nueva gama iPhone 14 (opens in new tab) en el evento de lanzamiento confirmado (opens in new tab) del 7 de septiembre.

Por supuesto, no será un solo móvil el que presentarán ese día, ya que el iPhone 14 estándar llegará acompañado del iPhone 14 Pro (opens in new tab), el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), y lo más seguro, un nuevo modelo llamado iPhone 14 Max (opens in new tab) (probablemente no habrá un iPhone 14 mini este año). Pero eso no es todo, ya que el 7 de septiembre también esperamos conocer el nuevo Apple Watch 8 (opens in new tab) y el Apple Watch 8 Rugged Edition (o Pro) (opens in new tab).

Pero... ¿qué pasa con los iPads?

Porque claro, el iPad Pro (2021) (opens in new tab) ya lleva más de un año en el mercado, ya que fue presentado en abril del 2021, por lo que ya va siendo hora de renovarlo. Sin embargo, aunque hubo rumores de que el iPad Pro (2022) (opens in new tab) llegaría junto con los iPhone 14, las últimas informaciones sugieren que no será así, y que habrá que esperar un poquito más.

Estas son las razones por las que probablemente no veremos el nuevo iPad Pro en el evento de lanzamiento del iPhone 14

Mientras que numerosas fuentes han sugerido que el próximo iPad Pro se lanzará este 2022, esta gama de tablets de Apple no suele presentarse a la vez que los nuevos iPhone, y además, las filtraciones más recientes afirman que el nuevo iPad Pro no llegará a tiempo para aterrizar junto al iPhone 14, sino que parece más probable que se lanzará en un evento en octubre.

Octubre es el mes al que han señalado muchas fuentes (opens in new tab), entre ellas el reputado Mark Gurman, que por lo general siempre acierta cuando dice algo. Además, afirmó esto a finales de agosto, lo cual es una fecha lo suficientemente cercana como para que no haya cambios de última hora.

Pero esas no son las únicas evidencias que apuntan a que el iPad Pro llegará en octubre. La propia Apple anunció recientemente que el nuevo sistema iPadOS 16 (opens in new tab) no se lanzará junto con iOS 16 (opens in new tab). Ahora bien, no está confirmado oficialmente, pero está prácticamente asegurado que iOS 16 llegará en el evento de septiembre junto con los iPhone 14, lo que quiere decir que iPadOS 16 no llegará junto con los nuevos móviles.

Un iPad ejecutando la beta de iPadOS 16 (Image credit: TechRadar)

Y claro, lo habitual es que Apple lance la versión completa de su nuevo sistema para los iPads junto con los dispositivos que llegan con el software de fábrica, por lo tanto, sería muy raro que el nuevo iPad Pro se lanzara junto con el iPhone 14 sin su sistema a juego.

Es verdad que aquí estamos suponiendo cosas, pero lo cierto es que son argumentaciones razonables y basadas en detalles proporcionados directamente por Apple.

En cuanto a la fecha exacta en la que aterrizaría iPadOS 16, Apple anunció que en "otoño", lo cual abarca desde septiembre a noviembre, por lo que un lanzamiento en octubre sería ciertamente válido. Por todo lo anterior, octubre es nuestra mejor suposición por ahora.

Dicho esto, existe la pequeña posibilidad de que tengamos que esperar todavía más, ya que en marzo un filtrador sugirió que es posible que finalmente no haya un nuevo iPad Pro este 2022. Sin embargo, creemos que esa filtración es lo suficientemente antigua como para dudar de su veracidad, y más teniendo en cuenta que no hemos escuchado esa información de ninguna otra fuente.

¿Algún indicio apunta a que el nuevo iPad Pro podría llegar junto con los iPhone 14?

Aunque dudamos que el nuevo iPad Pro se lance junto con los iPhone 14, no es imposible. Que Apple lanzara nuevas tablets en el mismo evento que los teléfonos tendría sentido en cierto modo, especialmente si la alternativa es otro evento poco después.

Además, Evan Blass, un filtrador con un gran historial, afirmó recientemente (opens in new tab) que veríamos el próximo iPad Pro en el evento del iPhone 14. Pero lo cierto es que es la única fuente reciente que ha afirmado eso, y además, en la misma filtración afirmó que también veríamos un iPhone 14 mini, el cual está prácticamente descartado, y por eso no lo vemos muy claro... no nos convence.

Por lo tanto, aunque no podemos descartar el lanzamiento el 7 de septiembre del iPad Pro 2022, sería algo que nos sorprendería, lo vemos muy poco probable, y no contamos con ello.

Finalmente, si no puedes esperar y necesitas un nuevo iPad ya mismo, echa un vistazo a nuestro ranking de mejores iPad (opens in new tab)para encontrar las mejores opciones.

Aquí puedes encontrar todos la información disponible sobre los próximos dispositivos de Apple, ya lleguen ahora en septiembre, en octubre, o más adelante: