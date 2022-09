¿Está Apple dando pistas sobre una nueva función de la cámara del iPhone 14 en la portada del evento del 7 de septiembre?

Cada vez que Apple publica la portada de un evento (opens in new tab)próximo, la gente se vuelve loca pensando en qué pistas nos podría estar dando la compañía: la red se suele llenar de un montón de hipótesis sobre con qué podría sorprendernos Apple, basadas en el texto y las imágenes.

Por ejemplo, cuando Apple llamó a su evento de primavera "Peek performance", la teoría más repetida era que estaba prácticamente confirmado que la empresa anunciaría sus Apple Glasses... y al final resultó que solo se trataba de unos cuantos procesadores nuevos.

Normalmente suelo reírme un poco de toda esa tendencia de volverse loco para averiguar a qué se refieren las portadas de Apple, pero tengo que reconocer que con la de este evento del 7 de septiembre del lanzamiento de los iPhone 14, he cambiado de filosofía, ya que tengo una teoría sobre lo que esta imagen podría estar insinuando: ¿es posible que la astrofotografía (capacidad de fotografiar los cuerpos celestes) llegue a los iPhone por primera vez?

¿Cómo puede la portada del evento de Apple estar insinuando la astrofotografía?

Hay dos partes clave de la portada del lanzamiento de Apple que me hacen pensar que la compañía nos está dando pistas que apuntan a la astrofotografía, además de otro tercer factor clave a tener en cuenta.

Para empezar, está el texto de la portada, que en España es "Lejos, más lejos", mientras que en inglés es "Far Out". A ver, no soy científica, pero sí que sé que la luna, las estrellas y los planetas están bastante... lejos, y más allá.

En segundo lugar, los puntitos que rodean el logotipo de Apple pueden parecer esferas brillantes al azar, pero si amplías la imagen y te fijas bien, verás que no todas las formas son esféricas: algunas son ovaladas, otras están agrupadas... parecen galaxias.

Tengo que señalar que la mayoría de la gente piensa que lo de "lejos" se refiere a la posibilidad de que el iPhone tenga conexión vía satélite. Aunque eso no es inverosímil, creo que se refiere a la astrofotografía por los elementos gráficos de las galaxias (aunque ciertamente podría referirse a ambas cosas).

Pero eso no es todo, ya que hay otra razón clave por la que creo que Apple podría traer la astrofotografía a los iPhone: la compañía necesita seguir siendo competitiva.

¿Qué es la astrofotografía?

La astrofotografía, también conocida como fotografía astronómica, se refiere a fotografiar el cielo nocturno, es decir, la Luna, las estrellas o incluso los planetas. La mayoría de las veces esto se hace con cámaras tradicionales, pero algunos smartphones también ofrecen esta función.

Algunos teléfonos Huawei tienen un modo dedicado a la Luna, que te permite hacer fotos del satélite natural de nuestro planeta, mientras que Google ofrece un modo de astrofotografía que tarda varios minutos en usarse, y te permite conseguir fotos del cielo nocturno bastante impresionantes, en las condiciones adecuadas.

A continuación os muestro una foto de la Luna que hicimos con el Huawei Mate 40 Pro cuando lo pusimos a prueba en TechRadar. Es verdad que la resolución es un poco baja, pero no hay que olvidar que esta foto se ha hecho con un móvil.

La astrofotografía solía ser exclusiva de los teléfonos de gama alta, pero en los últimos años hemos visto que muchos dispositivos económicos también incluyen este modo. Aunque la mayoría de ellos no llegan a la capacidad que ofrece Google, ni cuentan con el hardware de gama alta de Huawei, estos modos fáciles de usar pueden facilitar la captura de imágenes del cielo nocturno.

Lo anterior es lo que nos lleva a la tercera razón que he mencionado que había: Apple suele añadir pequeños modos nuevos en cada nuevo iPhone; como sus modos Cine y macro de las últimas generaciones. La astrofotografía con el iPhone 14 podría ser una gran candidata a ser la nueva característica destacada de este año, ya que ofrecería a la gente otra forma genial de hacer fotos.

No olvidemos que a Apple le gusta presumir de lo californiana que es, y suele mostrar muchas imágenes de esta región en sus eventos pregrabados, además de darles a sus sistemas operativos nombres de lugares de este estado estadounidense.

Observar las estrellas por la noche es algo muy californiano. La Asociación Internacional Dark-Sky lista cinco lugares pertenecientes a este estado como zonas oscuras; lugares donde la contaminación lumínica es mínima y donde se puede ver bien el cielo nocturno. Por dar algo de contexto, el listado solo enumera un solo lugar en España: el municipio perteneciente a Gerona llamado Albañá, o Albanyà en catalán, mientras que en otros países como Italia no hay ni un solo lugar reconocido por esta asociación.

Con esto en mente, es posible que Apple presente este nuevo modo con un montón de imágenes y vídeos de gente tumbada en el bosque, o en alguno de esos lugares listados pertenecientes a California, haciendo fotos del cielo nocturno.

Tal vez el modo de astrofotografía del iPhone 14 cambie automáticamente el tiempo de exposición cuando hagas fotos de noche, para que la luz de las estrellas lejanas se pueda captar mejor. También es posible que equilibre el contraste de las capturas nocturnas más amplias para que la Luna no reviente las fotos. Todo esto no lo sé, no soy ingeniera de cámaras; eso es cosa de Apple, pero es lo que podemos esperar.

Sea como sea, la portada del evento de Apple nos da suficientes pistas de que la compañía va a anunciar algo relacionado con el espacio, y por las razones que acabamos de comentar, la astrofotografía tiene mucho sentido.

No olvides que aquí en TechRadar estaremos siguiendo el evento de lanzamiento de los iPhone 14 del 7 septiembre, entre otros dispositivos, y te contaremos todas las novedades para que no te pierdas detalle.

