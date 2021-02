Análisis: Huawei P40 Pro

Análisis en dos minutos

Si quieres un Huawei P40 Pro con todas tus fuerzas, podrás aprovechar al máximo este teléfono: ofrece un diseño lujoso, una batería de larga duración y una de las mejores cámaras que hemos visto en un teléfono.

Sin embargo, para un usuario medio, este no es un teléfono que podamos recomendar. Debido a las restricciones que ha impuesto EE.UU. a Huawei, el móvil no tiene servicios de Google, lo que significa que no tiene acceso a las apps más populares de Android, como Google Play Store, YouTube, Gmail y una larga lista de apps similares.

En nuestro tiempo con el Huawei P40 Pro, este hecho nos pareció frustrante y no cumplía el objetivo que debería cumplir un smartphone hoy en día. No poder acceder a los servicios que usamos diariamente en cualquier otro dispositivo Android obstaculizó nuestra experiencia de uso del Huawei P40 Pro y, si eres un usuario medio, es probable que te ocurra lo mismo.

Dicho esto, el Huawei P40 Pro ofrece un diseño premium que supera todo lo que la compañía había hecho antes, junto con una pantalla de alta resolución que es un verdadero placer de usar.

La cámara del Huawei P40 Pro es una de las mejores que hemos usado, ofrece un rendimiento significativamente mejorado en escenarios de poca luz y ofrece un potente modo de apuntar y disparar que te permite realizar fotografías de gran calidad cada vez que presiones el botón del obturador.

También nos pareció que la duración de la batería del Huawei P40 Pro es excelente, lo que te permite tener dos días completos de uso si usas el dispositivo de manera limitada.

Sin embargo (más adelante en este artículo exploraremos este hecho con más profundidad), el Huawei P40 Pro se ve limitado por su ausencia de software útil. Con el tiempo, la experiencia mejorará, y existen formas de sortear algunas de sus principales limitaciones; pero cuando los dispositivos de la competencia como Apple o OnePlus cuestan una cantidad similar y vienen con todas la aplicaciones que esperarías encontrar en un smartphone moderno, es muy difícil recomendar el último teléfono de Huawei.

Huawei P40 Pro: fecha de lanzamiento y precio

La compañía presentó el Huawei P40, el P40 Pro y el P40 Pro Plus en un evento a finales de marzo de 2020. El teléfono salió a la venta en España el 7 de abril de 2020.

Huawei lanzó el P40 Pro con una única configuración posible, que cuenta con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Además, está disponible en tres colores: Silver Frost (plateado), Blush Gold (oro rosa) y Negro.

En cuanto al precio del Huawei P40 Pro, lo encontrarás desde 1099€.

Diseño y pantalla

Este es el teléfono más atractivo que ha lanzado Huawei hasta la fecha. Se siente premium en la mano y está hecho de materiales similares a otros teléfonos de gama alta que puedes comprar ahora mismo.

El P40 Pro presenta lo que Huawei llama una "pantalla desbordante de cuatro curvas", lo que esencialmente significa que tiene vidrio curvado en los cuatro bordes. Hemos visto algunos teléfonos con lados curvos, una característica de diseño que se remonta al Samsung Galaxy S7 Edge, pero en el Huawei P40 Pro también encontrarás bordes curvos en la parte superior e inferior, es algo novedoso que también ofrece el Xiaomi Mi 11.

Sin embargo, la pantalla en sí misma solo se curva a los lados, no en la parte superior o inferior del teléfono, donde únicamente está curvado el vidrio de la capa superior. Esto le da al teléfono una sensación única, pero no cambia mucho la apariencia del teléfono.

Sigue teniendo unos marcos muy delgados en la parte superior e inferior y, aunque son más delgados que en los teléfonos de la competencia, no es una diferencia drástica en comparación con, digamos, el Galaxy S20 Ultra.

La pantalla de 6.58 pulgadas en el Huawei P40 Pro tiene una resolución de 1200 x 2640, lo que no es exactamente Quad HD pero equivale a una densidad de píxeles de 441ppi, que es ligeramente más baja que los buques insignia actuales de otras marcas.

A modo de comparación, el Galaxy S20 Plus tiene 1440 x 3200 y 525ppi, mientras que el iPhone 11 Pro tiene 1125 x 2436 píxeles y 458ppi. Sin embargo, en el uso diario, es poco probable que la mayoría de las personas noten mucha diferencia, por lo que no nos resultó problemático durante nuestro tiempo con el P40 Pro.

Imagen 1 de 3 Imagen 2 de 3 Imagen 3 de 3

La pantalla es grande, brillante y se ve muy bien. De hecho, descubrimos que es particularmente buena para ver vídeos. Huawei también ha aumentado la tasa de refresco máxima de la pantalla a 90Hz, que es más rápida que los 60Hz de sus predecesores, aunque no tan rápida como la de algunos teléfonos de la competencia como el Galaxy S20, el Xiaomi Mi 11 y el Oppo Find X2 Pro, que ofrecen una pantalla de 120Hz.

Una tasa de refresco más alta esencialmente permite una imagen más fluida en la pantalla cuando juegas en tu móvil o te desplazas por las redes sociales. Esta no será una característica imprescindible para muchos, pero es un buen extra si quieres un teléfono con una sensación premium. A pesar de no llegar a 120Hz, los 90Hz suponen una diferencia notable en comparación con los 60Hz de la generación anterior.

La configuración de 90Hz está habilitada de forma predeterminada, pero ten en cuenta que agotará la batería más rápido, por lo que si prefieres ahorrar batería y puedes vivir con una pantalla algo menos fluida, puedes bajar a 60Hz en el menú de configuración.

Con 158,2 x 72,6 x 9 mm, el Huawei P40 Pro es un poco más corto y estrecho que el Galaxy S20 Plus, adaptándose perfectamente a tu mano; sin embargo, todavía necesitarás las dos manos para usarlo cómodamente y, si te gustan los teléfonos más pequeños, es posible que prefieras el Huawei P40.

En la parte trasera del teléfono, Huawei ha pasado de los llamativos acabados degradados de dos colores en el P30, a unos tonos más sólidos pero de aspecto más elegante en el P40 Pro. Nosotros probamos la versión Deep Sea Blue, pero hay hasta tres colores disponibles.

El Huawei P40 Pro en color Silver Frost

El color más interesante posiblemente sea el Silver Frost, que es un acabado satinado, con colores que van entre el plateado claro y el gris oscuro dependiendo de cómo incida la luz en el teléfono. Creemos que se ve mejor que el Cosmic Grey de la serie Galaxy S20 y oculta las huellas dactilares bastante bien, dándole un aspecto más limpio que la mayoría de los teléfonos.

El Huawei P40 Pro tiene un modulo de cámara enorme. Hablaremos de esto más adelante, pero no se puede negar el hecho de que este tiene una protuberancia bastante grande. Te guste o no, si quieres un teléfono de gama alta lanzado en 2020 con unas impresionantes funciones de fotografía, tendrás que aceptar este hecho.

El botón de encendido y las teclas de volumen están en el lado derecho del teléfono, mientras que en la base encontrarás un puerto USB tipo C y un único altavoz, que emite un audio de calidad razonable a un buen volumen. De igual manera, la bandeja dual nano SIM se encuentra en la base del teléfono, pudiéndose utilizar también para ampliar el almacenamiento.

Especificaciones y rendimiento

El Huawei P40 Pro funciona con el mismo chipset Kirin 990 5G que hemos visto en el Mate 30 Pro 5G y en el teléfono plegable de Huawei, el Mate XS, y es lo suficientemente rápido para mantenerse al día frente a los últimos teléfonos buque insignia de marcas rivales.

Descubrimos que era tan rápido como otros teléfonos de gama alta, como el Galaxy S20 o el iPhone 11, cuando nos movíamos entre aplicaciones y juegos. Obtuvo un promedio de 2997 en nuestra evaluación comparativa de Geekbench 5, una puntuación similar a la del Samsung Galaxy S20 Plus.

El procesador de Huawei cuenta con 8GB de RAM, y vale la pena señalar que no existe una variante de 12GB de RAM disponible. Una interesante decisión por parte de Huawei, ya que muchos teléfonos buque insignia de 2020 cuentan con más RAM que esta. Aunque dicho esto, no notamos que sea más lento que otros dispositivos de gama alta.

Tendrás la opción de aumentar el almacenamiento con una tarjeta microSD de hasta 256GB. Creemos que el almacenamiento interno que tiene es suficiente, pero es posible que quieras maximizarlo si quieres llenar tu teléfono con aplicaciones y contenido multimedia.

El procesador tiene 5G integrado, lo que significa que funcionará bien con las redes 5G dedicadas del futuro, así como con las redes híbridas LTE/5G actuales.

Nota del editor: no pudimos probar las capacidades 5G del Huawei P40 Pro porque no vivimos en un área con acceso a la red 5G y, debido al bloqueo del coronavirus, no pudimos viajar a un área con 5G.

Cámara

Si hay algo que ha hecho que los teléfonos de la serie P de Huawei destaquen entre la multitud, es la tecnología de la cámara. Los teléfonos P20 y P30 elevaron el listón en lo que respecta a la fotografía móvil, y Huawei busca volver a subirlo con el P40 Pro.

La configuración de la cámara Leica combina una cámara principal de 50MP f/1.9, un ultra gran angular de 40MP f/1.8 y un teleobjetivo de 12MP que es capaz de hacer un zoom óptico de 5x o un zoom digital de 50x. También cuenta con un sensor de tiempo de vuelo (ToF) para crear efectos bokeh en tomas con modo retrato.

Huawei continúa usando un sensor RYYB para la cámara principal, y el P40 Pro cuenta con el más grande que Huawei haya usado, siendo más grande incluso que el de la cámara del Galaxy S20 Ultra. El diseño del sensor RYYB (rojo, amarillo, amarillo, azul) es una alternativa al filtro rojo, verde, verde y azul llamado "Patrón Bayer", el más tradicional en la mayoría de los sensores de cámara y, en teoría, permite que el sensor recoja más luz.

Usando la agrupación de píxeles (mediante el cual cuatro de los píxeles del sensor se combinan en uno más grande, lo que permite un rendimiento mejorado con poca luz a expensas de la resolución) el tamaño de píxel efectivo es de 2,44μm. Probando las cámaras del P40 Pro descubrimos que funcionan fenomenalmente bien en bajas condiciones de luz.

Imagen 1 de 2 Una foto de ejemplo realizada en condiciones de luz diurna Imagen 2 de 2 El mismo sujeto fotografiado en condiciones de poca luz donde es difícil notar la diferencia

Huawei está debutando su XD Fusion Engine en la serie P40, que utiliza IA para optimizar sus fotos. Huawei fue uno de los primeros fabricantes en incorporarse a la inteligencia artificial, y los resultados del P40 Pro son impresionantes.

Lo que más nos gustó al probar esta cámara fue lo rápido y sencillo que el P40 Pro nos permitió realizar fotografías. Realmente solo tienes que apuntar y disparar, con la IA haciendo gran parte del trabajo pesado.

Encontrarás más funciones detalladas con las que puedes jugar, pero también obtendrás imágenes perfectamente buenas con el modo de disparo automático.

Huawei afirma que la IA puede eliminar de una imagen a los amigos que te estropeen una foto, e incluso los reflejos que aparecen cuando intentas fotografiar algo que está detrás de un vidrio. Aún no hemos podido probar esta afirmación correctamente, con el bloqueo del COVID-19 limitando nuestra capacidad para salir a la calle y realizar fotos, pero es algo que estamos ansiosos por probar en mayor profundidad.

El P40 Pro también cuenta con impresionantes capacidades de zoom, con un zoom óptico de hasta 5x y un zoom digital de 50x. Sin embargo, las fotos con niveles de zoom más altos no son muy claras, por lo que te recomendamos que te ciñas a 10x para obtener una mejor calidad de imagen. Puedes ver algunos ejemplos de cómo quedó el zoom a continuación:

Imagen 1 de 5 Una fotografía estándar con el Huawei P40 Pro Imagen 2 de 5 5x zoom Imagen 3 de 5 10x zoom Imagen 4 de 5 25x zoom Imagen 5 de 5 50x zoom

Descubrimos que las capacidades de zoom coincidían con lo que otros teléfonos de gama alta, como la gama Galaxy S20, pueden lograr. A diferencia del S20 Ultra, el dispositivo de Huawei no sube a un zoom de 100x, pero esa no es una característica que creamos que muchas personas estén desesperadas por usar.

Huawei también está aprovechando gran parte de las capacidades de vídeo en el P40 Pro, con un sensor ultra gran angular que admite de forma nativa la misma relación de aspecto que las cámaras DSLR. En nuestras pruebas nos dimos cuenta de que la grabación de vídeo en el teléfono funciona bien.

Es capaz de grabar en 4K, además hay opciones para vídeo en cámara lenta y vídeo mejorado con poca luz. También es capaz de realizar vídeo de teleobjetivo, que te permite acercar y grabar vídeo usando la cámara de teleobjetivo.

En la parte frontal del dispositivo encontramos un recorte en forma de rombo que alberga una cámara de 32 MP, además de un sensor de profundidad de infrarrojos que se usa para fotos en modo retrato y el desbloqueo facial.

Si bien esta tecnología no es tan segura como el sistema de proyector de puntos en el Mate 30 Pro, Huawei cree que es lo suficientemente buena para la verificación cuando se usa Huawei Pay, el servicio de pago digital de la compañía.

El desbloqueo facial funcionó bien en nuestras pruebas, pero el teléfono también dispone de sensor de huellas digitales en pantalla si no estás interesado en usar tu cara para acceder al teléfono.

Ejemplos de la cámara

Imagen 1 de 4 Imagen 2 de 4 Imagen 3 de 4 Imagen 4 de 4

Software

El Huawei P40 Pro ejecuta Android 10, pero sin los servicios de Google, incluidas aplicaciones como Gmail y Google Drive. Esto se debe a las restricciones que el gobierno de EE. UU. ha impuesto a Huawei por unas supuestas preocupaciones de seguridad.

Ese es el gran inconveniente del P40 Pro, y para muchos será motivo suficiente para evitar este teléfono.

Es un escenario frustrante, ya que es algo que ha estado fuera del control de Huawei, pero hace que este teléfono sea mucho menos útil para un usuario promedio de Occidente que un dispositivo de uno de sus rivales como Apple, Samsung o Google.

La App Gallery de Huawei, la alternativa de la compañía a Google Play Store, está incluida en este dispositivo. Tiene algunas aplicaciones de alta gama (en ella encontrarás algunas apps esenciales), pero aún faltan muchos pesos pesados.

Por ejemplo, no hay Instagram, Facebook o WhatsApp directamente disponibles a través de la App Gallery. Estas aplicaciones se pueden transferir a tu teléfono a través de una función llamada Phone Clone, pero tienen una funcionalidad limitada. Y eso si consigues que funcionen.

La mayoría de las aplicaciones que puedes ver aquí fueron traídas usando Huawei Phone Clone

Descubrimos que Instagram simplemente no funcionaba en los dos dispositivos Huawei P40 Pro que probamos y fallaba cada vez que intentábamos abrir la app. WhatsApp funcionó bien durante nuestras pruebas, pero no se conecta a Google Drive, por lo que tuvimos que prescindir del acceso a nuestras copias de seguridad de las conversaciones.

A menudo, nos resultaba frustrante utilizar el Huawei P40 Pro por estas razones. La compañía promete que alentará a los desarrolladores de todo el mundo a optimizar sus apps para su plataforma, pero hay muchas cosas en Google Play Store que perderás en la App Gallery de Huawei.

En varias ocasiones, descubrimos que no podíamos acceder fácilmente a los servicios más populares. Por ejemplo, una noche quisimos pedir comida para llevar, pero no pudimos usar Deliveroo o Uber Eats.

Algunos servicios todavía están disponibles a través del propio navegador web de Huawei, pero no es tan fácil como usar las apps de YouTube o Gmail, por ejemplo, en tu teléfono.

Un buen ejemplo de una aplicación alternativa de Huawei es cuando se trata de apps de geolocalización. No podrás descargar Citymapper o Google Maps en este dispositivo, pero si estás buscando un GPS, hay una aplicación de terceros llamada Here Maps.

El resto de las funciones de Android sí funcionan en este teléfono, incluido el famoso Modo Oscuro. Además, el sistema operativo de Google viene con la propia capa de Huawei. Se llama EMUI 10.1 y es mucho más atractiva de lo que solía ser el software de Huawei hace un par de años.

Duración de la batería

(Image credit: TechRadar)

El Huawei P40 Pro tiene una batería de 4.200mAh en su interior, y descubrimos que funciona fenomenalmente bien: solíamos llegar al final de un día ajetreado con entre un 20 y un 30% de batería.

Parece que el procesador del P40 Pro se ha optimizado bien para la administración de la batería, lo que garantiza que el teléfono te acompañará fácilmente durante un día completo con un uso normal.

Tendrías que usar el teléfono de forma bastante ocasional para obtener dos días completos con una sola carga, lo mismo que ocurre con muchos de los rivales de gama alta del P40 Pro.

Otra buena noticia es que el P40 Pro admite una carga rápida de 40W, con el cargador incluido en la caja. También se puede cargar de forma inalámbrica y ofrece carga inalámbrica inversa rápida, lo que te permite compartir la batería de tu teléfono con otros dispositivos que se puedan cargar de forma inalámbrica, como auriculares u otro teléfono más pequeño.

Cómpralo si...

No necesitas muchas apps La principal desventaja del Huawei P40 Pro es su limitada selección de aplicaciones. Es probable que esta situación mejore con el tiempo, ya que cada vez se incluyen más opciones en la App Gallery de Huawei y a través de alternativas como la Amazon App Store, pero sigue siendo demasiado limitado para la mayoría de las personas en este momento.

Quieres una cámara excelente Huawei lo ha vuelto a hacer con este teléfono, ofreciendo otra fantástica experiencia de cámara. Las imágenes que pudo capturar en una gran variedad de escenarios no dejaron de impresionarnos. Si quieres una gran cámara por encima de todo, el P40 Pro puede ser para ti.

Necesitas una buena duración de la batería Otro gran punto a destacar del Huawei P40 Pro es la duración de la batería. Este es un teléfono que puede aguantar todo un día con facilidad y, a diferencia de muchos otros dispositivos en el mercado, hemos descubierto que puede durar un poco más con un uso típico.

No lo compres si...

Quieres un fácil acceso a las apps de Google La falta de los servicios de Google Play en los dispositivos de Huawei es un problema importante para el P40 Pro. Por lo que, si buscas un fácil acceso a YouTube, Google Play Store o tu aplicación de Gmail, no debes comprar este teléfono.

Te encantan las aplicaciones de terceros ¿Quieres una gran selección de apps para elegir? El Huawei P40 Pro no puede ofrecerte eso, ya que la App Gallery de la compañía es limitada. Además, las apps que están disponibles a través de otros medios a veces no funcionan tan bien y, en algunos casos, no funcionan en absoluto.

Quieres una alternativa más barata a los mejores teléfonos El Huawei P40 Pro viene con un precio premium, así que si estás buscando un dispositivo más asequible con un pulido de alta gama, hay algunas opciones atractivas en este momento, como el OnePlus 8 o el nuevo iPhone SE.

Primer análisis: abril de 2020